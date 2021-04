El siglo XX, el gran giro que dio la salud en Colombia

Al abordar la historia de la salud en Colombia es preciso reconocer que es quizá uno de los temas más cuestionados en el país, incluso desde épocas tan remotas como la Colonia: la efectividad, falta de acceso, restricciones, la calidad y su poca eficacia siempre han estado en tela de juicio.

Y es un hecho que la historia muestra la ignorancia, la indolencia y la indiferencia con que muchos gobiernos asumieron la cadena de enfermedades que durante tiempos inmemoriales diezmaron la calidad de vida de los ciudadanos.



Dicho esto, es indudable que la afección más grave para la salud pública e individual de los colombianos en los últimos 110 años la constituye el coronavirus, la pandemia que ha tenido arrinconado al mundo durante los últimos 13 meses y que en el país ha dejado más de 70.000 muertos.



Comparados con los primeros años del siglo XX, cuando la salubridad pública y la salud de las personas eran un problema de marca mayor, que ni siquiera tenía nombre, en un país marginado, fragmentado y marcado por el atraso, hoy tenemos ‘defensas’ que han permitido que la tragedia del covid-19 no sea mayor.



Esas ‘defensas’ las construyeron pioneros aguerridos e investigadores que, en las primeras décadas del siglo, aún sin apoyo gubernamental, se dieron a la tarea de identificar en terreno los factores que llevaban a que en el país proliferaran enfermedades infecciosas y otras originadas en la desnutrición. La salud del atraso y la marginalidad.



Las diarreas y la enteritis eran el día a día a día de la población, aunque en las zonas del trópico eran más frecuentes la fiebre amarilla y el paludismo, y en los sectores urbanos pululaban los problemas de tuberculosis pulmonar e intestinal, las disenterías bacilares y las enfermedades venéreas.



Los historiadores de la salud en Colombia hablan de “pestilencias y hambrunas”, pues encuentran en sus hallazgos la proliferación de estas afecciones en medio de un país agrario y marcado por los efectos de la violencia interna y las guerras con sus vecinos Perú y Ecuador.



No se pueden dejar de mencionar las enfermedades que generan discriminación y segregación. Una de las afecciones que marcaron esa impronta fue la lepra, que generó un fuerte impacto social y político a comienzos del siglo pasado.



Los historiadores dan cuenta de la segregación, el ostracismo y la coerción a la que fueron sometidos los leprosos durante siglos y que a principios del siglo XX se mantenían, tanto que a partir de 1905 surgieron los lazaretos, instituciones de aislamiento para las personas afectadas. A partir de 1961 fueron abolidos, pero en Agua de Dios, Cundinamarca, a tres horas de Bogotá, todavía recuerdan que por mucho tiempo fue un lugar de aislamiento para personas con lepra, donde eran despojadas de sus derechos y expuestas a tratos inhumanos.



Entre los años 30 y 50 del siglo XX, los problemas sanitarios del país llevaron a buscar respuestas a las enfermedades infecciosas, y aunque sus alcances a criterio de los historiadores fueron limitados, tuvieron una gran influencia en la segunda mitad del siglo XX.



Fue la semilla de los epidemiólogos, tan de moda hoy por la pandemia de covid-19, protagonizada por médicos e investigadores que se dedicaron al estudio de la fiebre amarilla, el dengue, la encefalitis equina venezolana, el paludismo, la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis. Hicieron trabajo de campo, identificaron factores de riesgo y de protección, empezaron a construir estadísticas y a identificar prevalencias de enfermedades y sus causas en el entorno.



Gracias a ese tipo de investigaciones realizadas en diferentes regiones hubo médicos y educadores que promovieron el mejoramiento del agua que consumían los colombianos, como el del médico y educador Héctor Abad Gómez, uno de los más destacados impulsores de la salud pública y la salud preventiva, y se puso en evidencia que en el agua se incubaban los virus y las bacterias que enfermaban y se llevaban a temprana edad a las personas.



En Colombia, en los años 70 del siglo XX, en las prioridades del Plan Nacional de Salud figuraban el paludismo, el dengue y la fiebre amarilla, mientras que entre las principales causas de enfermedad materna e infantil aparecían la enteritis, las neumonías, las avitaminosis.



