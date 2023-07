Karelys de los Ángeles Moromta tiene 42 años y desde hace cinco vive en Bogotá. Llegó desde Venezuela, su lugar de origen, y ahora vive en el barrio Las Margaritas, de la localidad de Kennedy, con su esposo, sus dos hijas, su madre y su suegro.

Un año después de estar en la capital del país, y luego de conseguir su Permiso Especial de Permanencia PEP, esta administradora de empresas empezó a buscar trabajo. “Fue muy difícil al principio ya que en muchas empresas no aceptaban extranjeros. Fue una larga espera, en ese tiempo encontraba solo trabajos temporales o informales”, cuenta Karelys.

Después de pasar cerca de un año en la informalidad laboral, pese a contar con sus papeles en regla, la vida de esta mujer dio un giro de 180 grados.

“Me cambió todo en un 100 por ciento, con el trabajo actual mejoré mi situación y la de mis familiares. La estabilidad laboral mejora muchas cosas y como persona creces aun más”, apunta Karelys.

Ella está llena de agradecimiento. Primero con la Agencia Distrital de Empleo de la Secretaría de Desarrollo -en el marco de su estrategia Bogotá Trabaja-, luego con la Fundación Juntos se Puede, que concentra sus acciones en la población migrante, y finalmente con la Compañía del Sabor, donde trabaja desde hace tres meses.

“Empecé como auxiliar contable y ahora soy asistente administrativa. Es muy importante que les abran las puertas a los extranjeros”, concluye.

La articulación del Distrito con las fundaciones y las empresas, ha sido determinante para hacerle frente a una de las principales barreras a la hora de conseguir trabajo en Bogotá.

Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico, lo explica de esta manera: “El mercado laboral de esta ciudad funciona bien para un segmento específico de la población, la de hombres entre los 26 y los 52 años, sin características especiales”.

Sin embargo, fuera de este segmento quedan una cantidad de personas que también necesitan emplearse para vivir.

Es así que esta entidad ha trabajado en distintas acciones y estrategias que permitan que diferentes poblaciones vulnerables accedan a trabajos formales. “Arrancamos con el desafío de las mujeres y los jóvenes, pero a medida que las interveníamos, nos dábamos cuenta de que hacía falta integrar a más poblaciones porque hay un montón de particularidades que dificultan el acceso al mercado laboral”, dice Bateman.

Las personas trans, las pospenadas, las migrantes, los grupos étnicos y quienes pasan de los 52 años son quienes más obstáculos encuentran en la búsqueda de empleo.

También están las mujeres, cuya tasa de ocupación es menor a la de los hombres, pese a que se ha ido cerrando esta brecha. Para el periodo entre febrero y abril de 2023, las mujeres tuvieron una recuperación en la ocupación de 101,7 por ciento, mientras que el de los hombres fue de 106,1 por ciento, comparado con el mismo lapso del año 2019, antes de la pandemia.

En este mismo trimestre del 2023 la tasa de desempleo entre hombres y mujeres se redujo un 0,8 por ciento, comparado con el mismo periodo del 2022.

Adriana, otro caso de éxito

Adriana Marcela Meneses es otra de las mujeres bogotanas que logró conseguir trabajo gracias a la Agencia Distrital de Empleo. Se enteró de esta herramienta por un familiar, inscribió su hoja de vida y ahora es auxiliar de costura en la empresa Permoda Koaj.

A sus 34 años y con tres hijos a cargo, junto a su esposo, las prestaciones de ley y los beneficios de este trabajo formal han sido un respiro para Adriana, que vive en el barrio Ismael Perdomo, fue asesorada por personal de la Secretaría de Desarrollo Económico en su búsqueda de empleo, presentó entrevistas y pruebas, y ahora, que ya disfruta de la estabilidad de su trabajo, no duda en recomendar este servicio.

Con la ruta Bogotá Trabaja, sumado a la Agencia Distrital de Empleo, también está la Ruta de la Empleabilidad y el programa de Empleo Incluyente, que incentiva la contratación laboral de 19 poblaciones priorizadas, de difícil empleabilidad, dándoles beneficios económicos a los empresarios que decidan contratarles.

Las empresas interesadas en hacer parte de Empleo Incluyente, y acceder a sus beneficios, podrán registrarse en www.bogotatrabaja.gov.co, así como los ciudadanos que hagan parte de las poblaciones priorizadas y quieran conseguir trabajo.

Una oferta de servicios que abordan programas de formación que se ajustan a las necesidades del sector empresarial de la ciudad, así como el diseño de programas innovadores de empleo para incentivar a las empresas y a los buscadores de empleo para el acceso a un puesto de trabajo, hacen parte de las acciones de la gran estrategia.

En este sentido, Bateman apunta que otro de los retos de Bogotá, en temas de empleabilidad, es que, en muchas ocasiones, los empleadores no encuentran los talentos que necesitan. “Nuestro mercado laboral aún está volcado a la búsqueda de empleo como si estuviéramos en una ciudad más pequeña, es muy de voz a voz. Es por esto que se necesitan estrategias como la de Bogotá Trabaja”, indica el Secretario.

Estas acciones cobran aún más relevancia, teniendo en cuenta que Bogotá es epicentro económico del país, lo que se refleja en su alta participación en el Producto interno bruto que, para el 2022, fue del 26,8 por ciento.

Los puntos de atención y pasos de la Ruta de la Empleabilidad

La Ruta de Empleabilidad es una herramienta de intermediación y fomento del Empleo desde la Agencia Distrital de Empleo cuenta con los siguientes pasos:



1.Registro: en esta etapa se realiza la inscripción de la hoja de vida de la oferente en la plataforma del servicio público de empleo SISE.



2.Orientación ocupacional y Formación: se fortalece el perfil laboral con procesos de formación, además de un análisis y levantamiento del perfil de la oferente, donde se identifican los intereses ocupacionales y las barreras de acceso al empleo, a partir de las cuales se direcciona a servicios de formación para el trabajo, capacitación para el desarrollo de competencias blandas y transversales y/o remisión a otras entidades para la atención.



3.Intermediación: se realiza la preselección del usuario, revisando la hoja de vida, verificando que cumpla con los requisitos dispuestos por la vacante, y se procede a remitir al empleador, quien adelanta el proceso de selección.



4.Remisión: se envían los candidatos que se ajusten a las ocupaciones ofertadas por las empresas.



Puntos de Atención de la ruta Bogotá Trabaja:



Nueva oficina de Atención al Ciudadano: Cra. 13 No. 27-84 Bogotá, D.C.

Supercades: CAD Cra. 30, Engativá y Suba.



Kioscos en: Usaquén (Cl. 165 No. 7 - 52), Ciudad Bolívar (C. 68D Bis A Sur 49D - 70), Rafael Uribe Uribe (Cl. 32 Sur No. 23 - 62), San Cristóbal (Avenida Primero de Mayo No. 01 - 40 Sur)



Presencia en las 22 Manzanas del cuidado



Unidad Móvil: inició en las localidades de Barrios Unidos Puente Aranda, Antonio Nariño, Kennedy y Suba.Del 17 al 21 de julio: En el Centro Comercial Bulevar Niza (Cra. 70D No. 127A - 20).



Del 24 al 28 de julio: En el Portal de TransMilenio Suba (Avenida Calle 145).

Del 31 de julio al 8 de agosto: En el CEFE Fontanar del Río (Cl. 145 No. 138A - 10)Atención virtual: wwwbogotatrabaja.gov.co.