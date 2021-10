El reto de llevar a los jóvenes a las urnas pasa por la confianza

Cuando se les preguntó a los jóvenes, en el 2019, cuántos habían ido a las urnas a elegir un candidato a la Presidencia o al Senado de la República un año atrás, el 43,8 por ciento de los consultados, entre los 18 y 24 años, señaló que no votó, según los resultados de la Encuesta de Cultura Política, realizada por el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane).



Aunque su participación en las elecciones democráticas fue baja, esta no es su única forma de expresión política. Y eso lo demostraron las multitudinarias marchas protagonizadas, principalmente, por los jóvenes en todo el país, durante los primeros meses del 2021, y en las que la restricción por la pandemia del covid-19 no los detuvo para salir a las calles.

Sus demandas eran diversas. Pedían más oportunidades para estudiar; estrategias para ser acogidos en el mercado laboral con condiciones dignas; más espacios para arte, cultura y deporte, e inclusión en la participación política de sus territorios, entre otros.



Sin embargo, uno de los puntos comunes expresados por los jóvenes es su desconfianza en las instituciones del Estado. De hecho, en la Encuesta de Cultura Política –en la que el Dane abordó a más de 43.150 personas mayores de 18 años en todo el país–, cuando se les preguntaba a los jóvenes que no votaron cuáles eran las razones, un 38,2 por ciento aseguró que no inscribió la cédula, un 32 por ciento señaló desinterés, un 26,1 por ciento, que los candidatos prometen y no cumplen, y un 24,6 por ciento, que los políticos son corruptos.



La desconfianza en las instituciones del Estado y en el proceso democrático es preocupante, si se tiene en cuenta que para 2020, la población considerada joven, es decir entre los 14 y los 28 años, era de 12’672.168 personas, lo que corresponde al 25 por ciento del total de la población.

Empleo y educación, entre los desafíos

Uno de los puntos más demandados por los jóvenes durante el paro nacional de comienzos de 2021 es el acceso a la educación. Según el Censo Nacional de Vivienda y Población realizado por el Dane, el país presenta altas tasas de alfabetismo, que para 2018 correspondían a 95,7 por ciento para hombres y 97,7 para mujeres, ambos entre los 15 y 24 años.



Sin embargo, el mismo Censo muestra que el máximo nivel académico educativo alcanzado por los jóvenes es la educación media (42,39 por ciento en hombres y 41,05 en mujeres), mientras quienes llegaron a la educación superior fueron un 28,51 por ciento de los hombres y 38,92 por ciento de mujeres.



Garantizar acceso a la educación superior y condiciones para mitigar la deserción escolar es una de las propuestas que le han hecho al Gobierno Nacional los líderes de la juventud, así como cualificar la educación para poder conectarse con el mercado laboral.

En esa línea, los jóvenes también están preocupados por el panorama de empleo en el país. Antes de la pandemia eran comunes las quejas por las barreras de acceso en los procesos de selección, en los que los jóvenes no eran contratados por falta de experiencia.



Mauricio López González, coordinador del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia, recordó que “las empresas parecen valorar más la experiencia y el conocimiento previo para producir más eficiente y prefieren no asumir costos de preparación de personal nuevo. Los jóvenes han sido castigados por el mercado por no tener esa experiencia previa”.



Con la pandemia por el covid-19 este panorama se agravó. Los jóvenes fueron de los grupos poblacionales más afectados por la pérdida de empleos. En el trimestre de junio-agosto de 2020, uno de los momentos más intensos de la pandemia, la tasa de desempleo juvenil llegó al 27,9 por ciento, la más alta en los últimos años. Ese ítem en el mismo periodo del 2019 correspondió al 17,7.



Pero las pérdidas de empleo no es lo único que les preocupa. La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane del 2018 mostró la brecha salarial que existe en los jóvenes. En promedio ganan unos 390.436 pesos menos que la población de 29 a 54 años, y llegan a ganar unos 152.372 pesos menos que los mayores de 54 años. Y entre los jóvenes, las mujeres ganan un 3,6 por ciento menos que los hombres, indicó el Dane.



Con este panorama, las manifestaciones presentadas en los primeros meses del año, que en muchos territorios fueron reprimidas por parte de la fuerza pública, llevaron a que el Gobierno Nacional y los jóvenes líderes del país se sentaran a dialogar, llegando al Pacto Colombia con las Juventudes.

Puntos clave del pacto con las juventudes

Más de 15.700 jóvenes de todo el país se reunieron con representantes del Gobierno Nacional durante el paro nacional de este 2021, para dar conocer cuáles eran las inconformidades y las propuestas que tenían para construir país.



Para ello se realizaron más de 502 mesas de trabajo en los 32 departamentos de Colombia, más Bogotá, en las que participaron, además, la academia, el sector privado, fundaciones, organizaciones y demás actores de la sociedad.



Estas conversaciones concluyeron en el documento Pacto Colombia con las Juventudes, que trazó la hoja de ruta para decisiones de política pública en el corto, mediano y largo plazo, en 12 ejes estratégicos.



Algunos de estos ejes son: trayectorias educativas; empleo y desarrollo económico; arte, cultura, deporte y recreación; salud y bienestar; derechos humanos y convivencia; medio ambiente y sostenibilidad, equidad de género y diversidad; conectividad y cierre de la brecha digital, y territorio y desarrollo rural. Según explicó Juan Sebastián Arango, consejero presidencial para la Juventud, para garantizar el cumplimiento de estas metas se cuenta con el Conpes por la Juventud, que destinó 30 billones de pesos para aplicar políticas públicas en beneficio de los jóvenes, durante los próximos 10 años.



Por su parte, Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y una de las funcionarias que trabajó por la firma del Pacto con los jóvenes líderes del país, aseguró que uno de los mecanismos que garantizan la veeduría de las metas por parte de los jóvenes será la Comisión de Seguimiento, que se creó con otras entidades del Gobierno. “Son 33 jóvenes que harán seguimiento específico, no solo a las políticas públicas que implementemos, sino a las 329 apuestas de corto plazo que tiene el Gobierno en el Pacto”.



Cristian Beltrán, un joven colombiano que participó del foro virtual animado ¡Hagámoslo diferente, hagámoslo hoy organizado por EL TIEMPO Casa Editorial, con el apoyo de USAID y ACDI VOCA, aseguró que esta iniciativa busca acercarse a los jóvenes de manera directa a través del diálogo, pero recordó que las discusiones no pueden centralizarse en las ciudades: “Hay que escuchar a la Colombia profunda, escuchar al joven campesino, al joven indígena, al joven de una comunidad minoritaria. Y, claro, inyectar recursos para los proyectos que benefician a la sociedad” expresó.

+Contenido*. Un proyecto de la Unidad de Contenidos Especiales de EL TIEMPO, con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA.