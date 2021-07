El turismo se reactiva con seguridad

El año y medio que ha durado la pandemia ha sido especialmente duro para el sector del turismo. Los viajes pararon, los hoteles debieron encontrar la forma de hacer la estadía de sus clientes completamente biosegura y las atracciones que caracterizan a cada región debieron cerrar sus puertas.

Sin embargo, desde hace unos meses, la reapertura económica ha incluido al turismo dentro de sus planes y aquí le contamos cómo ha funcionado este proceso en el departamento del Valle.



De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, en 2019 llegaron a Colombia desde el exterior más de 3,9 millones de visitantes de los cuales 571.159 manifestaron como destino principal la Región Pacífico. Del total de los visitantes del Pacífico el 61,12 por ciento registró como destino a Nariño, el 37,48 por ciento al Valle del Cauca, el 0,89 por ciento corresponde al Cauca y el 0,49 por ciento a Chocó.



Para el 2020, la actividad se vio seriamente afectada por la pandemia, con ocasión de los cierres de fronteras y las restricciones de movilidad y aforo. De acuerdo con los datos arrojados por Migración Colombia, el país recibió 980.227 visitantes extranjeros, lo que representa una reducción del 75 por ciento con respecto al año anterior. De estos, 92.363 manifestaron como destino principal la región Pacífico.



Sin embargo, y según comunicaciones oficiales de esta entidad, para finales de diciembre del año pasado “el número de vuelos internacionales atendidos por Migración Colombia en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón pasó de 10 a 13 vuelos diarios. Además, esta terminal aérea mueve el 10 por ciento de la operación aérea internacional del país”, lo cual puede significar un alza en el turismo de la región, ahora que tanto las fronteras como los negocios están volviendo a abrir.



Según Julián Franco Restrepo, secretario de Turismo Del Valle del Cauca, “todos los sitios turísticos, en todos los municipios, ya se encuentran abiertos. Restaurantes, parques temáticos, hoteles y demás lugares están ya listos para recibir a quienes quieran viajar”.



Además de esto, el Valle hace parte de 'Pacífico Colombia', una iniciativa que une a toda esta región colombiana para para promocionar el turismo, la cultura, la gastronomía, las artes, la espiritualidad y la religiosidad, “en busca de visitantes que disfruten de la variedad de una de las zonas más ricas en biodiversidad del planeta y con 11 declaratorias Unesco en la región”, según lo afirman voceros del proyecto.



Cabe destacar que la participación del Valle en 'Pacífico Colombia' estará compuesta por una delegación de ocho prestadores de servicios turísticos de la región, quienes presentarán a diferentes empresarios del sector, viajeros y misiones de estudio la oferta turística existente en el territorio, asociada a cuatro productos turísticos diseñados para todos los gustos: paraíso litoral, herencia cultural, experiencia mística y travesía natural.



Desde 'Pacífico Colombia' dan una breve explicación de cada una de estas opciones: “en primer lugar, el paraíso litoral hace referencia a los lugares paradisíacos que ofrecen experiencias de aventura, con total armonía y responsabilidad con la naturaleza. Segundo, la herencia cultural es una experiencia para los viajeros que invita al disfrute del patrimonio cultural, las tradiciones ancestrales y el reconocimiento de las costumbres propias de las comunidades de la región.



En tercer lugar, la experiencia mística invita a conectar con lo espiritual, lo religioso (en especial lo que tiene potencial de peregrinación) y las actividades de manifestaciones espirituales o étnicas que van más allá de la fe. Por último, pero no menos importante, la travesía natural es una integración de espacios regionales de las zonas andinas y de valles interandinos de la región, tomando en cuenta el reconocimiento de los sitios naturales y disfrute de propuestas de aventura, senderismo y espacios paisajísticos”.​

Recomendaciones varias

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del departamento, se está haciendo una gran campaña de bioseguridad para que tanto buses como aviones sean completamente seguros y que los visitantes hagan un turismo responsable y bien pensado.



Sin embargo, se sigue recomendando seguir todos los dictámenes establecidos para el autocuidado de cada persona: usar tapabocas, mantener la distancia, hacerse las pruebas necesarias antes de viajar, cumplir con aforos, entre otros que se han venido reforzando durante todo el periodo de la pandemia.



Otras sugerencias que da el secretario de Turismo del departamento son: “hacer reservaciones a tiempo para restaurantes, hoteles y demás sitios a los que se proponga asistir, dado que con las medidas estrictas de aforo que se vienen implementando es posible que no se consigan lugares si no se hace con antelación. Adicionalmente, puede ser mucho mejor que los viajeros lleguen con anticipación a aeropuertos o terminales de buses para tener tiempo de pasar por todos los protocolos de bioseguridad”.



Además, es bien sabido que con la coyuntura actual del Paro Nacional, Cali y el Valle han sido epicentros de las protestas con mayor alcance de violencia. Sobre esto, Franco Restrepo comenta que “la Gobernación ha acatado las órdenes del Gobierno Nacional de desbloquear las carreteras, pero además hace una labor importante con los manifestantes para dialogar y solucionar los problemas a raíz de los cuales protestan”. Según esto, los turistas no tienen de qué preocuparse al visitar estos territorios.



En cuanto a las industrias complementarias del turismo como restaurantes, bares y demás que también se benefician de la reapertura turística, el Secretario de Turismo afirma que “se han sostenido varias reuniones con los diferentes gremios que componen el sector, como Cotelvalle, Asobares, Acodres y Anato, con el fin de crear un proyecto en conjunto que le aporte a todo el sector. Además, se está trabajando en campañas y programas de promoción de la región para atraer visitantes de todas partes”.



Según Migración Colombia, los principales destinos de las personas que ingresan al Valle del Cauca por el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón son Cali, Palmira, Tuluá y Jamundí.



En cualquier caso, el departamento tiene mucho territorio por explorar: “seguiremos con la campaña de buses turísticos que visitan destinos principales como lo son Buenaventura, Sevilla, Roldanillo, Ginebra y Calima, en el marco de 'Pueblos Mágicos', una iniciativa que comenzó el año pasado y ha sido realmente exitosa”, comenta Julián Franco.



Con base en todo lo anterior, es claro que el valle será un gran destino en estas vacaciones de mitad de año, y lo único que les queda por hacer a quienes planean viajar es planear a dónde quieren ir, hacer las reservaciones respectivas y preparar sus maletas.