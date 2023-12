Educación y deporte: un compromiso de ScotiaGBS para transformar el país

Mientras 250 niños y niñas de La Guajira y el Atlántico hoy pedalean en sus nuevas bicicletas Buffalo para cumplir su sueño de llegar al colegio a aprender; más de 1.045 computadores han permitido que niños de las localidades de Engativá y Fontibón en Bogotá puedan recibir clases en ellos; cerca de 310 niños en la Fundación Cardio Infantil sonríen con actividades lúdicas; y 400 árboles nativos de la Sabana bogotana hoy crecen en la reserva del Parque Jaime Duque.

Convencidos de que a través de la educación y el deporte los niños y jóvenes de Colombia pueden salir adelante y cimentar las bases para la protección de los recursos naturales, ScotiaGBS, el Centro de Servicios de negocios globales de Scotiabank, ha implementado varias iniciativas alrededor de cuatro pilares con los que busca fortalecer sectores claves para el desarrollo sostenible del país: los niños, el medio ambiente, la educación y el deporte.



“Lo que queremos hacer con estas estrategias de responsabilidad social es trabajar por Colombia. Estos son los cuatro pilares que salen a nivel global desde Scotiabank y de las necesidades que hemos evidenciado que tienen los niños y jóvenes de las comunidades más vulnerables del país”, indicó Cornelia Palacio, directora legal de ScotiaGBS.

Educación en computador



Conscientes de que el acceso a una educación de calidad es fundamental para el progreso, ScotiaGBS ha decidido donar computadores para mejorar la calidad de vida de estudiantes y docentes.



“Son computadores en perfecto estado que han permitido reforzar la educación de más de 6.000 niños y jóvenes de colegios públicos de Engativá como el Costa Rica, Luis Ángel Arango o el Instituto Técnico Internacional, donde no había equipos de cómputo o donde, incluso, estaban prácticamente obsoletos sin proporcionarles utilidad a los estudiantes ni a los docentes”, explicó Elverg Fontibón, Secretario de Educación de la localidad de Engativá.



También se han adelantado alianzas con organizaciones como la Fundación La Cigarra y la Fundación Solidaridad por Colombia para gestionar o entregarles donaciones de estos equipos.

Aprovechamiento de residuos



Entre octubre de 2022 y octubre de 2023, ScotiaGBS recolectó 62 kg de baterías, 47 kg de botellas, 22 kg de cartón y 57.6 kg de tapas, todos donados a la Fundación Sanar, que trabaja por los niños y adolescentes con cáncer, y en donde a través de un programa de reciclaje recogen estos materiales para transformarlos en nuevos productos que luego ponen en venta como baldes, recipientes, vasijas y canastas, entre otros, y así recaudar fondos para el desarrollo de los programas misionales de la fundación.



De otro lado, “en materia ambiental tenemos apuestas grandísimas. Estamos trabajando en la instalación de 606 paneles solares, con capacidad de generar 399 kwh anuales, lo que nos permitirá tener una cobertura del 30 por ciento de energía solar. A la fecha tenemos el 80 por ciento de avance en las obras”, explicó uno de los voluntarios del equipo ScotiaGBS.

Acortando brechas



Bajo la premisa de que la bicicleta es más que una herramienta de diversión y recreación, desde el 2022 ScotiaGBS inició una alianza en Colombia con la fundación World Bicycle Relief para impactar las vidas de las personas que más lo necesitan, a través de la donación de bicis.



“Estamos convencidos de que la bicicleta es un motor de desarrollo y superación social y económico. En el sector educativo, nuestros estudios evidencian cómo una bicicleta puede reducir tiempos de desplazamiento en un 33 por ciento; mejorar la puntualidad en un 66 por ciento y reducir el ausentismo en un 18 por ciento”, detalló Andrew Wright, Director País de World Bicycle Relief Colombia.



En esa misma línea, y con el propósito de multiplicar la entrega de bicicletas para los niños y jóvenes del país, ScotiaGBS, además de ser patrocinador del Giro de Rigo, trabaja en equipo con los organizadores de este Giro para recaudar fondos y entregar más bicicletas a la niñez de las poblaciones vulnerables. Precisamente, el pasado 12 de noviembre, en el marco del evento del Giro de Rigo, se donaron 50 bicicletas a niños de esa región.



