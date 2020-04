El día que la Selección demostró que sí se podía cambiar la historia

El aplauso general, de un estadio lleno de hinchas argentinos, en medio de la frustración por haber visto perder a su equipo y porque su selección estaba obligada a ir a un repechaje en Australia para clasificar al Mundial, resultó ser el mejor premio para el trabajo de 11 colombianos en la cancha del Monumental y del cuerpo técnico encabezado por Francisco Maturana, quienes, el 5 de septiembre de 1993, probaron que la historia está escrita, pero que también se puede cambiar.

En ese comité de aplausos estaba incluido Diego Armando Maradona, para muchos el mejor jugador de la historia, quien tuvo que ver ese partido desde la tribuna, pues para ese momento ni siquiera tenía equipo: había subido casi 15 kilos de peso. Pero Maradona, antes de ese juego, el último del grupo A de la eliminatoria para el Mundial de Estados Unidos-94, había calentado el ambiente.



“Ellos no pueden romper la historia, ellos no deben romper la historia, nosotros los argentinos debemos seguir históricamente como estamos: Argentina arriba y Colombia abajo”, dijo Maradona, sin anestesia, en la semana previa al partido.



Las estadísticas, de cierta manera, le daban la razón a Maradona. Hasta ese día, los albicelestes nunca habían perdido un partido como locales en las eliminatorias al Mundial, en las que Argentina comenzó a participar en 1957.



Y en cuanto a los partidos contra Colombia, el dominio argentino era enorme: hasta ese entonces, solo habían perdido dos juegos, sin contar amistosos: el 1-2 del duelo por el tercer puesto de la Copa América de 1987 y un 2-1 en Barranquilla, el 15 de agosto de 1993, 20 días antes del duelo en el Monumental.



¿Entonces, por qué tanta prevención de los argentinos hacia Colombia? Primero, porque ese partido del Metropolitano fue un duro golpe a su ánimo. Los goles de Iván René Valenciano y Adolfo Valencia sirvieron para acabar con un invicto de 33 partidos de los argentinos, en una racha que les sirvió, incluso, para ganar dos veces seguidas la Copa América. En ambas había vencido a Colombia: 2-1 en el cuadrangular final de la edición de 1991, en Chile, y en la semifinal de ese mismo año, en Ecuador, en desempate por cobros desde el punto penalti.



En esa Copa del 93 se enfrentaron dos veces y las dos empataron. “El primer partido fue tosco, fuerte. Desde que salimos del camerino se estaba jugando: sonaban los guayos, los insultos. Hubo una expulsión, echaron a Freddy Rincón. Ahí empatamos 1-1. Al siguiente partido, qué pensábamos nosotros: que las condiciones las pongan ellos. Si quieren jugar al fútbol, jugamos al fútbol. Perdimos por penaltis, pero nos habíamos medido las fuerzas”, recordó Maturana. Ahora, a Colombia le alcanzaba con el empate para clasificar. Pero el destino tenía planeado un golpe contundente.

El previo

El contundente triunfo de Colombia en Barranquilla, en el que el propio Maturana reconocería después que el equipo, incluso, jugó mejor que en Buenos Aires, hizo que los argentinos, en el fondo, respetaran mucho a la Selección. “El resultado fue mentiroso: si me dicen que ese juego lo ganamos 5-0, lo creía más que el otro”, aseguró ‘Pacho’.



Pero de dientes para afuera, el tono era desafiante. Esa misma línea la tomaron las barras argentinas. Un grupo de 50 hinchas se paró frente al hotel Caesar Park, donde se concentró Colombia, a las 11:30 de la noche del día previo al partido, a cantar y a hacer mucho, pero mucho ruido. Los que se dejaron agarrar, 18, terminaron en una comisaría.



El ambiente tenso siguió camino al estadio. “Cuando nos bajamos del avión fue pesado. Esa noche hicieron ruido y no nos dejaron dormir, después vinieron los incidentes con el bus, nos rompieron un vidrio. Pero no le paramos bolas a eso”, recordó en su momento el ‘Pibe’ Carlos Valderrama. No fue uno: al día siguiente del partido, la revista argentina El Gráfico mostró una foto del bus con, al menos, cuatro vidrios rotos.



El plantel colombiano buscaba la forma de bajar la tensión. A Faustino Asprilla se le ocurrió salir a la cancha del estadio Monumental, caminar hasta el centro del campo y sacar del bolsillo de la sudadera un enorme teléfono celular de la época. Al ‘Tino’ se le ocurrió llamar a su empresario, el argentino Gustavo Mascardi.



“Qué hacés, te van a matar”, cuenta Asprilla que le dijo Mascardi. Pero el tulueño no le puso cuidado. Es más, en ese mismo momento, levantó la mano y anunció que en esa misma cancha, esa misma tarde, iba a marcar dos goles.



“En mi carrera no hay nada mejor que ese partido. Es el primer lugar de todo lo que me pasó en el fútbol. Vestir la camiseta de la Selección, jugar la eliminatoria y clasificar al Mundial, eso no es de todos los días. Hoy, el futbolista colombiano ve ese partido y no se intimida”, recordó el ‘Tino’.