Era la época en que el sarampión la viruela, la rubeola y otras enfermedades comunes en la edad infantil generaban las mayores preocupaciones de las madres, cuando todavía no existía el esquema de vacunación, que hoy es obligatorio y gratuito para los niños desde su nacimiento. Estas enfermedades fueron erradicadas.

Rodolfo Llinás, uno de los padres de la neurociencia. Foto: Archivo

Nueva institucionalidad

Desde finales del siglo XIX y mediados del XX, la salud era vista en la Constitución como un tema de salubridad pública y como asistencia pública, y solo con el tiempo comenzaron a aparecer instituciones para garantizar lo que hoy es un derecho. En 1945 se creó la Caja Nacional de Previsión del Sistema de Seguridad Social en Colombia, que pasaría a la posteridad como un referente de la corrupción, el despilfarro de los dineros públicos y la ineficiencia del Estado para regentar asuntos públicos críticos como la salud.



Un año después, en 1946, se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que en la segunda década del siglo XX los colombianos conocimos como Instituto de Seguros Sociales (ISS). Hasta su desaparición fue sinónimo de corrupción, trampa y negligencia con los afiliados.



Era común que solo con intermediarios se lograra la aprobación de una pensión, que se perdieran los expedientes y que en el tema de salud, las citas, los tratamientos y los medicamentos llegaran tarde, cuando muchas enfermedades ya estaban avanzadas.



De esta época son las cajas de previsión social, que tampoco terminaron bien por las múltiples fallas que las aquejaban y su mal manejo, y las cajas de compensación familiar, que con el tiempo se consolidaron como prestadoras de servicios complementarios de seguridad social en salud.



En 1969, el país dejó de considerar la salud como un gasto y se convirtió en una inversión, y se comenzó a aplicar al Plan Nacional Hospitalario. En 1975 se organizó formalmente el Sistema Nacional de Salud.



Ya para 1991 se dio un salto en asuntos institucionales de salud, pues la Constitución que surgió de la Constituyente consagró en su artículo 48 la salud como un servicio público y un derecho social, y amplió el concepto a seguridad social.



Allí se ordenó una reforma basada en principios de universalidad, solidaridad y eficiencia. Esa reforma llegó en 1993 cuando se expidió la Ley 100, que partió la historia en un antes y un después, y estableció la seguridad social en Colombia, conformada por un sistema general de pensiones, un sistema general de seguridad social en salud, un sistema de riesgos laborales y los servicios complementarios.



Con esta ley se crearon el régimen contributivo y el subsidiado de salud, y el sistema de pensiones con un régimen solidario de prima media y el régimen de ahorro individual, que los colombianos conocemos como los fondos privados de pensiones.



Por primera vez se organizó el sistema de riesgos laborales para el reconocimiento de prestaciones económicas a los trabajadores que sufrieran accidentes de trabajo o se les generara una enfermedad de tipo profesional.



Colombia ha sido pionera en avances y descubrimientos que han aportado a la medicina mundial. A fines de los 70, lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional de Salud fue clave en la producción de la vacuna para atender la epidemia en el país. El Instituto también participó en los estudios y creación de la vacuna contra la fiebre amarilla.



Colombia jugó un papel activo en el siglo XX para identificar las causas de las enfermedades más frecuentes, y para ello se valió del respaldo de organizaciones internacionales.



Por ejemplo, en 1962, la participación en un estudio sobre patrones de mortalidad urbana se encontró la alta frecuencia de muerte por cáncer de cuello del útero en Cali y por cáncer gástrico en Bogotá.



Estos fueron los primeros pasos para llevar registros estadísticos y tratar la epidemiología con factores de riesgo y factores protectores, al tiempo que facilitó el contacto de investigadores colombianos con investigadores extranjeros.



En el último siglo, EL TIEMPO ha sido testigo y ha contado las historias de personajes que son orgullo nacional como Rodolfo Llinás, uno de los padres de la neurociencia mundial; Jorge Reynolds y Alberto Vejarano, que crearon el primer marcapasos externo y lo implantaron en un paciente de 70 años de edad, con resultados exitosos.



En los escenarios médicos también se destacan los nombres de Manuel Elkin Patarroyo, el científico que logró sintetizar la vacuna contra la malaria, y de Salomón Hakim, que junto con su hijo Carlos inventó la válvula que lleva su nombre, usada para tratar la hidrocefalia, todos estos descubrimientos que han dejado en alto el nombre de Colombia y han aportado a la ciencia y a la medicina mundiales.