ScotiaGBS es, además, es patrocinador del equipo de ciclismo de la Fundación Esteban Chaves. “Trabajamos en la búsqueda de talento joven en el ciclismo. Nos aliamos con ScotiaGBS porque está muy alineada a nuestro ADN con la pasión por la bicicleta. Esta alianza es vital porque son patrocinadores de FunChaves y hacen posible que los ciclistas jóvenes más talentosos puedan cumplir su sueño de entrar en este deporte”, explicó Jairo Chaves, gerente de FunChaves.

'La bicicleta es un motor de transformación’

Entrega de bicicletas a niños en condiciones de marginalidad de La Guajira. Foto: Cortesía ScotiaGBS

Andrew Wrigth, director País de World Bicycle Relief Colombia.



“Lo que más me ha impactado en este maravilloso trabajo de llevar bicicletas a los niños que más lo necesitan ocurrió en pandemia. Supimos que dos niñas, que eran hermanas, perdieron a su padre por covid-19. Ellas vivían en La Guajira y al no recibir apoyo para retirar el cuerpo de la casa tuvieron que trasladarlo en las bicicletas que les donamos. Eso nos reafirmó que la bicicleta es el mayor motor de transformación en la sociedad y que impacta de manera positiva a una familia entera.



Con ScotiaGBS iniciamos una maravillosa alianza desde el 2022 para impactar más vidas juntos en sectores que son ejes estratégicos para cada una de nuestras entidades: educación y deporte. Gracias a esta alianza hemos llevado 305 bicicletas de marca Buffalo a niños de poblaciones vulnerables en La Guajira y en Atlántico, los cuales viven a más de 8 kilómetros de las escuelas.



Las bicicletas que donamos, junto a ScotiaGBS, son de una marca nuestra que se llama Buffalo, por su desarrollo en el continente africano donde ganaron su fama por ser fuertes y resistentes en el campo. Cada pieza está diseñada para requerir de muy poco mantenimiento y ser muy duraderas. El marco y tenedor de la bici están hechas de acero de alta calidad y vienen de una garantía de fábrica de cinco años, pero con un mantenimiento y cuidado mínimo, la vida útil puede ser fácilmente de 10 años o más.



En Colombia, este año hemos ensamblado y entregado cerca de 10.000 bicicletas”.

‘Un computador para hacer robots’

A la fecha, ScotiaGBS ha donado 1.045 computadores a colegios públicos y fundaciones Foto: Cortesía ScotiaGBS

Cristina Parra, trabajadora social.



“En más de 21 años de trabajo de la Fundación La Cigarra por los niños de estratos 1, 2 y 3 de Bogotá, no nos imaginábamos que la tecnología pudiera transformar e impactar tanto la vida de los niños. Hasta este año, teníamos unos computadores lentos, obsoletos, con dificultades para trabajar, pues eran de hace más de 10 años. Teníamos que formatearlos una y otra vez, porque su vida útil había acabado. Sin embargo, gracias a una alianza que formalizamos en junio de este año con ScotiaGBS logramos recibir 50 equipos de cómputo que son bastante rápidos, tanto que hasta algunos niños al principio sintieron miedo de utilizarlos. Para muchos fue el primer contacto que tuvieron con esta herramienta, pero con el paso de los días se enamoraron de ellos, al punto que ya le dan clases a uno. Reciben talleres de robótica, una clase que, además, les ha permitido crear robots con la ayuda de estos computadores; y pueden realizar sus tareas y reforzar sus procesos de aprendizaje”.



De otro lado, uno de los voluntarios del equipo de ScotiaGBS recordó un episodio de su trabajo en responsabilidad social que lo inspiró: “En una de las donaciones, un niño me dijo que yo era su ejemplo a seguir. Eso, sin duda, me marcó la vida, porque saber que con un computador le puedes cambiar la vida a un niño, te motiva a buscar estrategias para ayudar a transformar la vida de muchos más”.

'ScotiaGBS les abre sus puertas a los deportistas del país'

Harold Duván Martínez, de la Liga de Atletismo y empleado del ScotiaGBS. Foto: Archivo particular

Paulo Villar, exatleta y presidente de la Liga de Atletismo de Bogotá.



“En Colombia, muchos de los deportistas tienen condiciones difíciles. Por eso, la posibilidad de entrar a una empresa reconocida para trabajar, y que al tiempo les den los espacios para sus entrenamientos, es algo que le ha cambiado la vida a varios de ellos.



Como atletas, no estamos enfocados todo el tiempo en la medalla, eso es importante, pero no es el todo. Más allá del deportista está el ser humano, si este está o no bien, si puede suplir sus necesidades básicas. Quienes dirigimos la Liga somos también atletas que entendemos lo que sufre un deportista y por eso decidimos llevar a cabo este programa en el que personas de la liga de atletismo, e incluso algunos atletas retirados, pueden acceder a una oportunidad laboral en ScotiaGBS.



