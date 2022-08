En Bogotá, el 52,1 por ciento de la población son mujeres que constituyen el 46,6 por ciento de la fuerza de trabajo. Sumado a esto, el 34,8 por ciento de los 571.329 micronegocios de la capital del país pertenecen a mujeres, según la encuesta de Micronegocios del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Dane, Mujeres como consumidoras.

Es en este contexto, y con el objetivo de darles más visibilidad y relevancia a las mujeres en el mundo de los negocios, que la CCB llevará a cabo el evento 'Emprendimientos para mujeres, una industria que multiplica su valor', el próximo 9 de agosto entre las 8:30 a.m. y las 10:15 a.m. en la Sede CCB Chapinero, calle 67 No. 8 -32, con trasmisión en línea en este link.



En el espacio estarán presentes Karen Carvajalino, cofundadora y actual Chief Operating Officer de The Biz Nation; Marie-Christine Oghly, presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres Empresarias y vicepresidenta de WCF/vicepresidenta de Desarrollo Internacional de la Cámara de Comercio de la Región de París; Patricia Isabel García, presidenta de la organización argentina de Mujeres Empresarias y presidenta de la Convergencia empresarial de mujeres argentinas; Mia Perdomo, CEO Aequales; Isabela Espinosa, CEO Baobab; Sofía Vargas, Co-creadora y COO de Epifanía y Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane.



“Una voz más fuerte de las mujeres en los negocios generará mayores desarrollos de productos para sus necesidades de bienes y servicios específicos, cuyo impulso crece, no solo por participar en su creación como empresarias sino por el aumento en su capacidad adquisitiva”, afirmó Nicolás Uribe Rueda, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Uno de los puntos más importantes del encuentro de este año, es destacar las formas en las que los negocios que se crean para suplir las necesidades de las mujeres, ayudan a reducir una de las muchas brechas existentes de género.



Según la Cámara de Comercio de Bogotá, la equidad de género hoy es una meta fundamental para las empresas, gobiernos y para la sociedad en general, al tiempo que, en la actualidad, existe un norte más claro para eliminar las brechas de género y para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, las mujeres tuvieron un aumento en el ingreso real del 4,5 por ciento entre los años de 2011 y 2021, mientras que en el caso de los hombres el ingreso cayó un 11 por ciento. De hecho, la brecha pasó de ser de 502.450 a ser de 186.656 pesos, traídos a valor presente a 2021.



“Por esta razón, el emprendimiento se ha convertido en un vehículo para que las mujeres puedan alcanzar su independencia económica y puedan ocupar posiciones de liderazgo, así como romper con muchas de las brechas que la historia ha impuesto”, indicó Uribe, al tiempo que resaltó el crecimiento de las mujeres en la creación de microemprendimientos.



