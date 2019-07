El puerto y zonas francas impulsan empleo y competitividad

Dos de los instrumentos que son polos para la atracción de la inversión extranjera y que impactan positivamente la economía y el empleo de una región son las zonas francas y los puertos, justamente dos infraestructuras con las que cuenta el Valle del Cauca.

De las 111 zonas francas que existen en Colombia, 11 se encuentran establecidas en este departamento, es decir el 9,9 por ciento, según los datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las cuales están ubicadas en Palmira, Buenaventura, Cali, Yotoco, Yumbo y Zarzal.



Estos parques industriales, y según un informe de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi, representan empleos estables y formales para más de 7.200 personas de esa región, de los cuales, cerca de 1.440 son directos, 2.440 indirectos y casi 3.360 vinculados.



El director de esta Cámara, Edgar Martínez, señaló que las zonas francas impactan positivamente las regiones donde se ubican, esto por la creación de empleos formales, por la construcción de infraestructura industrial y de servicios públicos como luz, agua, alcantarillados, telecomunicaciones e internet, entre otros.



“Adicionalmente, la creación de nuevas empresas representa un mayor ingreso al fisco del departamento, no solo por el pago de impuestos que representa, sino también por el aumento de la producción, la oferta y demanda de bienes y servicios”, indicó.



De las 11 estructuras que hay en esta región, cinco corresponden al sector industrial; cuatro a servicios y dos al agroindustrial. El compromiso de inversión, y según los datos.Pacíficode la Andi al 2018, asciende a 1,6 billones de pesos y la inversión total se calcula en 3,2 billones de pesos.



Martínez explicó que anteriormente en el país, las zonas francas eran netamente industriales. Sin embargo, ahora la inversión se ha diversificado y hay zonas francas portuarias, agroindustriales, de petróleos, de servicios y salud (clínicas), del sector de joyería y piedras preciosas, de call center, data center y de alimentos, entre otras.

En lo que respecta a los usuarios establecidos en los parques industriales del Valle, en el 2018 llegaban a 84. De estos, cinco corresponden a industrial de bienes; 13 a comercial; 32 a industrial de bienes y servicios y 34 a industrial de servicios.



Zonamerica aporta empleos

Una de las zonas francas más recientes es Zonamerica, un parque industrial que llegó al Valle en noviembre del año pasado. La meta en materia de empleos, según explicó su gerente Jaime Miller, es de 17.000, de de los cuales, al final de este año, serán 1.000.

“Esta es una zona franca dedicada a servicios, donde no hay bodegas, no hay camiones, solo edificios y oficinas. Una de las razones por las que escogimos a Cali es porque hay una cultura universitaria muy interesante, que gradúa a 7.000 profesionales por año, lo que la hace muy competitiva”, explicó Miller.



La proyección es contar con 18 edificios para empresas de servicios. Hoy, ya opera una de esas edificaciones y, para el segundo semestre inicia la construcción de otro. Por ahora, allí operan firmas de los sectores de desarrollo de software, de BPO o tercerización de servicios, contact center y centro de servicios compartidos. Miller destaca varios beneficios de establecerse en este parque industrial: uno, escalabilidad, que tiene que ver con que las firmas que allí se establezcan van a encontrar espacio para crecer; dos, redundancia operacional, que se relaciona con la garantía que tiene el usuario de contar con los más completos y mejores servicios públicos, por ejemplo de energía o de comunicaciones; tres, acceso disponible a una amplia gama de opciones de conectividad y tecnología de última generación. Zonamerica Colombia ofrece una robusta conectividad tecnológica para las Américas, a través de la cual brinda un conjunto de soluciones a la medida de las necesidades del usuario; y cuatro, acceso a toda clase de servicios como restaurantes, entidades financieras y de salud.



Puerto de Buenaventura Otra de las estructuras con las que cuenta el Valle del Cauca es el puerto de Buenaventura, en el que justamente tres de sus terminales marítimas son zonas francas: Terminal de contenedores de Buenaventura – Marinilla; Sociedad Puerto Industrial Aguadulce y Sociedad Regional Portuaria de Buenaventura.



Un informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con cifras de la Superintendencia de Puertos, señala que en el 2018 por los puertos del país se movilizaron 163,4 millones de toneladas de carga, entre exportaciones e importaciones. De ese total, 132,7 millones correspondieron a exportaciones y los restantes 30,7 millones a importaciones.



En el informe se establece que Buenaventura es el cuarto puerto en movimiento de mercancía con 14,05 millones de toneladas en el 2018, es decir el 8,6 por ciento del total nacional.



Sin embargo, en movimiento de carga no minero-energética, Buenaventura es el puerto número uno con 12,5 millones de toneladas. Es decir, que el 89 por ciento de la mercancía que se moviliza por este puerto corresponde a este sector.

Del total de carga movilizada por esta terminal marítima, 3,18 millones de toneladas, que representan el 22,6 por ciento, son exportaciones, siendo el carbón, azúcar y café los tres prinicpales productos que se despachan por esta vía marítima.



La mayor parte de la mercancía corresponde a importaciones. Son 10,87 millones de toneladas de carga que ingresan por esta terminal marítima, es decir el 77,3 por ciento del total. Por aquí ingresan al país especialmente maíz, trigo y morcajo, abonos y residuos de aceite de soya.