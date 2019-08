El lujo, presente en el norte del país

La exclusividad y el lujo al hospedarse en hoteles pueden manifestarse de distintas maneras. Pueden evidenciarse en lencería de cientos de hilos; en acceso a zonas privadas con panorámicas impresionantes; en alimentación saludable que ha sido diseñada para mejorar el bienestar de las personas.

Estas son algunas de las propiedades en Cartagena, Santa Marta y Barranquilla que sobresalen por distintos elementos que se potencian con el fin de atraer cada día a viajeros más exigentes en busca de lo mejor.

Lujo clásico en un antiguo convento

Vista al mar Caribe, al centro histórico o a la piscina del hotel son opciones que tienen las personas que se hospedan en el Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, que con 123 habitaciones (20 son suites) es un ícono de esta joya turística de Colombia. Gran parte de la fascinación que produce este hotel tiene que ver con el hecho de que funciona en un edificio cuya historia comenzó en 1621 como convento de las monjas clarisas.

Descanso de lujo en el Radisson Cartagena

Lencería de 400 hilos, decoración inspirada en los colores vivos del Caribe, estación de iPod y conexión a internet inalámbrico son algunos elementos que están presentes en las 233 habitaciones del Radisson Cartagena Ocean Pavillion Hotel. Esta propiedad, ubicada en la playa de La Boquilla, a 15 minutos de la ciudad amurallada, les permite a los viajeros desconectarse de la rutina y a quienes viajan por trabajo, hacer uso de siete salones de reuniones que suman 1.052 metros cuadrados.

Casa Cochera del Gobernador, con historia

Una edificación que data del siglo XVI y ofrece 12 habitaciones es la sede de Casa Cochera del Gobernador, un hotel al que se llega caminando por las calles de piedra del centro histórico de Cartagena. Los cuartos sobresalen por su decoración en tonos pastel cálidos y por contar con detalles como lencería de algodón de 500 hilos. Se destaca la suite El Aljibe, que funciona en un espacio que se usaba para recolectar el agua lluvia de la casa.

Sophia Hotel, en la plaza de la Aduana

El centro histórico de Cartagena se sale del molde de los hoteles impersonales, y uno de sus mejores exponentes es el Sophia Hotel, ubicado en la plaza de la Aduana. Se trata de un edificio republicano de tres pisos en el que se destaca un patio interior. Ubicado a pocos pasos de la entrada al recinto amurallado por la torre del Reloj, este hotel cuenta con 15 habitaciones y suites. Un espacio privilegiado es la terraza Urania, que tiene piscina y un bar desde donde se ofrecen panorámicas del centro histórico.

Buenos sabores en el Four Points by Sheraton

Deleitarse con la recuperación de sabores auténticos de la costa Atlántica es un motivo para visitar el restaurante Cook’s, del Four Points by Sheraton Barranquilla. Ese es un aspecto sobresaliente de esta propiedad, ubicada en el norte de la ciudad, en medio de una zona comercial y de negocios y a 40 minutos del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz. El hotel tiene 119 habitaciones y pone a disposición de los viajeros un 'spa', una piscina panorámica y un gimnasio, etc.

Hyatt Regency Cartagena es bienestar

Un spa con seis salas de tratamiento; un área que está equipada con piscina recreativa, piscina de entrenamiento, piscina de aprendizaje y área infantil; y un gimnasio dotado con dos salas de vapor son parte de la infraestructura del Hyatt Regency Cartagena. Este hotel se encuentra en el corazón del distrito de Bocagrande y ofrece a sus clientes 261 habitaciones, entre ellas 28 suites. Todos los cuartos sobresalen por su diseño contemporáneo.

Diseño, la marca del Tcherassi Hotel + Spa

El talento de Silvia Tcherassi, una de las diseñadoras más reconocidas del mundo, se percibe en cada rincón del Tcherassi Hotel + Spa, que opera en una casa colonial situada en la calle del Curato y cerca de la iglesia de Santo Toribio, en el centro histórico de Cartagena. Sus 42 habitaciones se destacan por estar rodeadas de espacios comunes con jardines verticales y espejos de agua. Este hotel es uno de los más codiciados para la organización de bodas y otros eventos sociales.

A Santa Marta le hacía falta Marriott

Una de las novedades de los últimos años en materia de turismo en la capital del Magdalena es el AC Hotel by Marriott Santa Marta. Ubicada en el centro histórico, cultural y empresarial de la ciudad, la propiedad ofrece panorámicas sobre la bahía y permite también observar las montañas. El hotel está dotado con 112 habitaciones, gimnasio, terraza en el piso 19 y una piscina de borde infinito, entre otras cosas. El hotel también dispone de tres salones para reuniones.

La salud es clave en el Charleston Santa Teresa

La relajación y el bienestar son aspectos fundamentales que se promueven en el Charleston Santa Teresa, en el recinto amurallado de Cartagena. Allí se les ofrecen a los viajeros tratamientos de lujo que se brindan en su spa, donde se combinan terapias orientales milenarias con elementos del Caribe. La experiencia se complementa con la vista de las cúpulas del recinto amurallado desde la piscina de la terraza y con los sabores elaborados de los platos del restaurante del chef Harry Sasson.

Espacio de sobra en el Conrad Hilton Cartagena

La llegada de la marca Conrad a Cartagena ha señalado un camino de lujo en la hotelería colombiana. Este hotel cuenta con 268 habitaciones (entre ellas 31 suites). Llama la atención el hecho de que los huéspedes se levantan con la vista del campo de golf de 18 hoyos de Karibana Beach Condominium. La propiedad, ubicada al norte de la ciudad amurallada, cuenta con cuartos que miden desde 48 metros cuadrados. Hay suites de 100, de 150 y hasta de 270 metros cuadrados.

Hotel Pradomar

Con mas de 70 años de historia, el hotel Pradomar hace parte de la identidad y cultura costeña. Alegres, descomplicados y llenos de colores y sabores, así se podría describir este hotel. Están ubicados en la primera línea de la playa en el municipio de Puerto Colombia, a solo 20 minutos de Barranquilla y a una hora de Cartagena. La deliciosa variedad de platos con sabores únicos conquistan hasta el paladar más exigente.

Y ni qué hablar de sus habitaciones, en las cuales se experimenta la tranquilidad y la comodidad que brinda la brisa, la arena y el mar.