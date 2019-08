El sector minero y el desarrollo regional, de la mano

Adoptar una actitud responsable frente a las comunidades aledañas a la operación de una compañía significa impactar de manera positiva y material a la población vecina; pero también implica disminuir el impacto sobre el medioambiente y preservar los recursos naturales.



El sector minero colombiano no es ajeno a esto, es por eso que ha llevado a cabo proyectos con los que tienen la posibilidad de aportar al crecimiento laboral de sus colaboradores, proveer a las comunidades con espacios educativos y recreativos, entre otras acciones. Aunque cada compañía tiene sus propias apuestas cuando de responsabilidad social se habla, si se ve desde una manera general, todo está encaminado a dejar una huella en las poblaciones que las han acogido.

Además de lo anterior, desde Cerrejón explican que “existen muchas variables que deben ser consideradas tales como la generación de empleo, la vinculación de proveedores, la generación de compras y contratos y los proyectos de inversión, que van más allá de estas áreas, cuyos beneficios pueden ser percibidos en las escalas regional y nacional”. A continuación, algunas de las banderas sociales con las que las mineras más importantes del Caribe se han comprometido.

Cerrejón, aliado de La Guajira

En su afán de crear lazos de cooperación mutua con sus grupos de interés, esta compañía le dio vida a la Fundación Cerrejón, entidad con la que desarrollan programas sociales enfocados en la protección de cuencas y soluciones de acceso al agua para comunidades, el fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales, y el desarrollo de proyectos estratégicos para el departamento en sectores de potencial desarrollo como el turismo. Todos estos con el fin de generar impactos positivos y bienestar para la población.



Cerrejón asegura que “como compañía, siempre hemos estado comprometidos con el relacionamiento respetuoso y permanente con nuestros grupos de interés y con la promesa de ser una operación de puertas abiertas. Incluso contamos con un Centro de Visitantes en el que recibimos a más de 14.000 personas, principalmente estudiantes y turistas quienes tienen la oportunidad de conocer nuestra operación en La Guajira”.



Adicional a esto han contribuido a la formación de más de 9.000 jóvenes, principalmente guajiros, con el propósito de reforzar sus capacidades para que puedan volver a su territorio para contribuir con las mejoras necesarias.



En cuanto a sus cifras, Cerrejón destaca que en 2018 generó 6.171 empleos de forma directa y cerca de 7.100 a través de empresas contratistas, lo que dinamiza el desarrollo económico local. Además pagó $ 2,1 billones entre impuestos y regalías, destinó $ 258.490 millones en materia social y ambiental y llevó a cabo compras y contratos en el departamento por $ 76.000 millones a 155 proveedores.



Como sus públicos objetivos tienen un lugar importante dentro de su accionar organizacional, la compañía actualmente está promoviendo un nuevo esquema de relacionamiento en la región, uno más constructivo, bajo el que puedan llegar a acuerdos fundamentales y en donde las comunidades, el Estado y el sector privado, incluido Cerrejón, juegan distintos roles y tienen diversas responsabilidades en la superación de los principales retos de La Guajira. Con todo esto buscan conseguir un fin común: el progreso del departamento.

En Drummond Ltd. el desarrollo es palpable

“Aumentar y compartir los beneficios del proyecto empresarial con los grupos de interés de nuestras áreas de influencia a través de la construcción y el fortalecimiento de las capacidades locales” es una de las máximas que guía la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de la compañía con la cual buscan impactar positivamente a las comunidades de su área de influencia.



En este sentido, durante el 2018 y para afianzar su papel como buen vecino, en sus operaciones mineras y portuaria fueron ejecutados más de 40 proyectos en los 11 municipios del Cesar y Magdalena donde tienen presencia. Todos estos con el objetivo de ir más allá, adoptando una forma de relacionamiento que contribuye al bienestar futuro de la comunidad, la región y el país, mientras que crean simultáneamente valor para el negocio.



“Con una inversión en comunidades de más de $ 6.000 millones, nuestros programas alcanzan más de un millón de beneficiarios del área de influencia directa de nuestras operaciones. Por ejemplo, invertimos en proyectos de infraestructura educativa y comunitaria, programas de primera infancia y en programa de becas universitarias que beneficia a bachilleres de las instituciones educativas públicas del Cesar y Magdalena y que hoy cumple cuenta con 130 jóvenes”, manifiestan voceros de Drummond Ltd.



No obstante, estas no son las únicas cifras ya que, desde el inicio de sus exportaciones en el año 1995, Drummond Ltd. ha explotado 440,2 millones de toneladas de carbón, por lo que ha cancelado por concepto de regalías y compensaciones 3.370,9 millones de dólares; mientras que por impuestos, tasas y contribuciones han pagado 2.423,5 millones de dólares, para un gran total de 5.794,4 millones de dólares.



La generación de empleo es otro de sus fuertes, con los que llegan a un total de 10.178 empleos, de los cuales 5.143 son empleados directos y 5.035 son contratistas. El plus de la compañía es que el 68 por ciento de los empleados directos son nacidos en el Cesar y el Magdalena, el 77 por ciento de los colaboradores directos viven en el Cesar y el Magdalena, el 86 por ciento proviene de la Costa atlántica. Además, 103 empleados directos fueron beneficiados con becas universitarias.

Cerro Matoso le apunta a la gente

Tener un comportamiento responsable con el entorno en donde convive una organización significa aportar al crecimiento y desarrollo local y regional. Es así como esta empresa productora de níquel contenido en ferroníquel, ubicada en el sur de Córdoba, financió por medio de la figura de Obras por Impuestos la construcción de la fase III de la sede del Sena de San Jorge, con una inversión de $8.800 millones.



Esta obra permitirá la culminación del proyecto integral del centro de formación que impacta alrededor de 230.000 personas que viven en toda la región del Alto San Jorge. Actualmente esta sede viene funcionando hace más dos años y en ella se forman más de 9.000 aprendices en procesos de formación titulada y no titulada. La segunda fase fue entregada en julio pasado y amplió la cobertura a 800 estudiantes más.



El vicepresidente de Asuntos Corporativos de Cerro Matoso, Luis Marulanda, calificó como “un gran reto para la compañía ejecutar esos recursos que habitualmente se cancelan como impuestos y que se reflejarán en obras benéficas para una población vulnerable que requiere espacios para formarse en áreas del conocimiento que les permitan suplir necesidades, generar empresas y contribuir con la sostenibilidad de la región”.



Y es que, de acuerdo con el Reporte de Sostenibilidad 2018 publicado por la compañía, la inversión social que realizó Cerro Matoso en el Alto San Jorge fue de $4.299 millones de pesos, lo que contribuyó de manera notable a generar una estrategia basada en lograr la sostenibilidad que requiere la región para su desarrollo y crecimiento en diferentes áreas productivas.



Además de la construcción de la fase II del Sena, también se destaca que 170 familias que recibieron su vivienda nueva o mejorada, la red de acueductos rurales, las donaciones de escenarios deportivos y terrenos para la construcción del Centro de Integración Ciudadana y el colegio de Pueblo Flecha, son algunos de los programas con los que Cerro Matoso está cambiando la vida a la gente.