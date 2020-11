Educación superior triple A

El departamento opita cuenta actualmente con 18 Instituciones de Educación Superior (IES), cinco propias y 13 que provienen de otras zonas del país. De las que nacieron en la región, solo una (el 25 por ciento) tiene Acreditación Institucional de Alta Calidad.

De las universidades que hay en el departamento, cuatro son privadas y una es pública, se trata de la Universidad Surcolombiana que asimismo fue la primera que recibió la acreditación en esta zona del país y hoy tiene el 71 por ciento del total de la cobertura en la región; sin embargo, la Corporación Universitaria del Huila (CorHuila), se ha posicionado en los últimos años como la IES con mayor crecimiento y proyección en la región.



Las demás son la Universidad Antonio Nariño, la Fundación Universitaria Navarra (Uninavarra) y la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva – Jesús Oviedo Pérez (FET).



Revisando los datos actualizados del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), Huila hoy tiene activos 40.462 estudiantes, lo que representa el 1,66 por ciento del total de la matrícula a nivel nacional.

Carreras con mayor cobertura en la región

Huila y su capital Neiva cuentan con 219 programas académicos, de los cuales 145 son pregrados y 74 son posgrados.



En el nivel de pregrados, 86 corresponde a carreras universitarias, 47 son programas tecnológicos y 12 programas técnicos profesionales.



En cuanto a posgrados, el departamento registra 40 especializaciones, 27 maestrías y tres doctorados.



Con relación a su modalidad, 213 programas se ofrecen actualmente de manera presencial y seis a distancia. Curiosamente en la región no hay oferta de educación virtual, lo que es una inmejorable oportunidad para las IES de esta zona del país.



Por reconocimientos, del total de la oferta académica del departamento, solo el 6,57 por ciento de los programas están acreditados, (13 pregrados y 1 posgrado). Todos los ofrece la Universidad Surcolombiana, y sobresalen, entre otros, la Maestría en Educación y el pregrado en Ingenieria de Petróleos, que en 2013 fue el primero que recibió este importante reconocimiento de parte del Ministerio de Educación Nacional.



Los demás programas acreditados son: Comunicación Social y Periodismo; Derecho; Ingeniería Agrícola; las licenciaturas en Ciencias Naturales y Educación Ambiental; Educación Física; Recreación y Deportes; Educación Artística; Educación Infantil; Lengua Castellana y Matemáticas; Medicina y Psicología.



Con relación a la distribución de la matrícula en el departamento, los programas con mayor número de estudiantes son: Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo, 34,80 por ciento; Economía, Administración, Contaduría, 30,17; Ciencias Sociales y Humanas, 13,20; Ciencias de la Educación, 8,36; Ciencias de la Salud, 6,65; Agronomía, Veterinaria y Afines, 4,91; Matemáticas y Ciencias Naturales, 1,27; y Bellas Artes, 0,64.

Corhuila, una universidad que marca la diferencia

La Corporación Universitaria del Huila se ha destacado por la formación de sus docentes, quienes vienen recibiendo una capacitación permanente en el manejo y práctica de herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus clases.



De acuerdo con Óscar Chávarro, rector de la Corhuila, “este proceso se realizó gracias a la vinculación del ‘Plan Padrino’ que propuso el Ministerio de Educación logrando fortalecer las competencias de los profesores con el acompañamiento de instituciones que ya venían manejando la virtualidad, tales como Uniasturias y Uvirtual”.



Según Chávarro, actualmente la universidad está enfocada en generar material virtual de alta calidad que le permita ser mucho más interactiva con los estudiantes.



Para el desarrollo de sus actividades académicas, la institución implementó la plataforma Moodle, reconocida a nivel mundial, que ha permitido acompañar el proceso de aprendizaje no solo con Zoom o Google Meet, donde se hace el trabajo remoto o la presencialidad asistida por tecnología, sino que ha ayudado a generar un trabajo independiente, autónomo y asincrónico por parte del estudiante proporcionando una comunicación de doble vía con la que el docente logra realizar un efectivo seguimiento a los procesos.



