Alejandro Gaviria, economista y exrector de la Universidad de los Andes, propone un plan de choque para el empleo, la economía y la preservación del medioambiente.

Su mirada estaba puesta en los ojos del radiólogo, a quien en medio de un silencio incómodo le preguntaba sobre la gravedad de su diagnóstico. Tras un tercer intento por entender lo que estaba pasando en su cuerpo, el doctor se levantó y luego de un suspiro dijo: “Sí, señor, sí es preocupante y debo dejarlo hospitalizado”. A partir de ahí comienza la verdadera historia de Alejandro Gaviria Uribe, a quien un cáncer linfático lo enfrentó a un sinfín de temores existenciales, pero, a su vez, le dio la fuerza necesaria para asumir otro reto: la lucha por llegar a la presidencia de Colombia.



Al contrario de lo que dicen las biografías, las hojas de vida y hasta la misma cédula, que nació en Santiago de Chile en junio de 1966, la vida, para el mismo Gaviria, comenzó aquel 1.º de junio de 2017, cuando pasó de ser ministro de Salud a un paciente con cáncer en un sistema de salud controvertido. A partir de ese día se convenció de que la historia de vida se define por las conexiones.



Precisamente, un año y medio antes de enfermarse de cáncer, Gaviria, quien para el 2017 ocupaba el cargo de ministro de Salud, había dado una lucha por controlar o reducir los precios de más de 1.000 medicamentos, generándole un ahorro de 1 billón de pesos al sistema de salud del país. Entre esos medicamentos se encontraba el Rituximab, el mismo que utilizaron como tratamiento inicial para Alejandro en su lucha contra el cáncer.

Como segunda conexión, ese mismo año había dado una lucha para suspender las aspersiones aéreas con glifosato, debido a las alertas que había anunciado la OMS al demostrar que este químico estaba conectado con un tipo de cáncer. Como tercera y última conexión, ocho meses atrás de su enfermedad había promovido una ley para la legalización de los derivados del cannabis con uso científico y medicinal y, coincidencialmente, esa fue la que usó para su tratamiento.



“La revolución de mi vida viene de mi historia: la búsqueda de la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace; mi historia comienza con mi enfermedad, con esa fuerza que me dio para enfrentarme a este reto de querer ser presidente”, indicó Gaviria.



Su forma de concebir la libertad, el cambio social, la política y el papel del Estado lo han catapultado hoy como una persona metódica que a través de la política busca entregarles a las personas esa fuerza de haber sobrevivido a una enfermedad acompañado de una familia, la misma a la que se arraigó en los momentos más difíciles y por la que se tomó su tiempo antes de confirmar que entraría a competir para llegar a la Casa de Nariño.

“Decidí ser candidato presidencial después de una larga reflexión. Lo pensé mucho por varias razones: mi salud estaba en juego, mi esposa tenía dudas de que me lanzara al ruedo en esto; además, tenía un compromiso con la Universidad de los Andes, pero en un acto de confianza en la democracia decidí tomar el riesgo, porque creo que mi abordaje de los problemas sociales y mi visión de la vida pueden ser unificadores”, señaló.



Alejandro Gaviria es economista, ingeniero, escritor, académico, político, defensor del medioambiente y amante de la lectura. Ha sido investigador en el Banco Interamericano de Desarrollo, subdirector del Departamento Nacional de Planeación en Bogotá; ha escrito nueve libros, ha sido docente y decano de la Facultad de Economía en la Universidad de los Andes, donde posteriormente llegó a ocupar el cargo de rector; director del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible (CODS) para América Latina y ministro de Salud por seis años, siendo el funcionario que ocupó este cartera durante más tiempo.



En 1998 culminó un doctorado en economía en la Universidad de California, con un trabajo de tesis ligado a dos de las grandes problemáticas que hoy aquejan a Colombia y que para Gaviria son parte de los retos que quiere enfrentar si llega a ser presidente: la desigualdad y la violencia.

Aunque la mayor parte de su carrera profesional ha sido como economista y no como político, para muchos, esta es justamente la clave para administrar, ser justo y darle visión a un país que, como Gaviria ha señalado, “es estructuralmente injusto y donde se necesita una visión de futuro compartida para cambiarlo”.



En 2005 obtuvo la medalla Juan Luis Londoño al mejor economista menor de cuarenta años. En 2009 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por mejor artículo de opinión, por su columna ‘Matar a un elefante’. También dirigió el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible (CODS) para América Latina y el Caribe, lo que le permitió detallar más las problemáticas ambientales de Colombia y el mundo y volcarse a ser un defensor del planeta. En mayo de 2019 fue elegido rector de la Universidad de los Andes.



No cree en la felicidad, cree en los momentos felices. No cree en mesías ni salvadores, pero sí cree que desde la política se pueden transformar vidas y se puede construir un futuro mejor.

Lucha contra la deforestación y el cuidado de la biodiversidad

Asegura que representa la visión de cambio que necesita el país y la unión. Foto: Archivo Particular

Como defensor del medioambiente, Gaviria ha sido reiterativo en señalar que, de ser el próximo presidente, no habrá más deforestación. Para lograrlo se enfocará en la persecución a los grupos criminales que queman y acaparan tierras para ganadería extensiva, principalmente. Asimismo, apoyará a las comunidades para cuidar la biodiversidad y aprovechar de manera sostenible los bosques.



Por otro lado, y como lo hizo durante su paso como ministro de Salud, mantendrá su posición contra la aspersión aérea con glifosato y promete suspender definitivamente esta práctica. Para ello propone una nueva política de drogas enfocada en desmantelar estructuras criminales y brindar oportunidades de desarrollo rural integral a 150.000 familias cocaleras.



Para frenar uno de los mayores problemas del país, la corrupción, ha propuesto una reforma de la justicia y de la política, con la que se evitaría este desangramiento del Estado y el clientelismo como forma de gobernar.



Por otro lado, dentro de su paquete de propuestas también destaca su compromiso con el agro, a través de un desarrollo rural integral con enfoque territorial, mediante asistencia técnica gratuita, apoyo logístico y revisión de precios de los insumos agrícolas.



Asimismo propone apoyar a los adultos mayores que, por diversas razones, hoy están desamparados y no cuentan con una pensión. Se trata de un apoyo económico de mínimo 400.000 pesos mensuales, el cual será otorgado a los adultos mayores de 65 años que no cuenten con ningún ingreso.



Finalmente, el candidato también ha prometido reformar la Policía, con énfasis en derechos humanos, vigilancia e investigación. Aumentará el número de agentes en las calles y concentrará las detenciones en los delitos que más le importan a la gente.

Planes de choque

Como gran apuesta, Alejandro Gaviria ha prometido transformar la economía colombiana, la cual, asegura, está caracterizada por ser antiempleo, antijoven y antimujer. Por esta razón propone poner en marcha un plan de choque enfocado en 1,5 millones de jóvenes, especialmente mujeres, a quienes se les brindará capacitación gratuita para el trabajo, con cursos cortos y flexibles, enfocados en lo que las empresas necesitan, garantizando que el que se prepare y estudie pueda conseguir un puesto digno de trabajo.



Por su parte, aquellas personas que no pueden estudiar porque sus condiciones económicas implican que deban rebuscarse la vida diariamente, el precandidato propone brindarles una renta básica que les permita subsistir mientras estudian. Asimismo, promete que garantizará la apertura de jardines, colegios y centros de cuidado para que los padres de familia, en especial las mujeres, puedan estudiar y trabajar mientras un personal capacitado e indicado está al cuidado de los menores.