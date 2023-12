El mundo después de la pandemia cambió

El modelo del negocio de los bienes raíces, aquí en Florida, dio un vuelco de ciento ochenta grados, para bien. Hoy es muy fácil para los inversionistas extranjeros adquirir propiedades desde la comodidad de sus países de residencia a través del computador. Los contratos se firman digitalmente, las transferencias bancarias se hacen desde una aplicación bancaria en el teléfono. De modo que con unos pocos clics se puede ser propietario de un inmueble en Florida. Lo importante es contar con la asesoría correcta.

Al invertir, Florida es el estado de moda, no sólo para los latinoamericanos, sino también, para los estadounidenses. Y es que Florida es efectivamente un lugar que lo tiene todo. Orden, seguridad, autoridad y la economía que representa ser parte de EE.UU.



Existen innumerables razones por las cuales el estado del sol es uno de los lugares más apetecibles para las personas que desean realizar inversiones en un mercado y una economía más estable y segura que la de sus países de origen. Le significa al inversionista dolarizar y diversificar su portafolio y por lo tanto, parte de su patrimonio, de forma que así combate la inflación y la devaluación de sus monedas.



Durante la pandemia, gran parte del mundo se paralizó. Florida no. Mientras el resto del planeta dormía, Florida seguía activa y produciendo. Los estadounidenses del norte, al notar que podían vivir y trabajar desde cualquier parte, sin los estragos del frío y en espacios más amplios para el confort de sus familias, a un mejor precio y al mismo tiempo obtener ventajas impositivas, dado que Florida es uno de los siete estados de EE.UU. que no tienen impuesto estatal a la ganancia, decidieron mudarse a un mejor clima, con sol y playas los trescientos sesenta y cinco días del año. En promedio después de la pandemia, a Florida se mudan más de novecientas personas diarias, provenientes de otros estados.



Si hablamos de ciudades, Orlando, hay que decir que hoy es líder mundial en industrias como la tecnológica o la de salud, y que contrario a lo que se creería, menos del treinta por ciento de los empleos son generados por la industria de los parques temáticos. Orlando tiene uno de los aeropuertos más transitados, pues recordemos que la ciudad de Micky Mouse recibe más de setenta y cinco millones de turistas al año.



Miami, por ejemplo, ya no es más sólo mar y centros comerciales espectaculares. Hay que reconocerla, no sólo por su belleza, sino también porque es una ciudad cosmopolita que ofrece todo tipo de atractivos turísticos de negocios y alternativas de inversión. Con más de 40 proyectos en reconstrucción entre Miami Dade y Broward, invertir hoy en Miami, podría ser como haber invertido en Nueva York hace treinta o cuarenta años atrás.



¿Qué ofrece Miami hoy? A nivel espectáculos, no hay artista que no se presente en el Sur de Florida; en deportes: La Fórmula 1, el open de tenis de Miami, Messi ha revolucionado esta ciudad con el Inter Miami, es también la casa de los Miami Heats, los Dolphins y los Marlins, en Broward los Panters, para los amantes del hockey, Miami es la ciudad que más veces ha sido sede del Súper Bowl, en once oportunidades, y en arte, ni que decir: Miami es sede del Art Basel a comienzos de cada diciembre, el centro de artes, Adrienne Arsht Center, que presenta cada semana espectáculos de música culta como ballet, sinfónicas, ópera, jazz, etc; docenas de teatros y lugares con música en vivo a diario; galerías de arte por toda la ciudad incluyendo, el nuevo rincón del grafiti, como lo es la zona de Wynwood; y si hablamos de culinaria y alta cocina, Miami hoy cuenta con doce estrellas Michelin y otros diecisiete restaurantes, sin estrella, pero con distinción Michelin. Florida, el lugar que lo tiene todo.



POR: Jose Porto

Real Estate International Buyers & Investors Advisor

Asesor Inmobiliario Especialista en Compradores Internacionales.