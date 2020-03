Ellas han sido cuidadoras y ahora serán cuidadas

Según datos suministrados por el Dane, existe una brecha de pobreza multidimensional en los hogares cuya cabeza es una mujer con el 7,6 % mientras que en los hogares donde el hombre es el jefe del hogar es del 2,7 %. Igual sucede con la pobreza monetaria: mujeres, 13,4 %; y hombres, 11,9 %. Y con la extrema pobreza: mujeres, 3,5 %; y hombres, 2,0 %.

Sumado a lo anterior, hay otros factores que llevan a una feminización de la pobreza. Las mujeres no solo son las que tienen un índice mayor de desempleo: 12,3 % frente al 9,8 % de los hombres, también tienen un porcentaje mayor trabajando en la informalidad: 42,5 % son mujeres y 41, 2 %, hombres, y una tasa de ocupación menor: 55 % frente al 68 % de los hombres (cifras del Dane 2019).



Y, para completar, las mujeres suelen tener una carga adicional a la que desempeñan en sus trabajos, ya que en Bogotá nueve de cada diez mujeres realizan trabajo doméstico y de cuidado de menores sin ninguna remuneración, destinando en promedio diario cinco horas y 33 minutos. Sumado al tiempo que dedican al trabajo remunerado, la carga total de trabajo para las bogotanas es de 15 horas al día.



No obstante, en el tema de educación el panorama es distinto. Las matrículas en la educación superior para el 2018 las lideraron ellas, con 431.208, frente a 361.375 de los hombres, según información del Sistema Nacional de Educación Superior. Y la deserción escolar de los últimos años refleja una tendencia levemente mayor en los hombres (1,8 %) que en las mujeres (1,5 %).



Lo anterior llevó a la actual administración a fijarse como objetivo prioritario hacer un nuevo contrato social que permita, especialmente a las mujeres y a los jóvenes, tener igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política, teniendo en cuenta algunas de las brechas existentes presentadas en el diagnóstico anterior.



Para ello, estableció tres programas estratégicos, con los cuales espera alcanzar 171 metas. Y, con ese objetivo, invita a los bogotanos a participar con sus ideas que aporten al propósito de alcanzar esa inclusión.



Teniendo en cuenta la actual situación de la pandemia del coronavirus, el Distrito invita a la ciudadanía a integrarse a los foros locales y a enviar sus comentarios y propuestas de manera virtual (ver recuadro dónde y cuándo).



De esta forma, algunos ciudadanos ya han podido dar sus aportes. Por ejemplo, Carlos Parra aseguró que “las personas, en especial las mujeres y aún más las menores que realizan ASP (Actividad Sexual Pagada), ya sea en la calle o en establecimientos ilegales, requieren de un manejo especial, ya que la mayoría manifiesta que tratan de abandonar el entorno y no han podido por falta de ayuda del Distrito, que lleva años invirtiendo sin resultados. Considero que se debe incluir en el plan de desarrollo en forma explícita”.



Por su parte, María Alexandra propone: “Considerando que la pobreza la sufren seres humanos, lo primero es insistir en una procreación responsable fundamentada en proyectos de vida, trampas de la pobreza, el impacto negativo del embarazo en adolescentes a nivel individual y poblacional, paternidad responsable y masculinidad responsable. Además, ayudar a construir un ambiente urbano, laboral y familiar agradable y enseñar sobre valores; el respeto al otro, a los animales, al ambiente, a la autoridad”.

Metas y logros

La Administración se trazó las siguientes metas para lograr el objetivo de tener una ciudad con mayor igualdad de oportunidades:

– Reducir el desempleo juvenil y la feminización de la pobreza.

– Inclusión laboral para 200.000 personas, enfocado en mujeres y jóvenes, acompañado de formación pertinente para 50.000.

– Pasar de 16.000 a 50.000 jóvenes en acción.

– Incrementar en un 60 % el subsidio al adulto mayor.

– Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica para que represente 15 % de sus ingresos.

– Ubicar laboralmente a 200.000 personas (de las cuales 70.000 deben ser mujeres y 50.000 jóvenes con focalización en aquellos que ni estudian ni trabajan (‘ninis’) y formar a 50.000 personas en competencias y habilidades para el trabajo (incluyendo reentrenamiento para mayores de 45 años).

– Crear un Sistema Distrital de Cuidado, así como unas manzanas de cuidado y una transversalización política de mujeres.

– Hacer un Sistema de Salud Territorial (200 territorios) y bajar la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles.

– Disminuir en un 10 % el embarazo adolescente.

– Formular política de lectura, escritura y bibliotecas.

– Aumentar a 49 % el porcentaje de personas que realizan actividad física en Bogotá. Realizar campeonatos, certámenes deportivos en las UPZ priorizadas que potencien la participación ciudadana y la apropiación de la vida social y comunitaria desde lo cotidiano.

– Más vivienda y mejor hábitat: promover 60.000 Viviendas de Interés social y Prioritario (VIS y VIP), así como el Plan terraza y 10.200 soluciones habitacionales complementarios para familias vulnerables.