Un marcador 5-0 podría hablar de que el partido fue fácil. Nada más alejado de la realidad. Los argentinos salieron a comerse viva a Colombia. Si alguien tuvo mucho trabajo fue el portero Óscar Córdoba. “En ese comienzo del partido, Córdoba sacó de todo... Pudimos aguantar y logramos hacer un gol terminando el primer tiempo. Eso nos dio tranquilidad”, dijo al respecto el ‘Pibe’ Valderrama.



Pero ese no fue el único susto que vivió Córdoba en el primer tiempo. En el minuto 25, un avión que llegaba a Buenos Aires, procedente de Santiago de Chile, pasó muy cerquita del estadio. Al piloto no se le ocurrió otra cosa que hacer un sobrevuelo de cerca para que los pasajeros vieran el ambiente del partido.

“El susto que me metí cuando vi ese avión encima de mi cabeza no tiene nombre. Yo no entendí nada. Eso fue lo único que me sacó del partido”, le dijo Córdoba al periodista Mauricio Silva Guzmán.



Hasta que en el minuto 41, el ‘Pibe’ vio llegar a Freddy Rincón y lo dejó listo para anotarle el primer gol a Sergio Goycochea. “Era importante porque se cerraba el primer tiempo ganando, por el rival que se tenía al frente en un partido difícil, en el momento y en la forma en que se dio, la emoción fue muy grande”, le dijo Rincón a Futbolred.



La celebración fue histórica: Rincón corrió hacia el banco, Asprilla se le montó encima y, a su vez, el ‘Pibe’ saltó sobre el ‘Tino’. “El que no guardó esa foto, se jodió”, dijo Valderrama. Y la imagen acompaña esta nota...



A los cinco minutos del segundo tiempo, Asprilla empezó a cumplir con lo que le había dicho a Mascardi por el enorme celular: recibió un gran pase de Rincón, enganchó hacia adentro para sacar del camino a Jorge Borelli y anotó el segundo gol.



Con dos adentro, Argentina insistió. Y Córdoba, otra vez, se puso el traje de superhéroe: atajó cinco pelotas de gol, dos a Gabriel Batistuta, dos a Ramón Medina Bello y una a Oscar Ruggeri. En la tribuna había desespero: a la misma hora jugaban Perú y Paraguay en Lima y si los paraguayos ganaban, Argentina podría quedarse afuera, incluso, del repechaje. Perú ganaba 1-0 y Alfredo ‘Coco’ Mendoza empató el juego. La reacción instintiva de la tribuna fue corear el nombre del ídolo ausente en la cancha: “Maradooo, Maradooo”.



Del minuto 50 al 73, Colombia no se gozó el partido. Sí lo haría a partir del 74, cuando Freddy Rincón anotó el tercero. “Yo solo me doy cuenta cuando hicimos el tercer gol de que ese partido podía ser una goleada. A veces pasa así: en Barranquilla tuvimos muchas oportunidades de gol, pero no las concretamos. Ese día entró todo”, recordó el ‘Pibe’.



Un minuto después, en un contragolpe frente a una defensa resignada, Asprilla cumplió con su cuota y anotó el cuarto. Y faltaba otro, que tiene una historia aparte, contada por Asprilla a Silva Guzmán en el libro El 5-0.



“Cuando (Freddy) Rincón hizo el tercer gol, el ‘Tren’ Valencia comienza a intuir que ese partido iba a ser histórico. Entonces empieza a decirme, casi que a implorarme, que le pusiera un gol, que todos iban a hacer gol menos él. Yo le decía: ‘Espere, ahora, ahora’. Y él insistía: ‘Yo quiero pasar a la historia, ¡poneme un gol!’. Pasaron como diez minutos, hasta que yo lo veo pasar y se la paso. Cuando hizo el gol, descansamos todos”, señaló Asprilla.



Maturana no era de celebrar mucho los goles. Pero ese particularmente sí que lo gritó. Es de las pocas fotos en el archivo de EL TIEMPO en el que se ve a ‘Pacho’ a grito herido, lleno de alegría.



“En ese partido tenía contenida a la banca. Les había dicho muy clarito que estuvieran tranquilos, que el ambiente era complicado, que si celebrábamos tenía que ser con mesura. Cuando marcamos el primer gol hubo unos que salieron y empezaron a caer botellas. Yo estaba más preocupado por eso que por el juego. Llegó un momento, creo que fue en el tercer gol, que Gustavo Moreno se volteó y me dijo ‘Pacho, no jodás, matame’, y salió a celebrar y varios se fueron detrás de él. Y ya el gol de Adolfo lo celebro, y mucho. Ahí está todo el talento inimaginable: vos ves que Fausto se va, tiene ojos en la nuca, calculó la velocidad con que venía Adolfo, calculó la técnica para ponerle el balón”, le dijo Maturana a EL TIEMPO el día de su cumpleaños número 70.



El partido terminó con los jugadores de Colombia brincando en el centro de la cancha, con Argentina buscando tiquetes para Australia gracias al 2-2 entre peruanos y paraguayos y con un aplauso unánime desde todas las tribunas del Monumental. Fue el día en que la Selección demostró que sí se podía cambiar la historia.



