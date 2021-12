¿Cuál es el enfoque que debe tomar la salud en el mundo?

Tras los estragos ocasionados por la pandemia, líderes de distintos sectores se reúnen para debatir sobre los retos que enfrenta la medicina y el enfoque que debe tomar hacia el futuro.

Más de 5 millones de muertes ha cobrado el covid-19 desde enero de 2020 cuando se empezaron a reportar los primeros casos en Asia. Desde entonces, el sector de la salud ha trabajado por superar innumerables retos y por innovar a una velocidad acelerada.



Controlar los contagios y las muertes por coronavirus requirió de todos los esfuerzos del personal médico disponible en el mundo y para poder mitigar los decesos que se estaban registrando fue necesario adelantar estudios en las personas contagiadas para poder conocer a fondo la patología y así desarrollar una vacuna.Este 3 de diciembre, a las 8:30 de la mañana, se realizará un foro virtual, un evento que es abierto a todo el público y se transmitirá a través de Facebook live, en este link.

Se calcula que desde el momento en que se creó la primera vacuna en el mundo se han salvado más de 1.500 millones de vidas y con el reciente desarrollo de la vacuna contra el covid-19 se logró bajar los decesos en un 91%.



Para alcanzar este logro se necesitó que decenas de investigadores de todo el planeta juntaran sus esfuerzos enfocados en frenar la expansión del virus que puso en jaque a la población mundial. Científicos de Europa, Estados Unidos y China promovieron el desarrollo de una vacuna en tiempo récord.



En ese mismo contexto, Roche, compañía farmacéutica que el próximo año celebra su aniversario número 65 en Colombia, explica: “la presencia del virus no ha terminado, y una de las grandes lecciones que nos ha dejado es que la ciencia, la salud y la forma de comprenderlas deben tomar un nuevo rumbo para afrontar los desafíos del futuro”.

Esta empresa está cumpliendo 125 años en el mundo desde su fundación y para celebrarlo desarrolló el evento Celebrate Life: La ciencia nos cambia la vida, el pasado 24 de noviembre. La celebración virtual estuvo enfocada en celebrar la vida e invitar a la reflexión sobre el futuro de la ciencia y el desarrollo tecnológico, los principales aportes de la ciencia, la salud y la vida.



Al evento estuvieron invitados André Medici, economista social y de Salud internacional en Washington D.C.; Marilú Acosta, magíster en Salud Pública y Promoción de la Salud, del Instituto Henri Poincaré en Francia; Daniel Kraft, médico y destacado científico de las universidades de Stanford y Harvard, quien expuso sobre el futuro de la salud y el rol de la ciencia después del covid-19; Rolf Hoenger, Area Head de Roche Pharma para Latinoamérica y Antonio Vergara, Area Head de Roche Diagnóstica para América Latina.

Por una medicina preventiva, según expertos del mundo

Para André Medici, la pandemia ocasionada por el coronavirus es uno de los factores recientes e imprevisibles a los que se les debe prestar atención de hoy hacia el futuro. “La pandemia ha desestructurado tanto la oferta como la demanda de salud, lo que hizo necesario reconfigurar el acceso a los servicios para evitar una sobremortalidad y sobre morbilidad por enfermedades crónicas que quedaron rezagadas durante el año y medio de la pandemia”, enfatizó.



Según profesionales de esta área, tal como afirma Medici, durante los casi dos años que lleva la pandemia se desatendieron otras afecciones que también ponen en riesgo la vida de las personas, así como también este fenómeno llevó a la industria a repensar el enfoque de la medicina, pues se evidenció que esta no solo debe ser paliativa sino, más que todo, preventiva.



Para Marilú Acosta, el objetivo de la medicina debe ser la conservación de la salud, y no la recuperación de esta: “Si no hay una franca modificación del sector, del poder de la salud en manos de quien la ejerce, el futuro de la medicina y la salud será una contracción a tal grado que la sociedad entre en un retroceso no sólo sanitario, sino incluso en el desarrollo de la humanidad”.

3 de diciembre, un evento para celebrar la innovación en salud

La empresa farmacéutica con 65 años de trayectoria en Colombia no solo quiere celebrar su aniversario a nivel mundial, sino que también quiere compartir los descubrimientos que ha realizado en el país por lo cual estará desarrollando un Facebook Live en el que estará en contacto con los colombianos. En el evento se atenderán algunas las dudas de los espectadores y se darán a conocer las innovaciones de la empresa.