Esta opción permite que el atleta de alto rendimiento encuentre, más que un lugar de trabajo, un espacio en el que se le va a entender y permitir competir. Esto es fundamental en la condición del atleta. En un año y medio que llevamos con este programa, el balance del trabajo es positivo. Se les ha brindado apoyo a cerca de una decena de deportistas que pueden conjugar su pasión con el trabajo y que además le aportan a la empresa los valores que adquieren en el desarrollo de su deporte: disciplina, trabajo en equipo y capacidad de seguir indicaciones”.

‘Estamos sincronizados en impulsar la bici como un hábito saludable’

El Giro de Rigo es apoyado por ScotiaGBS desde 2019. Foto: Cortesía ScotiaGBS

“El Giro de Rigo es apoyado por ScotiaGBS desde 2019. Ellos nos patrocinan de manera oficial, pero nuestro vínculo va más allá de eso. Parte de su personal participa en el Giro, en el que corren más de 5.500 ciclistas nacionales y de países como México, Ecuador, Canadá, Italia, Brasil y Argentina, entre otros. Nuestra relación con ScotiaGBS ocurre durante el año entero porque ellos, al igual que nosotros, quieren impulsar la bicicleta y los hábitos de vida saludables.



Esto es muy importante para nosotros porque lo que buscamos es encontrar los mejores aliados, con nuestros mismos planteamientos estratégicos porque sabemos que solos no se llega a ningún lado”, explicó Juan David Aristizábal, gerente general de la empresa Go Rigo Go, que organiza el Giro de Rigo. Aristizábal señala que el continuar impulsando el uso de los ‘caballitos de acero’ es una tarea que requiere de trabajo en equipo, por eso destaca la alianza que se ha logrado porque es una iniciativa que contribuye a la movilidad y al medio ambiente.

‘No solo hacen voluntariado, sino también pedagogía

sobre el hambre’

ScotiaGBS realiza labores de pedagogía y sensibilización alrededor de la temática del hambre y el desperdicio de alimentos. Foto: Cortesía ScotiaGBS

“Hace cerca de cinco años que trabajamos con ScotiaGBS. En la época de la pandemia y debido a esa coyuntura, la alianza con ellos se fortaleció. En la lucha contra el hambre es necesario que todos los sectores se articulen, de ahí la importancia de la participación de esta empresa en nuestras actividades.



No solo nos apoyan con voluntariado, sino que además recogen alimentos entre sus trabajadores para nuestra causa y realizan labores de pedagogía y sensibilización alrededor de la temática del hambre y el desperdicio de alimentos”, señala Doris Rodríguez Hernández, gerente de Relaciones Corporativas del Banco de Alimentos Bogotá.



Una de las voluntarias del equipo de ScotiaGBS consultada para este especial asegura que: “Lo que hacemos es llevarle dignidad a la gente porque muchas de esas personas no tienen para hacer una de las comidas del día y gracias a nuestra labor lo pueden solucionar. He participado en cerca de cuatro jornadas y en cada una de ellas hemos despachado cerca de 500 mercados. Realmente es muy satisfactorio”. Sumado a esto, está la iniciativa ‘Dona una sonrisa’, con la que en diciembre les llevan ropa y juguetes a niños que los necesitan, y también 310 niños en la Fundación Cardio Infantil reciben actividades lúdicas.

‘Estos cambios motivan a la mejora continua’

Los empleados de ScotiaGBS ayudan a la adecuación de colegios. Foto: Cortesía ScotiaGBS

Nuestro Colegio General Santander-Institución Educativa Distrital, cubre el 39 por ciento de las matrículas de Engativá y es uno de los más grandes de esta localidad.



Tenemos varias sedes, una de ellas, la de Cardenal Duque, con 34 aulas de clase. Aunque los recursos que nos asignan son buenos, no son suficientes por lo antiguo de la infraestructura del lugar. Tuvimos que priorizar el cambio de cableado eléctrico y las motobombas, es decir, el agua y la luz, por eso nos fue de gran ayuda el apoyo de ScotiaGBS que pintó nuestros salones, cambió las puertas, nos instaló la huerta y arregló el muro del polideportivo, entre otras acciones. Estos cambios no solo mejoran la infraestructura para que los niños y jóvenes tengan un mejor lugar para estudiar, sino que también motivan a la comunidad a la transformación y la mejora continua”, asegura Sonia Isabel Riveros Gómez, rectora de la institución.



