Educación superior pública y parques, la apuesta en Kennedy

Carlos Chaparro tuvo que esperar más de 22 años para que el parque que soñó cuando llegó a vivir al barrio Riveras de Occidente segundo sector, en la localidad de Kennedy, se hiciera realidad.



“El terreno en el que está hoy el parque era un potrero, tiempo después se convirtió en un parqueadero y solo en el último año construyeron el parque. Ahora es un sitio de encuentro para la familia y le cambió la cara a este punto. Los domingos es lleno de gente. Se siente más seguro”, describe don Carlos, presidente de la junta de acción comunal (JAC) de este barrio que hace parte de la UPZ de Calandaima.

Este es apenas uno de los 70 parques que han sido intervenidos y construidos durante esta administración con recursos de la alcaldía local de Kennedy, al igual que cuatro canchas sintéticas.



“Esto beneficia a la comunidad. La gente hace actividad física”, agrega Carlos, mientras se ve a una mujer haciendo ejercicio en una de las máquinas del gimnasio ubicado en un costado del parque.



“Es una buena iniciativa la construcción de estos lugares para que la gente tenga un espacio en donde se pueda ejercitar”, asegura Miriam Jiménez.



Muy cerca de allí se ve a John Jairo Rodríguez, otro residente de este punto. Él aprovecha unos minutos de su tiempo libre para llevar a su hijo a uno de los rodaderos. “A los pequeños esto les trae mucha felicidad. Ahora es un punto seguro y siempre hay gente ocupando las máquinas”, destaca el hombre.



Cifras de la alcaldía local indican que, en total, la inversión para estos parques en el periodo 2017-2019 ha sido de más de 23.000 millones de pesos y se prevé que al finalizar el 2020 el total de la inversión ascienda a los $ 32.000 millones.



Pero no solo se trata de llevar recreación a los habitantes, también algunas vías que nunca habían tenido asfalto fueron pavimentadas, como el caso de la calle 1 entre carreras 76 B y 69 que abarca los barrios Centroamérica y La Igualdad, muy cerca de Mundo Aventura.



“Fueron 27 años esperando el asfalto. La pavimentación fue en seis cuadras y con ella se acabó el polvero. La gente está feliz luego de la intervención”, describe Fernando Bermeo, presidente de junta de acción comunal del barrio Centroamérica.



Vecinos del sector manifestaron que hace cinco meses dieron al servicio la calle.

“El arreglo demoró algún tiempo porque tuvieron que reparar las redes de acueducto, energía y teléfono. Pero valió la espera”, aseguró uno de los residentes. “Este trabajo fue supervisado por la comunidad”, destacó Bermeo.



Los datos de la alcaldía local indican que en malla vial la inversión para este cuatrienio se estableció en 155.000 millones de pesos. “La intervención a diciembre del 2019 es de 66,66 kilómetro carril, en temas de mantenimiento y construcción, con trabajos en más de 560 segmentos viales. En lo que tiene ver con espacio público se construyeron y se realiza mantenimiento a más 52.665 metros cuadrados”, aseguraron.



Educación superior

La localidad de Kennedy ahora cuenta con educación superior pública: construyendo, adecuando y dotando las sedes del Centro de Educación Superior de Kennedy en el sector de El Tintal y la del barrio el Carvajal.



En estas sedes se busca brindar educación de calidad a más de 5.000 estudiantes con programas académicos técnicos, tecnológicos y profesionales en las tres jornadas. La inversión para hacer esto realidad fue de $ 40.000 millones, como dijeron desde la alcaldía local.



“Es una experiencia muy buena, les ayuda a los muchachos para poder ingresar a la educación superior sin salir de su localidad”, destaca Édgar Orjuela, presidente de la junta de acción comunal del barrio Carvajal tercer sector y quien ha estado al frente de este proceso.



En estas sedes ya ofrecen sus servicios educativos la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, la Universidad Pedagógica Nacional y el Colegio Mayor de Cundinamarca. “Hay carreras tecnológicas en Ingeniería, en el Técnico Central; en el Mayor de Cundinamarca, Economía, Derecho y Administración de Empresas, y la Universidad Pedagógica ofrece formación relacionada con Ingeniería de Sistemas y otros programas.



“Esto es con el fin de beneficiar y mejorar la educación de los habitantes de Kennedy”, describe con orgullo Orjuela. La inversión directa de esta localidad en sus diferentes programas para el periodo 2017-2019 fue de $ 269.000 millones.



Banderas, el monumento ícono de la localidad

Después de más de 14 años de no ser intervenido el monumento a las Banderas, la alcaldía de Enrique Peñalosa decidió restaurar estas efigies. Aunque la inversión no es de parte de la alcaldía local, sí se quiere resaltar por la importancia que tiene este monumento para la historia de la localidad y de la ciudad.



Está ubicada en la avenida de las Américas, cerca del portal de Banderas de TransMilenio y desde 1948 se ha convertido en uno de los lugares icónicos de Kennedy. Se construyó para la IX Conferencia Panamericana que se celebraba en Bogotá, y que dio origen a la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA).



Es el conjunto escultórico más grande de Bogotá, integrado por 120 estatuas de mujeres, emplazadas en 20 columnas.



Como lo registró EL TIEMPO, cada una de estas esculturas tiene un símbolo especial: la mujer que carga la espada representa la justicia. La del rayo simboliza la fuerza. La que tiene entre sus manos una rueda de tractor habla de la importancia de la industria. La de la mata de maíz refleja al hombre sedentario.



El ancla es un punto de referencia y el pergamino, el conocimiento que se adquiere en las escuelas. Se espera que esté listo al finalizar este año. Su inversión fue de $ 1.700 millones por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

Otras inversiones de la alcaldía

430 cámaras de vigilancia

Es el número de cámaras instaladas en la localidad. De estas, 171 fueron adquiridas con recursos de la alcaldía local además de 151 motos, 14 vehículos de vigilancia y un CAI móvil. Su inversión es de más $ 8.000 millones.



16 jardines infantiles

A 13 ya se les hizo adecuaciones, quedan pendientes tres. Para estos últimos está listo el presupuesto. La inversión total de la alcaldía local es cercana a los $ 5.000 millones.



2 sedes del Centro de Educación Superior

Están ubicadas en Tintal, en la calle 6C n.° 94 A 25, y en el barrio Carvajal, en la calle 37B Sur n.° 72J - 45. Allí convergen varias instituciones de educación superior.



Dotación a 44 colegios

La alcaldía local, en articulación con la Secretaría de Educación, dotó los 44 colegios distritales en la localidad. La inversión fue de $ 3.000 millones y entregó 1.547 elementos tecnológicos (equipos de cómputo, videobeam, televisores, pantallas 'touch', impresoras, entre otros) beneficiando 110.000 estudiantes matriculados en Kennedy.



Nueva sede para la alcaldía

Con un presupuesto de $ 40.000 millones la Administración Distrital, a través del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, construirá la nueva sede de la alcaldía local, para esto se suscribió un convenio interadministrativo con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, la cual asumirá la gestión integral del proyecto.