El parque que une cada día a Carlos y Matthew

En el parque Ciudad Berna, uno de los 13 renovados por la alcaldía local durante el periodo 2016-2019, es donde Carlos Guevara tiene la cita más importante de su jornada. El joven de 28 años vive en la localidad Antonio Nariño desde hace 20 y, aunque trabaja en las afueras de la ciudad, sabe que debe terminar sus labores a tiempo para cumplir con el compromiso que tiene a las 4 de la tarde.

“Mi papá también trabaja en ventas, es como un don natural”, cuenta Carlos con orgullo, por su trabajo y por su papá. Quien lo espera para su cita es Matthew, su hijo de cuatro años y quien está a su cargo. “Yo pasé el mismo proceso: mi papá fue papá y mamá al mismo tiempo”, confiesa.



Después de recoger al pequeño en el colegio, ambos llegan al parque, donde hay al menos otra docena de niños que invaden el espacio corriendo por todos lados, montando en los toboganes y los columpios. Todos supervisados por sus mamás. Matthew es el único niño que lo visita con su papá, y a veces con su tía.



Ellos disfrutan de la renovación de este parque desde hace un mes, después de que lo intervino la alcaldía local.



Según cuenta Jorge Barreto Moreno, artista de profesión y presidente de la junta de acción comunal (JAC) del barrio Ciudad Berna, el sitio antes “era usado por jóvenes para el consumo. Pero ahora, el hecho de que las familias vengan lo cambia. En la medida en que se apropien del espacio, el consumo va a ser un poquito más difícil”.



Aunque es de una generación mayor que la de Carlos, él también fue un padre a cargo de sus hijos, y están de acuerdo en la importancia de compartir en familia. “La compañía de papá o mamá es determinante. Muchos de los problemas en el hogar son porque ellos se van a trabajar. Si tienen abuelos que los acompañen, bien. ¿Y si no?”.



Para el alcalde local Eduardo Silgado, una de las metas principales ha sido intervenir el 98 por ciento del territorio con nuevos parques y recuperar el espacio público para el aprovechamiento familiar. Sobre todo a partir de un compromiso adquirido en 2018 con un ciudadano y beneficiario directo.



“Durante un recorrido nos encontramos un parque completamente abandonado en La Fragua. Ahí, un niño de 9 años me tomó del saco y me preguntó quién era yo. Cuando le dije que era el alcalde, me preguntó: ‘¿Y a usted no le da vergüenza que yo juegue en ese parque?’. Por eso priorizamos la renovación del parque La Fragua, que ahora es de los niños”, cuenta.



Según Diana Carolina Guevara, la tía de Matthew y quien también es psicóloga con experiencia en el trabajo con poblaciones vulnerables, para los niños de todas las edades, los parques como el de Ciudad Berna o el de La Fragua “no solo permiten potenciar su motricidad; también, sus habilidades sociales y la relación que tienen con su cuidador. Creo que eso es lo más importante; el vínculo afectivo es determinante, y eso solo se genera en espacios como estos”.



La fortaleza del vínculo entre Carlos y Matthew es evidente. Se pasan media hora correteando, y mientras el papá no le quita los ojos de encima previniéndolo de cualquier caída, el pequeño no pierde oportunidad de acercarse a contarle la última de sus hazañas cruzando el túnel. Hasta que la campanita del heladero detiene el juego. Son las 4 y 30, y de manera casi ritual compran una paleta y la comparten camino a casa. Carlos atesora enormemente estas experiencias, y la renovación del lugar les ha facilitado tenerlas.



Por tal razón considera que “las acciones de la alcaldía son una inversión social para la calidad de vida, que le han puesto organización a la ciudad”.



Obras como las adecuaciones en el parque Lourdes Restrepo –que atrae cada día a niños y jóvenes del barrio–, el circuito de ciclismo infantil BMX para los aficionados a los deportes extremos o la alameda Albina, donde se recuperó esta zona que era usada como lote de parqueo y hoy es una Alameda para el bienestar de familias y vecinos. Las anteriores, son acciones que le han dado otro carácter a la localidad y han generado sentido de pertenencia.



