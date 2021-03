El secreto femenino para ser ‘multitask’

La pandemia trajo el mayor de todos los retos: la virtualidad. Acoplarse a esta realidad no ha sido sencillo; el equilibrio entre hogar, trabajo y familia ya no está establecido, sobre todo para las mujeres, quienes generalmente deben dedicarse a sus hijos, al manejo de la casa y a su trabajo, todo esto a la vez.

Hogar, familia, trabajo y estudio y a todo hay que decirle: sí. ¿Qué dicen los expertos en administración del tiempo?



Fabián Dulcé, director ejecutivo de Buho Business House, empresa colombiana comprometida con la innovación empresarial y educativa y con la transformación de modelos mentales para construir formas de aprender y trabajar mejor, afirma que “la administración del tiempo consiste en el manejo consciente de nuestra energía física, mental, emocional y espiritual”.



Dicho esto, una vez se entienda de qué manera se armonizan las energías en estas cuatro áreas, se estará en capacidad de priorizar las actividades diarias y, por consiguiente, de tomar mejores decisiones que repercutirán positivamente en el plano personal-familiar y laboral-profesional.



Ahora bien, el tema de la correcta administración del tiempo debe ir de la mano con la colaboración de las empresas. Es decir, estas deben reconocer que las dinámicas de trabajo en grupo, tanto virtuales como presenciales, son diferentes, por lo mismo, las empresas deben capacitarse adecuadamente para desarrollar habilidades de trabajo virtual tales como empatía, gestión de la energía, mejora reflexiva, comunicación asertiva, etc.

No, la palabra de la dignidad

“Aunque parezca contra intuitivo, si la organización aprende a limitar el trabajo que se desarrolla en sus procesos y a decir “no” con base en las prioridades establecidas desde la estrategia, entonces se podrá luchar eficazmente contra los fenómenos de ‘multitasking’ (hacer varias tareas simultáneamente) y del ´burnout´(agotamiento del trabajador)”, añade Dulcé.



Teniendo en cuenta lo anterior, se hablaría de Agilidad Organizacional, lo cual es vital para el funcionamiento empresarial en estos momentos de pandemia. Por otro lado, se sabe que la deserción laboral se ha vuelto constante. Sin embargo, renunciar a un empleo abre una oportunidad hacia la introspección personal para reevaluar propósitos y prioridades. En concreto, es un aprendizaje que permite identificar los factores o las situaciones que se manejaron o no de manera correcta; es el momento clave para fortalecerse y construir un camino de crecimiento en todos los ámbitos.



La depresión, la ansiedad, la falta de sueño, el descuido familiar y personal, entre otros, son consecuencias últimas de no saber como manejar adecuadamente el tiempo y de no tener claras las prioridades. “Cuando una persona dice que no tiene tiempo, es una señal que advierte que parte de su energía la está usando en actividades que no agregan valor a su vida”, agrega Dulcé.



Es aquí donde el autoconocimiento cobra un papel esencial a la hora de tomar decisiones; incorporar las experiencias pasadas para transformar la mentalidad y construir un modelo de vida con una ´brújula de prioridades´ son el camino hacia la motivación después de haber dejado un empleo.



Juanita Galindo, empresaria de Well Done Consulting, cuya misión se enfoca en la formación y entrenamiento de habilidades blandas como manejo del tiempo, afirma que tener plena consciencia de la nueva realidad ayuda a planear a corto plazo, a cumplir con los compromisos y propósitos pero, asimismo, dice que planear objetivos a largo y mediano plazo es el mayor obstáculo para el manejo correcto del tiempo en medio de la pandemia.



Aunque el teletrabajo ofrece desventajas como la pérdida de socialización, tiempos de descanso reducidos, espacios de trabajo limitados y herramientas cuyo funcionamiento no dependen de nosotros mismos, como la conexión a internet, también tiene bondades como, por ejemplo, mayor concentración, definición de rutinas que dependen solamente de sí mismo, ahorro de tiempo en traslados, etc. Estos elementos se pueden armonizar en pro de la calidad de vida pero “manejar mal el tiempo puede generar pérdida de balance, debes velar por atender todas las áreas de tu vida: salud, vida personal, vida laboral y relaciones sociales, al descuidar alguno, simplemente hay desbalance. Te pones irritable y podrías desencadenar episodios de estrés que no sabes explicar… haz todo lo posible por encontrar actividades que te hacen sentir libre y plena como: meditación, ejercicios, lectura, cocina, etc.”, aconseja Galindo.

Buenos hábitos para organizar su tiempo

De las mujeres los hombres pueden aprender pues ellas, en general, tienden a ser más organizadas (no necesariamente ordenadas, en materia de ejecución de “proyectos”.



- Divida las tareas por categorías: emails, llamadas, correos, etc.

- Utilice aplicaciones que ayudan a organizar sus tareas como Wunderlist, Google Keep, Trello, etc.

- Evite procrastinar: no postergue lo que debe hacer y siempre empiece por lo más difícil.

- Comprométase con lo que puede: sea consciente que debe cumplir con sus compromisos, sea puntual y aprenda a negociar sus tiempos.

- Reuniones virtuales: no programe reuniones seguidas, dejar, por los menos, 15 minutos entre ellas, elija un lugar con condiciones adecuadas.

- Sea productivo: mantenga organizado su espacio de trabajo para reducir el impacto visual, sino su rendimiento se verá afectado.



La eficiencia, eficacia y manejo de tiempo dependen netamente de la disciplina y conciencia de cada trabajador pero las empresas deben orientar a sus colaboradores en función de la productividad y bienestar.