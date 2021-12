Los familiares de las víctimas de este delito hablarán en el Encuentro por la Verdad, organizado por la Comisión. Será el 5 de octubre, en Cali. Es el momento de dignificar su lucha y su resistencia.

A comienzos de los años 2000, cuando las denuncias por casos de ejecuciones extrajudiciales comenzaron a conocerse, altos mandos del Gobierno y de las Fuerzas Militares las desestimaron.



A las familias de las víctimas se las estigmatizó, se las revictimizó, y en algunos casos recibieron amenazas por su lucha para que esta violación de derechos humanos no quedara en la impunidad. Las víctimas tenían razón. Las investigaciones adelantadasen las últimas décadas por la Fiscalía General de la Nación y, en paralelo, por las organizaciones de defensa de derechos humanos, y que llegaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), demostraron la sistematicidad con la que esta grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario fue cometida en medio del conflicto.



Alejandro Valencia, comisionado de la Verdad, explicó que las ejecuciones extrajudiciales son “asesinatos de civiles cometidos por agentes del Estado o particulares, con su apoyo. En estas ejecuciones extrajudiciales, los civiles fueron presentados como miembros de grupos armados no estatales: como guerrilleros, principalmente”.

Estos casos fueron mal llamados ‘falsos positivos’, adoptando la terminología militar de positivo, “que hace referencia al éxito de una operación militar. Esta figura es usada, entre otras, en las muertes de enemigos en combate”, explica la Comisión en el documento ‘Reconocimiento a las ejecuciones extrajudiciales en Colombia’.



Para el comisionado Valencia es importante reconocer que esta práctica ha sido recurrente y sistemática en medio del conflicto armado colombiano, y ha estado determinada por la necesidad de mostrar resultados por parte de las Fuerzas Militares. A pesar de que esta violación de derechos humanos se intensificó durante el periodo de la seguridad democrática, pues según la JEP se tienen documentados 6.402 casos entre los años 2002 y 2008, esta práctica viene de tiempo atrás y es un delito que se debe reconocer, para no repetirlo.



De hecho, en el ‘Informe sobre la situación de derechos humanos en la República de Colombia’, elaborado en 1981 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se denunciaron los casos de Fabio Vásquez Villalba, ocurrido en 1978, y de Luis Arcesio Ramírez, en 1979, quienes fueron presentados por la Fuerza Pública como muertes en combate, con varias inconsistencias en la información.

Por otro lado, el 21 de diciembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la muerte de Wilfredo Quiñones Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes, Jorge Albeiro Ramírez, Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelves Carrillo y Carlos Arturo Uva Velandia, cuyos asesinatos ocurrieron en los departamentos de Arauca, Santander y Casanare, entre 1992 y 1997. Los jóvenes fueron presentados por el Ejército como muertes en combate.



La Comisión de la Verdad destacó que esta condena, además de ser la primera contra el Estado colombiano, estableció reflexiones sobre los patrones y la sistematicidad de las ejecuciones extrajudiciales, incluso desde los años 90. En el informe sobre ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate’, entregado por la Fiscalía General de la Nación a la JEP en el 2018, se identificó el perfil de las víctimas: jóvenes de entre 18 y 30 años que se dedicaban a labores en el campo o trabajos informales en las ciudades, que vivían en condiciones de vulnerabilidad económica y social.



Por medio de una red de 'reclutadores' o ‘captadores’, que en algunos caso tenían relaciones con paramilitares, bandas criminales y estructuras de crimen organizado, se engañó a los jóvenes para que abandonaran sus lugares de residencia; se los trasladó a territorios donde había presencia de grupos armados ilegales y allí se los asesinaba, para presentarlos como bajas en combate.



Para la Comisión de la Verdad, este crimen es indefendible: “Violó la dignidad humana, corrompió a las Fuerzas Armadas, y les corresponde a la sociedad y al Estado colombiano profundizar en las verdades que están detrás de este delito para garantizar que no vuelva a suceder nunca”, indicó la Comisión.

