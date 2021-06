El mundo gamer y sus múltiples oportunidades

Colombia es un país en el que está creciendo a pasos agigantados la tendencia del Gaming. Lo que antes era conocido por algunas personas, ahora está en furor en muchos lugares, independientemente del género o de la edad.

No es un secreto que la tecnología y las innovaciones que se desarrollan en materia de videojuegos ha estado en aumento y que tanto niños, como jóvenes y adultos han despertado el interés en jugar, interactuar y aprender tips para cada día mejorar más y tener óptimos resultados.



Y es que no se necesita ser profesionales a la hora de salir de la monotonía y de recurrir a los múltiples juegos que se encuentran disponibles, ya que tanto expertos como aficionados pueden poner las manos en los controles o teclados y jugar.



Santiago Sánchez, streamer en Twitch, dice que es más que ser un gamer es tener cercanía con los videojuegos y disfrutarlos de manera sana.



Y destaca que el panorama de los gamers sí ha cambiado, ya que son más las personas interesadas en apostarle a este pasatiempo que divierte. A su vez, manifiesta que mediante esta alternativa se pueden encontrar amigos que comparten aquello que los apasiona.



“Me llama la atención ser gamer porque es una forma de entretenimiento muy interactiva donde se tiene la oportunidad de ver diferentes realidades experimentar con ellas, como ver una película, pero en la que se va descubriendo el mundo y conociendo diferentes historias. Es una interacción que puede llevar desde mundos de fantasía, pasando por guerras bélicas hasta sucesos históricos”, cuenta Carlos Rodríguez, comercializador gamer.



Ahora bien, lo que puede ser un hobbie hoy también se ha convertido en una fuente de ingreso para muchos de los jugadores, quienes le han apostado a competir y también divertirse.



Actualmente existen diversos espacios enfocados en los gamers, como lo son los eventos, las ferias o las transmisiones en plataformas digitales como Twitch o Youtube, solo por mencionar algunas de estas.



“Eventos como Sofa, Comic Con, Games Inder y Monterrey Gamers, han permitido que miles de jugadores de todo el país compitan y logren premios que sirven en su crecimiento personal y profesional”, afirma Vladimir Naranjo, director ejecutivo de la Corporación Nacional de Deportes Electrónicos.

Aspectos que no deben pasar desapercibidos

A la hora de realizar cualquier actividad es clave tener comodidad para mejores resultados y al jugar videojuegos no es la excepción. Es por esta razón que contar con una silla confortable, para evitar dolores de espalda, jugar en el equipo correcto, el cual tenga un buen mouse y un teclado mecánico, en caso de que sea en un computador, son factores que sin duda harán que el desempeño a lo largo del juego sea adecuado.



De igual manera, es importante manejar una planificación de las sesiones de juego, ya que esto ayudará a intercalar momentos para realizar las comidas a las horas necesarias o tener pausas activas para que la salud no se vea perjudicada.



No es un secreto que las largas jornadas de videojuegos pueden provocar fatiga visual, así que los ojos deben relajarse y descansar. Para esto ayuda mirar a distancias más alejadas durante las pausas programadas y usar gafas en caso de llegarlas a necesitar.



Al hacer referencia a la seguridad, un aspecto indispensable es acceder a juegos legales y evitar que los equipos sean afectados por virus que sin duda traen consigo dolores de cabeza.



También es fundamental tener cuidado con la información que se suministra, no decir datos confidenciales, como claves de acceso o información personal.



Cabe resaltar que según Vladimir Naranjo, lo primero que se debe considerar para mejores resultados es la constancia, dedicarse a esta disciplina y no desfallecer.



“Ser organizados es un valor muy importante al momento de querer avanzar y pertenecer a un club de esports o ganar un patrocinio”, concluye.