De otro lado, Alejandra Varela, de la alcaldía local de Engativá, explica la importancia de las alianzas entre lo público y lo privado. “ScotiaGBS puede desarrollar sus líneas de responsabilidad social en cualquier parte del país, pero confiaron en nosotros para hacerlo en esta localidad y eso ha tenido un impacto real y positivo”. A la fecha, van dos Intervenciones en colegios de Engativá para mejorar la infraestructura en beneficio de los niños.

‘Plantamos vida y sembramos amor por nuestros recursos naturales’

Plantación de árboles en el Parque Jaime Duque. Foto: Cortesía ScotiaGBS

“El momento más emocionante, sin duda, fue cuando llegaron los árboles que pondríamos en tierra. Sentí como si nos fueran a entregar a un hijo al que debíamos amar y cuidar por el resto de la vida. Al final, todos queríamos seguir plantando más y más. Teníamos las manos sucias, había sudor, pero el hecho de saber que estábamos aportando nuestra semilla con la restauración de la Sabana de Bogotá, nos hacía agrandar la sonrisa en el rostro”, relató Netzy Barragán, del Action Team de responsabilidad social, de ScotiaGBS.



“En medio de tanta incertidumbre con el cambio climático, la única certeza que tenemos es el compromiso con el lugar donde vivimos: la Tierra. Tan solo en el primer año de la alianza con la Fundación Sanar (que apoya a niños y adolescentes con cáncer y que a través del reciclaje transforma estos materiales donados en productos que ponen a la venta para recaudar fondos) recolectamos 62 kg de baterías, 47 kg de botellas y 22 kg de cartón. También nos aliamos con la Fundación Renova Verde, que apoya a familias recicladoras, para donarles 2.172 kg de cartón; 500 kg de madera para construir 10 casas para perros abandonados; y 700 kg mensuales de café hoy son transformados en abono orgánico, entre otras estrategias”, contó uno de los voluntarios del equipo de ScotiaGBS.

Una transformación a través del deporte y la educación

Alcides Vargas, gerente general de ScotiaGBS Foto: Cortesía ScotiaGBS

Entrevista con Alcides Vargas, gerente general de ScotiaGBS



¿Por qué apostar por el talento joven?

​

Cuando me llamaron para volver realidad esta idea de crear ScotiaGBS, la prioridad siempre ha sido dejar una huella positiva para el país.



Los jóvenes son la oportunidad para el país. Cuando tienes 11 millones de jóvenes en edad de trabajar, de los cuales 2.2 millones ni trabajan ni estudian y 1.6 millones son mujeres, entonces sabes que ahí hay una gran oportunidad.



Cuando ves las cifras de desempleo del 13 por ciento de jóvenes, lo que ves como empresario es una oportunidad para apoyar a los jóvenes para que se eduquen. Por eso en ScotiaGBS les enseñamos a que aprendan inglés, porque les abre las puertas a esa parte del mundo laboral de habla inglesa. Darles oportunidades para que crezcan en un ambiente seguro con un trabajo de calidad es una oportunidad de transformar el país.



Actualmente son 4.200 jóvenes trabajando con nosotros, la meta en el 2024 es generar 1.500 empleos más para ellos.





¿Cómo se inculca la responsabilidad con la comunidad?



Más allá de los resultados comerciales de la compañía, que son importantes, nosotros tenemos un interés en ofrecer empleos de calidad y promover la responsabilidad con la comunidad a la cual nosotros pertenecemos: Colombia, Bogotá y las 60 ciudades donde están nuestros empleados.



Para ello tenemos cuatro ejes sobre los cuales nos movemos: educación, niños, deporte y medio ambiente, y sobre estos trabajamos y diseñamos estrategias. Por ejemplo, tenemos alianza con la Fundación Esteban Chaves para darles oportunidad a los jóvenes de las provincias que quieren y sueñan con llegar a equipos profesionales en el exterior de ciclismo. También tenemos alianza con la fundación World Bicycle Relief, con quienes hemos donado más de 305 bicicletas en poblaciones que están en condiciones de marginalidad, donde los niños viven a más de 8 kilómetros de sus escuelas. Con la Liga de Atletismo, tenemos una diversidad de atletas a quienes también apoyamos. Asimismo, tenemos una estrategia en donde los empleados donan su tiempo para apoyar a ciertas fundaciones.



Nosotros también estamos comprometidos con el medio ambiente: instalamos paneles solares, plantamos árboles para compensar la huella de carbono y apoyar las labores de restauración ecológica para que los ecosistemas recuperen sus atributos naturales de origen, entre otros.