Asimismo, para lograr una presencialidad remota efectiva y eficiente, dispuso de recursos importantes para la adecuación de herramientas tecnológicas, como cámaras de video en cada una de las aulas.



Para el caso de los laboratorios, fueron implementados móviles dotados con cámara y computador para que el docente lleve consigo y pueda mostrar uno a uno los procesos que realiza en el lugar.



Finalmente, pensando en la crisis económica, Corhuila creó un modelo de “donatón” que denominó ‘Plan Padrino’ en el que gracias al aporte económico de la institución y de otras entidades privadas se reunieron $90 millones para tal fin. Fueron 191 los estudiantes beneficiados y adicionalmente, la universidad otorgó a todo el resto de alumnos un 10 por ciento del valor total de la matrícula.

UCC Neiva: más allá de los métodos tradicionales de calificación

La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) despliega sus recursos bajo el propósito de responder a la confianza de los estudiantes (frente a su proceso de aprendizaje) y de la sociedad (de cara a la demanda de personas competentes).



En la ruta hacia la excelencia académica, el Sistema Institucional de Evaluación de Competencias que ha estructurado la UCC, le permite a la institución garantizar que cada actividad que se realiza en el marco de su propuesta formativa está en consonancia con los sistemas de evaluación nacionales, internacionales y que, además, trasciende los métodos tradicionales de calificación logrando así una evaluación objetiva.



Este sistema tiene la particularidad de estimar la variación del progreso cognitivo del estudiante, a partir de mediciones en el momento inicial y el momento final del proceso educativo, lo cual facilita identificar el cambio de los alumnos como consecuencia de las prácticas de aula y del currículo.



Lo anterior es llevado a cabo mediante cuatro programas: ‘Reconocimiento de competencias previas’, ‘Pruebas de competencias’, ‘Rúbrica institucional’ y ‘Valor agregado’.

Óscar Chávarro, rector de la Corporación Universitaria del Huila. Foto: Cortesia de la Corporación Universitaria del Huila.

Academia, empresa y la generación de confianza entre ambas

La capacidad de aunar esfuerzos bajo los principios de cooperación y complementariedad es uno de los principales retos que hoy tiene el mundo para avanzar con mayor rapidez y pertinencia.



Hoy más que nunca, los desafíos del sector empresarial requieren el acompañamiento de la academia, aprovechando toda su capacidad operativa, técnica y científica. Sin embargo, la relación es de doble vía: por un lado, la alta calidad en las Instituciones de Educación Superior (IES) exige la generación de valor y está directamente relacionada con los procesos de intervención a los diferentes grupos de interés; entre estos, el sector empresarial, pues su labor genera cambios en los sistemas productivos, sociales y culturales.



En esa dirección, es importante propiciar espacios de discusión donde se identifiquen las necesidades que el empresario -por sí mismo- no ha podido satisfacer y que pueden ser resueltas si se trabaja junto a la academia, en el marco de una propuesta y un plan de trabajo bien definidos.



Bajo ese esquema, la identificación de las capacidades institucionales que cada actor puede aportar es fundamental. Aquí, las IES pueden realizar vigilancia tecnológica con las bases de datos que poseen, algo que resulta útil para conocer cuáles son las tendencias del mercado. A su vez, la academia está en capacidad de coordinar la conformación de equipos interdisciplinarios para la solución de problemas desde diferentes visiones, dispone de laboratorios para pruebas, ensayos y prototipado, así como tiene la movilidad para apalancar investigaciones con profesionales de otras instituciones, entre otras ventajas.



Esta combinación de esfuerzos en el marco de la complementariedad debe convertirse en un elemento que fortalezca las capacidades institucionales para la obtención de resultados de alto impacto, con desarrollos aplicados y a patentes que agreguen valor.



No tiene sentido que los mejores aliados estén más cerca que nunca pero no se reconozcan; o quizás sí, pero la desconfianza no permita avanzar en esta relación.



Por ello, es momento de pasar del discurso y las buenas intenciones a la acción, con invitaciones tan productivas como lo puede ser “un café empresarial” que permita escuchar, entender y proponer en un entorno que conecte la inmediatez y concreción del empresario con la metodología y la filosofía de la academia.