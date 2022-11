Colombia se propuso el reto de descarbonizar por completo su economía en 2050 y asumió ese compromiso ante el mundo entero. Para ello, necesitará implementar un plan que le permita una transición cuidadosa hacia las energías limpias. La solución para dar el primer paso está más cerca de lo que se cree: dos cultivos sustentables como materia prima de biocombustibles renovables.

El Biodiésel, que proviene del aceite de palma, y el Bioetanol, de la caña de azúcar, son combustibles que ya se producen en un 100 % en la industria nacional y que representan una alternativa económica y de impacto social. De hecho, el sector de los biocombustibles ha levantado la mano para presentarse como aliado en lograr que el país pueda alcanzar la carbononeutralidad, es decir que sus emisiones netas de CO2 sean equivalentes a cero.



Según explica Jorge Bendeck Olivella, presidente de la Federación Nacional de Combustibles (Fedebiocombustibles), “cuando se habla de transición energética se entiende que el país va a dejar de depender de una economía basada en el petróleo o de los combustibles fósiles y que pasará a una economía de energías renovables”.



Los biocombustibles basados en materias vegetales, según esa organización, son un primer paso que aprovecha las inversiones hechas en el país y que, a su vez, sirven de puente para otras necesarias, como el hidrógeno, el biogás, la electromovilidad, la energía solar fotovoltaica, eólica o los combustibles sostenibles de aviación (SAF).

Con aceite de palma y caña de azúcar

Los biocombustibles no solo permiten reducir la dependencia de los combustibles fósiles, también mitigan las emisiones de gases de efecto invernadero. Foto: Archivo Particular

El uso de combustibles que provienen de la palma y la caña de azúcar se implementó en Colombia desde hace 15 años, como una medida de control del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente. Actualmente, se mezclan con el diésel o ACPM y la gasolina, respectivamente, para reducir los gases de efecto invernadero y disminuir la dependencia a los carburantes fósiles.



En la actualidad, todo el diésel que se distribuye en el país debe contener un 10 por ciento de Biodiésel. Y a partir de noviembre del 2022, todas las gasolinas que se vendan en Colombia (extra o corriente) deberán tener un 4 por ciento de alcohol carburante o de bioetanol y, para diciembre, un 5 por ciento, lo que es clave para continuar mejorando la calidad del aire de las ciudades.



“Los biocombustibles no solo permiten reducir la dependencia de los combustibles fósiles, también mitigan las emisiones de gases de efecto invernadero, reducen las emisiones de material particulado, coadyuvando a mejorar la calidad del aire que se respira en nuestras ciudades. Además, agregan valor en la cadena de producción de sus materias primas, transformándolas a partir de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación”, explicó Bendeck.



El uso de este tipo de biocombustibles promueve la transición energética de manera inmediata, sobre todo en un momento en el que el parque automotor está creciendo de manera acelerada, lo que a su vez está aumentando la demanda del diésel fósil.



“Colombia tiene un parque automotor de 18 millones de vehículos. De esos, 10 millones son motocicletas, cada año el parque automotor crece en cerca de 300 mil vehículos y un millón de motos. Este crecimiento demandará más energía y combustibles fósiles”, agregó.

Beneficio de los biocombustibles en la transición energética

Lo interesante es que los biocombustibles que se están utilizando en Colombia ya demuestran que son una energía líquida renovable disponible en el país y que no hay que ir muy lejos para comenzar la transición energética.



Esto se debe a que son de origen vegetal y a que se estima que aportan una reducción de la huella de carbono de un 83 por ciento, en el caso del Biodiésel, y en el caso del Bioetanol, de un 74 por ciento, comparado con la huella de carbono que deja el diésel y la gasolina, respectivamente.



La razón de esta penetración es sencilla: la producción de palma se desarrolló principalmente en zonas de pasturas degradadas, lo que permitió reemplazar esas áreas que ya no tenían reservas de carbono, por la siembra de unas 150.000 hectáreas de este energético.



“Sembramos un bosque que además era aprovechable y producía aceite de palma y ese cambio en el uso del suelo, para capturar carbono de la atmósfera con el crecimiento de las plantas y producción de aceite, trajo dicho resultado”, añadió Bendeck.



El uso de estos biocombustibles equivale a dejar de emitir a la atmósfera, cada año, cerca de tres millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto es equiparable a que dejaran de circular cerca de un millón de vehículos cada año o que se sembraran unas 200.000 hectáreas de bosque para capturar las emisiones en el país, de acuerdo con estimaciones de la Fedebiocombustibles.



