El dulce sabor de las tradiciones de Colombia

Si de algo se precia Colombia es de tener sabor. O sabores. Muy variados: picantes, intensos, dulces, placenteros… Todas estas sensaciones, usted las puede experimentar en una cucharada de brevas con arequipe, en un pedazo de cuajada con melao o en un vaso de fresas con crema.



El postre es obligatorio luego del almuerzo. En Bogotá, Cali, Medellín, o a donde quiera que vaya, es una tradición. Y no se puede irrespetar. Cualquier comida debe rematarse con un dulce. No es opcional.

Hay unos menos consumidos, otros solo por temporada y también están los de todos los días. Por ejemplo, el arroz con leche es uno de los más fáciles de preparar en casa y que siempre va bien con todo. En Chaparral, Tolima, lo comen como plato principal, y puede estar acompañado de carne asada y papa salada.



Pero veámoslo como postre: solo necesita arroz, agua, leche normal y condensada, azúcar, canela y uvas pasas. O clavos de sabor. También puede añadir licor, naranja u otros cítricos. Ahora bien, si la ruta nos lleva al Valle del Cauca, es imposible pasar por las tierras de la lulada, la chuleta vallecaucana y el “pam cacho” sin comer desamargados y torta de pastor. Y, por supuesto, el manjar blanco y el dulce cortado, hechos a base de leche y azúcar, y caramelizados con cocción en olla de cobre.



En Popayán, es un deleite probar el salpicón de baudilia, que se elabora con piña, lulo, papaya, guanábana, mora, agua y azúcar, o el Eduardo Santos, que tiene un origen muy curioso. Resulta que el presidente Eduardo Santos, primer mandatario entre 1938 y 1942, fue invitado a una cena por la Gobernación del Cauca, pero a última hora el postre planeado se dañó. Las señoras encargadas de la gala improvisaron uno con tal éxito que, cuando el presidente preguntó cómo se llamaba, ellas le respondieron que le habían puesto su nombre como homenaje.



El Eduardo Santos lleva frutas en almíbar, leche condensada, ciruelas pasas en trozos y nueces del Brasil. Un dulce accidente, podría decirse.

En la vena del gusto

En Antioquia, el tema es de dulces de frutas: dulce de mora, de tomate de árbol, de papaya, de guanábana… Como dato curioso, en ese departamento le agregan queso al arroz con leche. Para que lo sepa. Y no olvidemos la natilla paisa de panela, que mezcla azúcar, harina y leche.



A veces, de lo más sencillo, resulta lo mejor. Hay que mencionar también que Medellín y el Valle de Aburrá son famosos por la torta María Luisa. No podemos pasar de largo por el Eje Cafetero sin probar el dulce victoria o la natilla, y menos estar en el Pacífico y olvidarnos de los encocados.



La costa atlántica ofrece una variedad que no es menor: las alegrías (golosinas hechas con amaranto y nueces), cocadas palenqueras, dulces de mamey, dulce de leche cortada, enyucados y el caballito de papaya, entre muchas otras delicias.



En el centro del país, es común encontrar brevas con arequipe, merengones, cocadas (algunas llevan maní), matrimonios (queso con bocadillo) o postres de natas (elaborados con natas de leche, azúcar, yemas de huevo y, si se quiere, un chorrito de licor y uvas pasas). También se disfruta del arequipe con leche, con galletas o… con lo que quiera combinarlo.



En el departamento de Boyacá, los postres tienen sabor a mora, durazno, feijoa, papayuela y uchuva. Pero si llega a Santander, no olvide pasar por Floridablanca y comer sus famosas obleas. Y, obviamente, el bocadillo veleño, orgullo del departamento.



“Colombia tiene una gran variedad de postres deliciosos y únicos, pero la gran mayoría es de tipo casero y con muchas texturas. Lo más importante es que se trata de preparaciones caseras, postres de olla y con variedad de texturas, incluyendo el bocadillo, hecho a base de guayaba y azúcar, la cocada, que se elabora con coco rallado, y el arequipe o manjar blanco”, dice José Montoya, chef de La Martina.



En esa diversidad, tiene mucho que ver la geografía de Colombia. Rodrigo Pazos, chef ejecutivo de Llorente Bar & Restaurante, y cofundador de Oak, cuenta que nuestro país es reconocido por la “enorme diversidad de productos y frutos exóticos que solo es posible encontrar gracias a los climas y microclimas del país”.



Por eso, la gastronomía dulce nacional se presenta tan rica en sabores, texturas y elaboraciones, y es considerada como muy exótica por propios y extraños. Porque no es fácil evitar el asombro y la cara de satisfacción de un costeño al probar el postre de natas, o la de un bogotano al comer el manjar blanco.



“Nuestra gastronomía es muy amplia. A medida que he investigado y viajado, me he encontrado con muchas gratas sorpresas. Además del merengón, que es para mí uno de los postres más bonitos que tenemos, de las cocadas y los caballitos, por ejemplo, hay que hablar de los limones en almíbar, que siempre han estado ahí, en espera de ser descubiertos, como tantos otros, escondidos en los pueblos y sus tradiciones”, manifiesta el reconocido chef y pastelero, Mark Rausch.



Así somos en Colombia: dulceros. Y más cuando llegan fechas especiales, como la Navidad. La natilla es la reina en diciembre y enero.