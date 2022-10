El Eje Cafetero, integrado por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, es una región que representa el 4,1 por ciento en la economía colombiana. Todo lo que esa

economía produjo en el 2021, dato más reciente del Departamento Nacional de Estadística (Dane), alcanzó los 48,7 billones de pesos, que se tradujo en un crecimiento del 17,1 por ciento con relación al 2020 y del 14,3 por ciento frente al 2019, un año antes de pandemia.

El principal sector productivo sobre el cual se sustenta la economía de esta región es el de comercio, hoteles y reparación, que representa el 19,6 por ciento y es un sector asociado al turismo. A éste le sigue la administración pública y defensa que participa del producto interno bruto (PIB) de la región con el 16 por ciento y luego está la industria manufacturera que aporta el 12,5 por ciento a esta economía.



El crecimiento de este último sector fue del 12,1 por ciento en el 2021, frente al 2020. Es decir que es una economía esencialmente basada en la prestación de servicios, más que de la producción industrial.



Para este año, y según un informe del Banco de la República, la economía del Eje Cafetero sigue con una buena dinámica en la mayoría de sus sectores. Hay crecimientos en la industria, el comercio interno y de vehículos y la ocupación hotelera, así como en la mayoría de las variables de la construcción y el transporte.



La reactivación económica impulsó así una mayor producción y las ventas de la industria en Caldas y en Risaralda. Según la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Regional del Dane, en los 7 primeros meses del año la producción industrial

en Risaralda creció 26,5 por ciento con relación al mismo periodo del 2021 y las ventas industriales aumentaron 23,5 por ciento.



Por su parte, en Caldas la producción aumentó 9,3 por ciento y las ventas lo hicieron en 10,2 por ciento. Son los sectores de alimentos y la categoría ‘resto de la industria’, los

que sustentan el desempeño de la industria regional, a los cuales, en el caso de Risaralda, se sumó el sector de textiles, confecciones y cuero.

Lo que vende al mundo

El Eje Cafetero es una región que le vende al mundo prácticamente en su totalidad, (el 99,7 por ciento), bienes no minero energéticos, mayoritariamente productos agropecuarios. El 64 por ciento de la oferta exportadora de la región está concentrada en este sector. El 36 por ciento restante son productos agroindustriales, así como industriales.



Esta parte del país, y según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, representa al año el 9,4 por ciento de la canasta exportadora no minero energética, y en lo corrido de este 2022, hasta agosto, esta participación subió al 9,7 por ciento. En estos primeros 8 meses del año, la región le exportó al mundo en productos no mineros 1.428,5 millones de dólares que representan un aumento del 35,3 por ciento frente al mismo periodo del 2021.



De esta canasta, el 59,4 por ciento, es decir 848 millones de dólares, correspondió a café sin tostar y sin descafeinar, exportaciones que crecieron 46,7 por ciento. El segundo producto de exportación de la región es el café soluble o liofilizado que representa el 6,7 por ciento de las exportaciones de esta región, es decir se exportaron hasta agosto 95,8 millones de dólares para un crecimiento del 10,5 por ciento. Se trata de un producto con transformación, que genera valor agregado.



En el tercer lugar de exportación se ubican dos clases de bienes: combinación de

refrigeradores y congeladores que representan el 3,7 por ciento con 52,5 millones en ventas externas y una disminución del 8,8 por ciento, así como el aguacate hass que representa también el 3,7 por ciento, 52,4 millones de dólares con un aumento del 2,5 por ciento con relación a un año atrás.



Otro de los productos que sale desde esta región para el mundo son los bombones, caramelos y confites que participan de esta torta con el 2,1 por ciento, 29,8 millones

de dólares y un aumento del 33,1 por ciento. Complementan esta oferta los artículos de confitería sin cacao, los machetes y las frutas entre otros bienes. Los principales destinos de exportación son Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Japón, Ecuador,

Canadá y México, entre otros.



De otra parte, esta región cafetera viene trabajando en un proceso de internacionalización en el que avanza con los distintos actores de la región, definiendo apuestas productivas con potencial exportador, bien sea para potenciar las ventas externas que ya se hagan o para poner en el mercado nuevos bienes.

Facebook Twitter Linkedin

La economía de esta región está basada, esencialmente, en la prestación de servicios, más que de la producción industrial. Foto: iStock

Más apoyo

Y desde el Gobierno nacional se tiene a disposición de los empresarios de la región toda la oferta institucional para lograr insertarse más y de mejor manera en el mundo.



La región en general, y junto con las comisiones regionales de competitividad, trabaja en diferentes apuestas productivas como la agroindustria, la biotecnología, el café, la ganadería y lácteos, metalmecánica, sistema moda, TIC y turismo, entre otros.



Ahora bien, en el caso de Risaralda, y según señaló Lina María Álvarez, gerente de la Andi, seccional Risaralda y Quindío, “ante una caída en las exportaciones de café desde hace casi una década, el posicionamiento de distintas partidas arancelarias ha logrado mitigar en cierta medida el impacto en las exportaciones totales del departamento. La diversificación de la canasta exportadora logró que pese a una reducción del 50,1 por ciento en las exportaciones de café entre el año 2020 y 2021, la contracción en las exportaciones totales solo fuera del 4,6 por ciento en un escenario global de alta incertidumbre.



Y es que si se toman las exportaciones diferentes al café se tiene una tendencia positiva en los últimos años que para 2021 alcanzó un incremento de 67,9 millones de dólares, una variación del 31,6 por ciento”.