Al municipio de Malambo, en el Atlántico, está llegando el agua continua por primera vez.

Betania Peñaranda es una de las habitantes del lugar, quien recuerda cómo tuvieron que vivir sin acceso a este vital recurso desde que tiene uso de razón.



“Acá solo llegaba el agua una vez a la semana, de pésima calidad y muy escasa”, precisa Peñaranda.



Por ello, lo que hacían los habitantes era comprar el agua que llegaba en carrotanque o lo que ellos llaman en ‘carro de mula’ (al lomo de estos animales) para poder suplir sus necesidades.



“Ellos traían el agua en tanques de hierro, hace 40 años costaba 70 pesos”, recuerda la mujer.



Y es que no la tenían fácil. El agua que compraban no era potable, por lo que la usaban para bañarse y poder hacer las tareas de aseo del hogar.

“El agua que compraba la metía en una ‘ponchera’ y ahí bañaba a mis hijos. Y el agua que iba quedando la reutilizaba para lavar los baños”, aclara.



Además, para conseguir agua potable, para poder beberla o cocinar, debía ir hasta Soledad, otro municipio en el Atlántico, y comprar bolsas de agua. “O hervíamos el agua para poderla tomar, pero los niños mantenían mal del estómago. Ahora ningún dolor de estómago tienen”, resalta Peñaranda.



Por un tiempo, cuenta Peñaranda, también funcionó un pozo en el municipio. Hasta allí llegaba acompañada de sus hijas para poder sacar el agua y, luego, por cuadras debía cargar a hombro los baldes para poder llevarlo a su hogar. Cada intento por conseguir el recurso implicaba un gran reto para cada familia, tarea que hicieron en su gran mayoría las mujeres durante décadas.



Ahora, al abrir la llave ya obtienen de manera inmediata el preciado líquido, lo que les ha mejorado su calidad de vida de forma abismal. Pueden bañarse, asear, cocinar e incluso beber el agua del grifo porque la que les está llegando es totalmente potable.

Actualmente, 13 de los 22 municipios que conforman el departamento del Atlántico ya cuentan con el servicio de agua potable las 24 horas del día. Hasta hace menos de una década el único municipio que tenía el servicio continuo era el Distrito de Barranquilla.



Por ello, se ideó el Plan Departamental de Agua del Atlántico, un proyecto de la Gobernación del Atlántico que busca llevar agua potable a todo el departamento las 24 horas del día y los siete días a la semana.



“Este plan ha sido reconocido como el mejor del país por segundo año consecutivo, ratificando la gestión que venimos realizando en el departamento para llevar agua potable al ciento por ciento del territorio. Así hemos logrado que hoy 13 cabeceras municipales cuenten con el líquido 24/7” explicó la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.



La mandataria añadió que ya aseguraron el desarrollo de los proyectos que llevarán agua potable a 24 corregimientos y veredas.



Entre los municipios que actualmente tienen acceso a agua potable de manera continua se encuentran Piojó, Puerto Colombia, Sabanalarga, Galapa, Ponedera, Juan de Acosta, Repelón, Tubará, Ponedera, Baranoa, Santa Lucía, Campo de Cruz y Sabanagrande.



Para lograr que todo el departamento cuente con acceso a agua potable de manera continua, se hizo una inversión superior a los 400.000 millones de pesos, aportados entre la Nación, el departamento y los municipios, con los que se transformará la vida de más de 530.000 atlanticenses.



“La calidad del agua ahora es espectacular, puede uno tomar un vaso de agua tranquilo, y ya no se encuentra olor ni sabor. El agua se ve cristalina”, explica Peñaranda.

Otra de las habitantes que se encuentra feliz y agradecida por tener acceso al agua es Cheila Echeverría, residente del barrio Ciudad Paraíso, en el municipio de Soledad. A Echeverría también la vida le cambió.



Cada día de por medio debía levantarse a las cuatro de la mañana a recoger el agua que llegaba en mangueras conectadas de manera artesanal a un barrio vecino.



En la madrugada los vecinos hacían filas para poder llenar los baldes con el agua que llegaba solo por una hora. Así se surtían del recurso para subsistir.

Sin embargo, lo que recogían no era suficiente para todas las tareas que debían hacer.

“Nos privábamos de hacer muchas actividades que ahora a diario podemos hacer. Lavar ropa era imposible”, relata Echeverría, madre de cuatro hijos.



