La pandemia le pasó factura al bienestar tanto físico como emocional de las personas alrededor del mundo, ¿y cómo no?, si trajo consigo una serie de cambios y desafíos constantes.

En medio de ese contexto, el proceso de reactivación que se sigue dando implica la puesta en marcha no solo de estrategias que favorezcan la inversión, la productividad, la generación de empleo o la transformación tecnológica, entre otras cosas, sino también acciones orientadas al fortalecimiento de componentes inherentes al ser, como la felicidad y la sensación de estar bien, esa que les permite a las personas hacerle frente a cualquier desafío que les imponga la vida, convirtiéndose entonces la recuperación de su bienestar integral en uno de los principales retos de hoy.



Consciente de ello, Compensar, organización de protección social sin ánimo de lucro, comprometida hace más de 43 años con el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores en Colombia, continúa avanzando en el propósito de consolidarse como una plataforma de bienestar integral, tal y como lo reafirma Carlos Mauricio Vásquez, su director general: “Para nosotros lo más importante no es que las personas vayan por cualquiera de nuestras sedes o unidades y tomen los servicios, llámese universidad, vivienda, convenios y alianzas, agencia de empleo, salud… sino que puedan entenderse en el centro de todas ellas como una persona única, y nosotros como alguien que identifica quién es esa persona y cuáles son sus proyectos, sus desafíos y su momento de vida, y alrededor de eso tejer una serie de soluciones que les ayuden a hacerlos realidad”.



Y precisamente, como un escenario más para poner al alcance de afiliados y usuarios esta oferta de soluciones integrales, este fin de semana, en la Plaza del Jubileo de Compensar Avenida 68, se llevó a cabo Bienestar Fest, una renovada versión de la feria de servicios que la entidad viene realizando desde hace más de cinco años.



“Con este espacio buscamos aportar al mejoramiento de la calidad de vida de trabajadores y familias desde una perspectiva de bienestar integral, además, contribuir al acompañamiento de nuestros afiliados en todos los momentos de su vida entendiendo que cada persona es diferente y, en esa medida, sus necesidades para sentirse pleno y satisfecho también”, aseguró Juan Pablo Mejía, gerente de Mercadeo y Comercial de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social de Compensar.



Dicha edición de la feria reunió a cerca de 10.000 personas de todas las edades, quienes durante dos días tuvieron acceso presencial, en un solo lugar, a una robusta plataforma de servicios de bienestar integral, entre ellos, salud, vivienda, subsidio, turismo, recreación, educación, deporte, crédito, empleo, emprendimiento, eventos, alianzas, proyectos sociales, entre otros; asimismo, descuentos y promociones especiales en su portafolio; y distintas actividades para compartir en familia como el stand up comedy del humorista Fredy Beltrán y el concierto de cierre con el grupo colombiano Pasabordo.



De otro lado, entendiendo las necesidades y nuevos hábitos de consumo por parte de sus afiliados, también fue habilitado un componente digital para que su audiencia pudiera ser partícipe, facilitando el acceso online a beneficios exclusivos desde la página web, la plataforma Tienda Compensar y redes sociales, entre otros.



“Bienestar Fest se configura como una interesante propuesta 360 inspirada en la gente, razón de ser de Compensar hace más de 43 años, y en una apuesta estratégica fundamentada en el bienestar integral, que engloba las diferentes dimensiones del ser humano”, concluyó el gerente de Mercadeo y Comercial de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social de Compensar.

La oferta integral de servicios y beneficios del Bienestar Fest

●Agencia de Empleo y Fomento Empresarial: asesoría para crear una hoja de vida, postulación a vacantes, orientación laboral, inscripción en base de datos y capacitación para fortalecer el perfil laboral.



● Convenios y alianzas: promociones y descuentos especiales en diversos establecimientos aliados.



● Crédito: acceso fácil a estudio de crédito sin costo desde la página web.



● Eventos: oficinas compartidas bajo el modelo de coworking en las que las personas pueden disfrutar de un excelente lugar, cómodo y moderno para trabajar.



● Proyectos sociales: reciclaje y transformación de residuos en oportunidades de bienestar para personas en condición de vulnerabilidad.



● Recreación, educación y deporte: descuentos y beneficios especiales en diversos planes.



● Salud: descuentos en las tarifas de los planes complementarios.



● Subsidio: posibilidad de acceder a diferentes servicios usando como medio de pago el subsidio monetario.



● Turismo: descuentos en los hoteles Lagosol y Lagomar, Hoteles Estelar y la oferta de la Agencia de Viajes de Compensar.



● Fundación Universitaria Compensar: 10 por ciento de descuento para afiliados a la Caja, 10 por ciento de descuento por pronto pago hasta el 30 de junio en pregrados e inscripciones hasta el 24 de mayo al programa Becas Compensar.



● Vivienda: oferta de diferentes proyectos de vivienda, entre ellos, NQS 67, Montecielo y Torres de Galicia, además, bono de hasta $10 millones durante todo el mes de mayo y beneficios puntuales en crédito y en ahorro.