Dignificar a las víctimas

Durante más de dos años, y por petición del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Comisión de la Verdad ha trabajado para el reconocimiento de las ejecuciones extrajudiciales. Ha recibido 320 informes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y víctimas referidos a este delito.



Además, entre agosto y septiembre de este año se realizaron cinco encuentros regionales con las familias de las víctimas en Villavicencio, Medellín, Cúcuta, Valledupar y Cali, para visibilizar y dignificar a las víctimas y las organizaciones que las han acompañado sobre los hechos, los impactos, los contextos y las resistencias en torno de esta grave violación de derechos humanos.



Para Alejandro Valencia, comisionado de la Verdad, encontrarse con las víctimas en los territorios fue importante "para darle una particularidad regional, mostrar las características de las víctimas, algunas cuestiones con el modus operandi y denotar esas singularidades”. Además, señaló que con ello se pudo “dialogar cara a cara con las víctimas, para poder estar con ellas, acompañarlas en su rabia, en su dolor, en su frustración, y en ese sentido fue importante, de manera directa, escucharlas”.



Recordó que por cada víctima de este delito quedan madres, hermanas, hijos e hijas que emprenden una batalla jurídica para que los casos no queden en la impunidad. Por eso, el próximo 5 de octubre se realizará el ‘Encuentro por la verdad de reconocimiento a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia’, a las 9 de la mañana, y será trasmitido por ELTIEMPO. COM y por la página de la Comisión (comisiondelaverdad.co) y las redes sociales de esta entidad.



Será el momento para que, a través de los testimonios de las víctimas y de los contextos explicativos, la sociedad colombiana y sus instituciones reconozcan el impacto de esta violación en miles de familias, los procesos de afrontamiento y resistencia de ellas y de las organizaciones que las han acompañado.

3 PREGUNTAS A: ALEJANDRO VALENCIA, COMISIONADO DE LA VERDAD

Alejandro Valencia, comisionado de la verdad. Foto: Archivo Particular

¿Qué se reconoce en el Encuentro por la Verdad?



Buscamos reconocer dos aspectos

centrales. El primero, que durante del conflicto armado colombiano se presentaron graves violaciones de los derechos humanos, las cuales fueron las ejecuciones extrajudiciales.



Estamos hablando de asesinatos de civiles cometidos por agentes del Estado o particulares con su apoyo, y que luego fueron presentados como miembros de grupos armados no estatales. Fue un episodio muy grave que se presentó a lo largo y ancho de todo el país y afectó a un número significativo de víctimas, sobre todo de sectores muy vulnerables. La JEP habla de 6.402, por lo menos.



En el segundo aspecto, y el más relevante, queremos dignificar a las víctimas y a los familiares de las víctimas, que han hecho una tarea titánica para que estos casos no queden en la impunidad. Han exigido verdad, justicia, reparación y no repetición. Es gente muy valiente, a la que no le ha tocado fácil.



¿Por qué es importante entender que, si bien la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales ocurrieron entre 2002 y 2008, esto ha sido un crimen sistemático?



Porque esta es una violación de derechos humanos antigua dentro del conflicto armado. Esta práctica fue una constante que se empezó a presentar muy determinada por la necesidad de mostrar resultados por parte de la Fuerza Pública, pero que, efectivamente, durante el gobierno de la seguridad democrática se presentó de una manera masiva y sistemática.



¿Cómo ayuda a la reparación de las víctimas hablar de estas violaciones?



Es importante derrumbar las mentiras o las negaciones que circulan en el discurso público de la sociedad. Primero dijeron que no existían las ejecuciones extrajudiciales, que no había muertos por ese delito. Es importante decir que sí existieron, que tuvieron alcances muy graves en el número de víctimas y en el impacto ocurrido frente a unas familias en situación de vulnerabilidad. Justamente por sus condiciones sociales, a los familiares les tocó muy duro, haciendo denuncias de verdad, justicia y reparación.



Es importante que el país las reconozca, las vea y, sobre todo, que sienta el dolor, la rabia y la frustración que tienen las víctimas de esta grave violación de derechos humanos.