El agua que recogían la almacenaban en tanques tapados, pero no era de buena calidad, por lo que los habitantes se enfermaban mucho. “Había muchas enfermedades de piel, respiratorias, también dengue porque había mucho mosquito”, cuenta Echevarría, quien agregó que el agua que reciben desde agosto en el barrio conformado por cerca de 5.000 viviendas “sí es agua potable certificada y llega todo el tiempo. Hay agua en la regadera, antes no teníamos ese privilegio”.

Se hizo una inversión superior a los 400.000 millones de pesos para mejorar los sistemas de acueducto.

El reto de llevar el agua



A pesar de estar rodeado por agua el departamento del Atlántico tenía un gran problema de abastecimiento del recurso.



Sus cabeceras municipales contaban con sistemas de acueducto que aunque tenían amplia cobertura, era muy baja en la prestación del servicio, por lo que en algunos municipios no llegaba de manera continua o con baja presión.



Con el paso de los años las cabeceras municipales fueron creciendo, pero su infraestructura de acueducto no creció al mismo ritmo, disminuyendo las horas de continuidad de la prestación del servicio.



Si en las cabeceras municipales era difícil el acceso al recurso, en los municipios aledaños y rurales se agravaba aún más la condición.



Por ejemplo, el municipio del Repelón, al sur del Atlántico, contaba con un sistema de acueducto que prestaba el servicio de forma sectorizada, por lo que la población recibía el líquido durante 6 u 8 horas al día, cada dos días. Esta problemática era mayor en la zona rural donde ni siquiera contaban con acceso al sistema que garantizara el consumo.



El panorama era similar en gran parte del Atlántico, poco acceso a agua, baja continuidad, horarios para abastecerse e incluso lugares donde no llegaba ni una gota del servicio.



Debido a la geografía del departamento, un terreno muy plano, llevar agua al Atlántico ha resultado una tarea compleja, porque tienen que bombear el agua de un lugar a otro.



Lady Ospina, secretaria de Agua del Atlántico, explicó que esto representa bastante consumo de energía, desde su captación, tratamiento y distribución, además del rezago en infraestructura, que ya no daba abasto para atender a poblaciones que vienen en constante crecimiento.



“Tenemos el gran reto de llegar con agua a todos los corregimientos y comunidades del departamento al finalizar el 2023”, explicó Ospina, quien además agregó que la opción técnica más viable era captar el agua del río Magdalena o del Canal del Dique, tratarla e invertir en toda la infraestructura necesaria para llegar a cada hogar.

“En el Atlántico hay agua subterránea, pero es muy densa. No era la mejor opción para las comunidades. Además, no tenemos sistemas de gravedad, ni fuentes de nacimiento en partes altas, sino que las tenemos a nivel de mar”, aclaró Ospina.



La funcionaria agregó que primero están solucionando los problemas de abastecimiento en las cabeceras municipales, para luego poder conectar a todo el sistema a las ruralidades. Por ello, empezaron a optimizar y ampliar los 13 sistemas regionales de acueducto, que hoy está mostrando grandes avances en la región.



Para poder producir más agua potable doblaron la capacidad de los acueductos, ampliaron los sistemas, las bocatomas, las plantas de tratamiento de agua potable y los tanques de abastecimiento. También construyeron nuevas redes de distribución.

Reconocen el Plan de Agua del Atlántico

Facebook Twitter Linkedin

El Plan Departamental de Agua del Atlántico fue reconocido por segundo año consecutivo como el mejor del país por el Ministerio de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda reconoció en marzo de este año, y por segundo año consecutivo, al Plan Departamental de Agua del Atlántico como el mejor del país. De esta manera, ratifica la gestión de la actual administración por llevar agua potable al ciento por ciento del departamento.



El Ministerio aseguró en su momento que el PDA “no solamente es un ejemplo y una inspiración para todos los que vienen detrás en la región Caribe, sino que también para el país se convierte en el gran referente”.



Además, aseguraron que durante el 2021 el Plan de Agua cumplió con el ciento por ciento de los componentes de infraestructura, gestión social, aseguramiento del servicio y gestión del riesgo planteados. Para este 2022 se ejecutarán 22 proyectos de acueducto, que beneficiarán a 455.000 atlanticenses en 13 cabeceras municipales y 21 corregimientos.



Adicional, se pusieron en marcha 15 iniciativas de alcantarillado, que se desarrollarán en nueve cabeceras municipales y cuatro corregimientos, lo cual redundará en mejor calidad de vida para 85.000 habitantes.



Los Planes Departamentales de Agua tendrán un papel estratégico para cumplir la meta de asegurar cobertura universal en materia de agua y saneamiento básico en 2030.