Adicionalmente, por su naturaleza renovable, dentro de su composición química, los biocombustibles no contienen contaminantes como azufre o hidrocarburos aromáticos, que sí están presentes en los carburantes fósiles. Estos últimos “al momento de su quema no se transforman totalmente en dióxido de carbono y agua, generando unos contaminantes a la atmósfera conocidos como hidrocarburos no quemados o material particulado”, precisó Bendeck.

Es una realidad del país y lo que estamos haciendo desde el sector de biocombustibles es mitigar las emisiones de estos contaminantes FACEBOOK

TWITTER

Dichas sustancias se quedan en el ambiente y son las que en el transcurso del día y en la noche los habitantes de las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga respiran, lo que aumenta los riesgos de salud en el país. De acuerdo con Greenpeace, cerca de un 60 por ciento del material particulado suspendido en la atmósfera proviene de fuentes móviles: vehículos, motocicletas, tractocamiones, volquetas, tractomulas y transporte de pasajeros.



De ese 60 por ciento, aproximadamente entre el 70 y 80 por ciento, proviene de vehículos que usan diésel, según el Instituto Nacional de Salud en Colombia. También se sabe que unas 15.000 muertes al año están asociadas a la mala calidad del aire, altamente correlacionada con la quema de combustibles fósiles.



“Es una realidad del país y lo que estamos haciendo desde el sector de biocombustibles es mitigar las emisiones de estos contaminantes”, comentó el titular de la Fedebiocombustibles.



Es por esto que se habla de que los biocombustibles son energías renovables líquidas, que ya se están implementando en el parque automotor actual. Esto presenta una ventaja clara para Bendeck: “No hay que esperar a su implementación o la renovación de nuevas tecnologías de control de emisiones que posibiliten reducir el material particulado y los costos en salud pública asociados a la mala calidad del aire”.

Una transición energética responsable y justa

Desde Fedeconbustibles hacen un llamado a que el gobierno nacional involucre a los biocombustibles dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. Foto: Archivo Particular

Dentro del sector energético colombiano existe una visión clara sobre lo que significa esta transición y esto implica que todo el desarrollo de energías renovables debe hacerse de manera responsable.



“¿Qué significa que se haga de manera responsable?, que su esquema productivo sea sostenible en el tiempo y que la demanda que se genere para este esquema productivo también sea sostenible”, añadió Bendeck.



Lo anterior implica que se requiera de una canasta energética diversificada, renovable, que cuente con varias opciones, dentro de las cuales se considere no solo al hidrógeno, la electromovilidad, el biogás sino también los biocombustibles.



Es necesario “tener una canasta energética diversificada donde los usuarios y consumidores puedan elegir y se potencialicen los beneficios ambientales de estas energías, al tiempo que se reducen los pasivos ambientales que cada una de ellas tiene”, agregó el líder gremial.



Además, Bendeck quiso dejar en claro que es fundamental que el país le apueste a una descarbonización de la economía y pase a tener una canasta energética renovable. Por ello, Fedebiocombustibles le apuesta a la producción de biocombustibles de primera generación y a nuevos que permitirán transitar a una “transición energética justa”.



Para finalizar, explicó que el país tiene una oportunidad de oro, incluso al pensar en la descarbonización de la economía del transporte aéreo y la alternativa que en este momento genera mayor interés es la producción y comercialización de energéticos sostenibles de aviación denominados Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF).



“Nuestro llamado es a que el gobierno nacional involucre a los biocombustibles dentro de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, particularmente los que tenemos hoy y los que vamos a tener en el futuro para el sector del transporte aéreo”, subrayó.

Tres tipos de combustibles líquidos renovables:

Biodiesel

​

Origen: aceite de palma

Se utiliza en: transporte pesado como, por ejemplo, paqueteo, volquetas, camiones, tractomulas, transporte de pasajeros y mercancías y de industria.



Se mezcla con el diesel al 10 por ciento y se denomina B10.



Club de Biotanqueo



Iniciativa de los transportadores para mejorar la calidad del aire usando mezclas superiores voluntarias de biodiésel.



Bioetanol



Origen: caña de azúcar.

Se utiliza en: automóviles de transporte particular.

Se denomina B5.



Combustibles sostenibles de aviación (SAF)



Origen: Animal o vegetal como el aceites crudos o usados, los residuos forestales, agrícolas, entre otros.

Se utiliza en: aviones de carga, pasajeros, militares.



Son una oportunidad enorme para descarbonizar el transporte aéreo y para aprovechar las biomasas residuales del país.



Diesel Renovable



Origen: Animal o vegetal como aceites crudos o usados, los residuos forestales, agrícolas, entre otros.

Se utiliza en: Transporte terrestre de carga, pasajeros, industria, generación eléctrica, entre otras.