En palabras del alcalde local, “las áreas se han diseñado para que sean zonas de diversión familiar, y no solo los niños, sino también los adultos mayores”.



En el caso del parque Santander, que fue objeto de una de las inversiones más grandes, ha sido la tercera edad la que más se ha apropiado del espacio.



La señora María Emma Torres, a sus 73 años, se ha hecho cargo de cuidar las flores del avance de la maleza, y con sus propias manos: “Somos los que más nos beneficiamos con el parque. Y si no lo cuidamos nosotros mismos, ¿entonces quién?”.

Un mural hecho por los abuelos del barrio

El mural de más de 5 metros de altura y 80 de largo que se alza sobre uno de los costados del parque Ciudad Berna fue realizado por adultos mayores. Les tomó 6 semanas, las primeras 4 para capacitarse en un taller de pintura y muralismo. El proyecto fue financiado por la alcaldía local. Según Jorge Barreto Moreno, presidente de la junta y su maestro de pintura: “Los sacamos de sus casas, procuramos que tengan tiempo para ellos y que aprendan de arte y se apropien del espacio”.

Jorge Barreto, artista que dirigió el mural, asegura que los adultos mayores “dejaron allí su corazón”. Foto: A. BARRERA

¿Sabía que en esta localidad...?

1971 Durante este año recibió el nombre

¿Por qué se llama Antonio Nariño? La localidad fue nombrada así en 1971, en honor del Precursor de la Independencia, traductor de los Derechos del Hombre y quien vivió una etapa de su vida en la hacienda La Milagrosa, en donde hoy se encuentra la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori.



1923 Había una laguna que fue invadida

En ese año existía un parque recreativo con una laguna que los vecinos recorrían en barcas. Estaba ubicado al noreste del sector, en una zona de humedales. Pero en 1948 depositaron allí escombros que dejó el Bogotazo. Se convirtió en relleno y luego fue ocupado por urbanizaciones.



31 de octubre estará abierto el jardín

Con el jardín infantil Mundo Nuevo, que forma parte del predio del Hospital San Juan de Dios, se recuperó una zona que, según el alcalde local, “No tenía salubridad.

Entregaremos un jardín reconstruido, con adecuaciones de baños y cocinas. Estará abierto antes de terminar el mes”.

Otros proyectos claves del sector

Guardianes del Fucha:

Es una estrategia de la alcaldía local y las entidades distritales, que juntan esfuerzos y organizan jornadas de limpieza cada viernes para retirar escombros, residuos sólidos y cambuches que invaden la ronda del río.



Alameda Ciudad Jardín:

es una megaobra que abarca casi un kilómetro lineal en la carrera 13, entre la Avenida Primero de Mayo y el río Fucha. Consta de 7 segmentos que incluyen senderos peatonales, parques especializados para niños y adultos mayores, gimnasios al aire libre, canchas de fútbol, plazoletas de encuentro y zonas de contemplación.

Inversiones que les dan alegría a los vecinos del sector

Noches del recuerdo

Es una de las actividades emblemáticas en Antonio Nariño y se enfoca en el entretenimiento de la tercera edad con encuentros culturales y serenatas de música de antaño. En las tres ediciones efectuadas han participado al menos 5000 adultos mayores.



Parque Ciudad Berna, ahora restaurado

La inversión de 910 millones de pesos sirvió para adecuar allí una zona infantil con mobiliario especializado y piso de grano de caucho, zona para perros, cancha de fútbol, barras de ejercicio, senderos peatonales y accesos seguros para evitar accidentes.



La iglesia San Antonio de Padua

Está ubicada sobre la avenida Caracas a la altura de la calle 8 sur. En sus inicios, en el siglo XIX, su misión principal era darle educación y residencia a la niñez desamparada de la ciudad. Actualmente es un lugar emblemátiico de la localidad.