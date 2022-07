En el barrio Divina Pastora, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, lograr el acceso a internet era todo un reto. Según explicó Yenis Alonso Anavitarte, rector de la institución educativa Divina Pastora, el colegio está ubicado en una zona donde no llegaba la señal de los operadores con red tendida. Por ello, el único servicio que tenían era el que les ofrecían de manera satelital a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, el cual duró hasta el 2019.

No obstante, desde hace unos meses lograron acceder a la iniciativa de Escuelas Conectadas de Claro por Colombia, estrategia de sostenibilidad de la compañía, el cual cada semana conecta con internet gratuito a una institución educativa en diferentes rincones del país para beneficiar a los estudiantes en sus procesos educativos. Solo en esta institución se favorecieron 1.742 estudiantes, y a nivel nacional ya son más de 160.000 y 98 instituciones conectadas con internet gratuito de Claro.



“Eso ha traído un beneficio significativo porque en la zona donde nosotros estamos ubicados no hay cobertura entonces lo que hicieron fue instalar una línea por fibra óptica que ha sido bastante útil para la comunidad”, resaltó Anavitarte.



En esta ocasión, Claro por Colombia y Unicef se unieron nuevamente en una alianza por la niñez de Cúcuta para trabajar de manera integral por el bienestar de los estudiantes, ya en 2019 habían trabajado juntos por los niños y las niñas de la Guajira.

“Somos conscientes que la conectividad, la educación y la tecnología son motores para transformar la vida de las personas, y más con alianzas estratégicas que amplían el impacto de las acciones. Así, de la mano de UNICEF, pusimos en marcha esta intervención que permite acercar la tecnología y fortalecer su uso para mejorar la educación”, afirmó María Consuelo Castro, gerente de Claro por Colombia.



A su turno, Victoria Colamarco, representante a.i. de UNICEF en Colombia, destacó que UNICEF en Cúcuta contribuye de manera decidida a que “las escuelas y colegios, especialmente donde asisten niños y niñas migrantes junto a comunidades de acogida vulnerables, reabran sus puertas con las condiciones necesarias en cuanto al cuidado que se debe tener hoy en día en términos de la salud para prevenir el COVID-19 y de innovación educativa mediante las TICs, entendiendo los impactos en términos de salud mental y aprendizaje causados por el prolongado confinamiento vivido durante la pandemia”, dijo Colamarco y añadió que alianzas como estas permiten ampliar una respuesta pertinente de conectividad, contenidos digitales y procesos pedagógicos alternativos, junto con el acceso con calidad a servicios de agua para el bienestar de toda la comunidad educativa.



Además, con el internet se generan otros beneficios a los estudiantes. Por ejemplo, la oportunidad de acceder a procesos de educativos y de fortalecimiento e inspiración, de esta manera, y aunando esfuerzos con la Fundación Inspiring Girls, se crearon espacios de empoderamiento femenino dirigido a un grupo de niñas de la institución.

Jéssica Delgado, docente de la institución, explicó que la experiencia ha sido bastante enriquecedora para las niñas, ya que les hablaron de las oportunidades para salir adelante a través del estudio y el trabajo. “El hecho de ser estudiantes de colegio público y de bajos recursos no quiere decir que no puedan alcanzar sus sueños, también tienen oportunidades para aprender otro idioma o ser profesionales, que no se cierren a la idea de la falta de dinero. Y se les recalca la independencia de la mujer, partiendo de todo, del hogar, del hombre, que aprendan a trabajar, fortalezcan su amor propio y sean felices con lo que elijan para su futuro”.



De otro lado, con la Red de Voluntarios y Voluntarias de Claro por Colombia se promueven actividades de apropiación digital por medio de jornadas virtuales de alfabetización digital. Así con A un clic de distancia contribuyen al fortalecimiento de las habilidades digitales de los niños, niñas y adolescentes, así como de sus docentes y acudientes.



Wilmer Bonilla, ingeniero y docente de la institución, aseguró que con el programa de alfabetización digital se les enseña las partes básicas del computador, a usar internet, y los beneficios y riesgos de compartir información o de usar redes sociales.

Además, están haciendo uso de las plataformas gratuitas de la Fundación Carlos Slim: Capacítate para el Empleo, Aprende.org y PruébaT. “Tienen miles de cursos que ofrecen certificados de realización y les sirve para su desarrollo. Los estudiantes están muy animados aprendiendo porque no conocían estas herramientas y ya tienen otra alternativa de capacitación dependiendo de su proyecto de vida”.



Finalmente, Yenis Alonso Anavitarte, aseguró que los estudiantes al hacer uso de estas plataformas gratuitas “encontraban una serie de herramientas adicionales para sus procesos de formación, ese programa al ser más amplio, al ser incluyente porque le dio la oportunidad a estudiantes migrantes, es una abrebocas para motivar en el colegio la participación y la formación en otras herramientas digitales”, dijo Anavitarte y agregó que es una forma para acceder a una serie de herramientas digitales más completas, más llamativas. “Se ha fortalecido el tema de emisora radial a través de podcast en un semillero de investigación que estamos trabajando”.

Más Contenido*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio de Claro.