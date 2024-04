El poder del marketing digital en el mundo gastronómico

En el mundo de los negocios, el marketing digital emerge como un ingrediente vital para el éxito. De hecho, en la era digital actual, la tecnología ha democratizado el acceso a herramientas que antes estaban reservadas especialmente para grandes marcas. Este cambio ha abierto un sinnúmero de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas que buscan establecerse en un mercado cada vez más competitivo y exigente.

En ese contexto y para entender mejor la importancia del marketing digital, Ximena Gutiérrez Morris, quien estudió Administración de Empresas en la Universidad EAN, realizó la especialización en Mercadeo Estratégico en el CESA y cuenta con 27 años de experiencia en marketing, de los cuales, 16 ha trabajado en el campo digital, destaca el punto de partida fundamental para cualquier negocio.

"Es crucial tener una presencia digital sólida, lo que implica contar con un sitio web bien diseñado, un manejo efectivo de redes sociales y estrategias para posicionarse en el mercado. Lo esencial radica en conectar con la audiencia y comprender sus preferencias y comportamientos para desarrollar acciones efectivas", dice Gutiérrez Morris.

Continuando con la especialista, cuando se habla en materia de página web y redes sociales, no es un secreto que hoy en día estas últimas ocupan el primer lugar. Si bien la página web permite ofrecer un portafolio amplio e institucional, por lo general, los usuarios buscan información directamente en las redes. Es más, no en vano existe el marketing de influencers para mostrar contenido alrededor de lo que se vende en determinado lugar.

Por ejemplo, en el ámbito del marketing gastronómico, la creación de videos, imágenes o datos atractivos centrados en los productos que ofrece el restaurante o negocio tiene como propósito antojar a quienes los ven. Ahí es cuando se debe sacar mayor provecho y generar interés entre los mismos, haciéndolos parte del proceso creativo e invitándolos a compartir sus propias experiencias.

Más que una presencia en línea





Ahora bien, luego de lograr posicionar la marca en línea, se debe ir más allá y aprovechar aquellas herramientas que dan la posibilidad de comprender a los clientes. En palabras de Gutiérrez Morris, “los negocios gastronómicos, especialmente los pequeños y familiares, deben incluir la creación de bases de datos y la implementación de estrategias basadas en el análisis para impulsar el crecimiento y la innovación. En ese sentido, hoy podemos anticipar la llegada de la inteligencia artificial al sector gastronómico y su capacidad para ayudar a comprender la data”.

Entonces, investigar quiénes frecuentan el restaurante, qué están buscando, cuáles son los productos que más compran, en qué lugares o sucursales se vende más o menos, entre otros factores, permitirá saber cómo actuar para poder avanzar.

Asesoría y orientación adecuada





Lo anterior no es posible si no se cuenta con la asesoría adecuada. Buscar orientación, sobre todo en la etapa inicial cuando los recursos son escasos, disminuirá la probabilidad de perder al momento de invertir, así como de ir en la dirección incorrecta. Muchas veces, los emprendedores o empresarios no conocen cómo desarrollar e implementar un plan de éxito.

“Es esencial contar con un aliado que permita a los pequeños y medianos negocios fortalecer su presencia y, por supuesto, su economía. Desde mi experiencia y las oportunidades que he tenido al comprender lo que hacen las grandes marcas en marketing digital, sé que con el acompañamiento de especialistas se puede prosperar. Por ejemplo, Gastro Marketing Digital es una empresa que brinda servicios en marketing digital para el sector gastronómico, apoyando a sus clientes y acompañándolos en la selección de las herramientas que más les convenga”, enfatiza Gutiérrez Morris.

Así las cosas, Gastro Marketing Digital ha logrado transformar la historia de emprendimientos y propuestas culinarias con su trabajo de creación y difusión, así como con estrategias para negocios de todos los niveles. “Los resultados son visibles. Gastro Marketing Digital ha demostrado su compromiso con impulsar a sus clientes para que estén al mismo nivel de competencia de los más grandes”, concluye la especialista.