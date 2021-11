El desafío de reconstruir la isla de Providencia

Ubicada a 800 kilómetros del área continental más cercana, las obras para la reconstrucción de Providencia han tenido que enfrentar varios obstáculos para ingresar el material necesario para levantar las casas afectadas por el huracán Iota.

Una puntilla tarda 25 días en llegar a Providencia. Un bulto de cemento, que cuesta 25 mil pesos en Cartagena, en una ferretería de la isla puede alcanzar los 45 mil. Debido a que todos los materiales deben ser llevados desde el continente, los contratistas deben movilizarlos en barco desde otras ciudades, por lo que un bulto puede terminar costando hasta 80 mil pesos.



La lejanía de Providencia nunca ha sido tan evidente como en los últimos meses. A pesar de que toda la energía está enfocada en reconstruir la infraestructura afectada por el huracán Iota, que destruyó el 98% de la isla, se ha tenido que superar una larga curva de aprendizaje para poder alcanzar la velocidad constructiva en la que se encuentra actualmente (según Findeter, para el 16 de noviembre el 54% de las casas estarían terminadas y para finalizar el mes se llegará al 61%).



La primera dificultad tiene que ver con la dependencia extrema que tiene la isla de los recursos externos. Aunque históricamente los isleños han sido cultivadores de coco, aguacate, mango, naranja, ñame, yuca y caña de azúcar, entre otros, la agricultura ha decaído dramáticamente con el paso de los años y en este momento lo poco que se cultiva resulta insuficiente para abastecer las necesidades de sus habitantes y de los obreros que han llegado a trabajar en la reconstrucción.

Hoy en día, el 98% de los alimentos que se consumen a diario en la isla llegan desde el interior del país, lo que en la mayoría de los casos se ve reflejado en un incremento de más del 100% en los precios de los productos.



“Los jóvenes no quieren cultivar. Se ha perdido la tradición de nuestros padres y casi todo lo que comemos viene de afuera”, cuenta el isleño e instructor de buceo Malcon Baker, quien en pocos días estrena su casa de madera, rodeada de árboles frutales.



Lo mismo ocurre con los materiales y los trabajadores que se necesitan hoy en día para su reconstrucción. Todos vienen de afuera, pues en Providencia no existe suficiente mano de obra. Por eso los obreros llegan de Arauca, Ibagué, Medellín, la costa atlántica, La Guajira y Bogotá, transportados en aviones de la Fuerza Aérea, ya que solo existen dos aerolíneas comerciales en Providencia.

¿Cómo llegan los materiales a la isla?

El descargue de una barcaza con 1.000 toneladas dura entre seis y siete días. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Hasta la fecha, para el proceso de reconstrucción de casas, a Providencia han entrado 27.000 toneladas de material, más o menos unos 2.900 contendores. Sin embargo, esta tarea, como lo recuerdan los encargados de movilizar las cargas, no ha sido nada fácil.



El largo ejercicio empieza en Cartagena, desde donde se embarca el material que debe ser comprado previamente en grandes ciudades como Medellín, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta e Ibagué. Arena, gravilla, tornillos, acero, madera, cemento, toda la maquinaria e insumos. Consolidar la carga en un punto de acopio puede demorarse entre 4 a 5 días en promedio.



De ahí se procede a hacer el traslado hasta el puerto de Cartagena, donde la revisión de la Policía Antinarcóticos toma de 3 a 4 días; los oficiales deben revisar exhaustivamente cada bulto para asegurarse de que no está contaminado.

Luego viene el transporte de la carga desde el muelle hasta el barco, así como el embalaje, la paletizada y los días de navegación entre Cartagena y Providencia. En este proceso pueden pasar 8 días más, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, en ese momento es que empieza el desafío más grande.



“En este momento el muelle municipal está siendo intervenido debido a que tiene un calado muy bajo, de apenas 5 metros. Es un muelle con muchas limitaciones logísticas, debido a que solo tiene una grúa y su prioridad es descargar comida e insumos para la gente. A veces no está habilitado o hay que hacer fila, porque solo tiene un punto de atraque”, cuenta uno de los encargados del transporte logístico de Findeter, entidad que asumió́ la ejecución de varios proyectos para la reconstrucción de Providencia.



El descargue de una barcaza con 1.000 toneladas dura entre seis y siete días, así que podemos estar hablando de un total de 25 días de operación desde que empieza el acopio hasta que llega a la isla. Pero la travesía no termina con la descarga. La isla no cuenta con suficientes vehículos para movilizar la carga, por lo que los materiales pueden tardar aún más tiempo en llegar a su lugar de destino.

A pesar de todo estos obstáculos, los rendimientos de trabajo en el que participan 2.000 obreros en la reconstrucción ya están dentro de los parámetros proyectados y se espera que en marzo todos los isleños afectados por el huracán cuenten con su casa propia.



Ahora que regresaron las lluvias a la isla y la temporada de huracanes está cerca, los nuevos propietarios tienen la certeza de que sus casas, hechas con los mejores materiales y que cumplen las normas de sismo resistencia, podrán resistir los fuertes vientos que trae la naturaleza por estas fechas.



Los habitantes de la isla reconocen que la llegada de materiales es un tema crítico y que lo que las empresas de construcción están viviendo es lo que ellos han tenido que padecer durante muchos años. La llegada de materiales o de cualquier insumo a Providencia es una travesía que la comunidad ha tolerado, pero esa preocupación crece para las entidades del Gobierno que adelantan la reconstrucción, la solución: usar más barcos, más viajes, muelle alterno y apretar el acelerador.

+Contenido. Un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el apoyo de Findeter.