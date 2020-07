Educación superior con sello de calidad

Las universidades de la región van un paso adelante en calidad académica. Prueba de esto son las recientes certificaciones y acreditaciones que han obtenido en los últimos años, ratificando su pertinencia y competitividad.

Según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), en el departamento hay 38 IES con matrícula activa, de las cuales 18 son oficiales y 20 privadas. De estas, nueve tienen Acreditación Institucional de Alta Calidad: sobresalen tres oficiales, una de ellas la Universidad del Valle, pilar fundamental de la educación pública del país y del departamento; y seis privadas, como la Icesi, la Autónoma de Occidente y la Javeriana (Cali).



Por programas académicos, el Valle del Cauca cuenta con una oferta de 1.178. De estos, 165 tienen Acreditación de Alta Calidad, sumando pregrados y posgrados.

Más allá de lo que dicen los números, vale la pena resaltar el trabajo que vienen haciendo las IES del departamento para lograr importantes certificaciones, no solo nacionales sino internacionales.

Universidad del Valle

Actualmente, es una de las universidades oficiales líderes y referentes en el país. Gracias a su calidad académica e investigativa, cuenta con una Acreditación Institucional de Alta Calidad que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) renovó en 2014 a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN) por 10 años más, el mayor tiempo que se puede otorgar este importante reconocimiento.



“Igualmente, contamos con reconocimientos internacionales de instituciones acreditadoras del sur del continente para varios de nuestros programas de pregrado, especialmente para Administración e Ingenierías; y también, por medio de la Sociedad Iberoamericana de Posgrados, hemos recibido varios premios y honores por la calidad académica de esta oferta, resaltando especialmente a nuestros doctorados, maestrías y especializaciones”, destacó Liliana Arias, vicerrectora Académica de la Universidad del Valle.



En cuanto a investigación, sobresale que la UniValle es la universidad del país que tiene el mayor número de patentes en Colombia y con alcance internacional. Adicionalmente, la institución cuenta con centenares de investigadores senior y junior con los más altos estudios y nivel de formación, quienes lideran más de 200 grupos en las más altas categorías reconocidas por Colciencias.



“Para destacar, hemos ganado recientemente varias convocatorias, pero una en especial que nos permitió analizar pruebas de covid-19 en nuestros laboratorios, y otras de importantes organismos de cooperación nacional e internacional. En este momento, le estamos apostando gran parte de nuestra producción de conocimiento científico a todo el desarrollo de la región”, comentó Arias.



Así mismo, la institución ha recibido por más de tres años consecutivos otros reconocimientos del MEN por ser el personaje del año en educación y por contar con el mayor número de programas acreditados durante un año. De hecho, la UniValle tiene el 100 por ciento de su oferta académica en pregrado acreditada en alta calidad y el 92 por ciento de sus posgrados.



“Finalmente, en diciembre de 2019, recibimos por parte del MEN un reconocimiento por ser la universidad más inclusiva de Colombia”, destacó.

Universidad Icesi

La certificación más importante de la institución es la actual Acreditación en Alta Calidad, la cual le fue otorgada por el Ministerio de Educación Nacional en enero de 2015 y estará vigente hasta julio de 2021. De hecho, desde 2019 la Universidad llevó a cabo un nuevo proceso de autoevaluación con el fin de renovar este reconocimiento y espera recibir la visita de una comisión de pares académicos evaluadores, designados por el CNA, en el marco del proceso de renovación.



A la fecha, 15 de sus programas académicos han recibido este reconocimiento (14 de pregrado y un posgrado).



Así mismo, la Universidad cuenta con la Acreditación Internacional AACSB (Association to Advance Collegiate Schools), creada en 1916 por universidades como Harvard, Columbia y Yale, la cual certifica la calidad académica de las mejores facultades o escuelas de negocios alrededor del mundo.



“Recibimos este honor para la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas por primera vez en febrero del 2014, con una vigencia de cinco años, el tiempo mayor que se otorga esta certificación. En junio de 2019, se renovó la acreditación”, afirmó Juan Camilo Bravo, coordinador de Mejoramiento Continuo y Acreditación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de Icesi.



La Universidad también cuanta con la Acreditación AMBA (Association of MBAs), que certifica la calidad de los programas de Maestrías en Administración en las mejores facultades de negocios alrededor del mundo. Le fue otorgada en 2010 a los programas de Global MBA y MBA Icesi de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Igualmente, se renovó en 2019. Le sigue la Acreditación Internacional ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), la comisión acreditadora de programas de Ingeniería más importante del mundo, que en 2017 le otorgó este reconocimiento de calidad a las ingenierías de Sistemas y de Telemática de la institución.

Universidad Javeriana (Cali)

Sus certificaciones más importantes son la Acreditación Institucional de Alta Calidad modalidad Multicampus y los reconocimientos, también en calidad académica, que tienen varios de sus pregrados y posgrados.



Según Mauricio José Cortés, director de Planeación de la institución, “de los 23 programas acreditables, 13 (11 pregrados y 2 maestrías) cuentan con resolución de acreditación del CNA, es decir, el 57 por ciento de su oferta académica se encuentran acreditada. El 43 por ciento restante (los programas más nuevos) están en proceso de recibir este reconocimiento”.



A nivel internacional, sobresale la Acreditación Internacional ABET para cuatro programas de pregrado en la Facultad de Ingeniería y Ciencias.



En cuanto a investigación, según la última convocatoria de Colciencias, de 21 grupos de la Universidad, 10 se ubicaron en categoría A1, 8 en A, 1 en B y 2 en C. Con esto, la institución tiene el 86 por ciento de sus grupos en las categorías más altas (A+A1) de Colciencias.



“Entre las convocatorias más importantes en las que la institución ganó siendo líder de dos proyectos de investigación de alto nivel, se encuentran dos trabajos financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología: Colombia Científica, con el proyecto ‘Ómicas Optimización Multiescala In Sílico’; y Cienciatón Covid-19. con el proyecto Desarrollo de un bionanosensor portable y de respuesta rápida para el diagnóstico del SARS-CoV-2”, señaló Cortés.

Universidad Autónoma de Occidente (UAO)

La institución está acreditada en Alta Calidad hasta el año 2021 y 12 de sus 20 programas académicos también cuentan con esta certificación.



Igualmente, tiene varias acreditaciones internacionales, entre las que sobresalen la Acreditación de la Sociedad Internacional de Prensa (SIP), otorgada al programa de Comunicación Social y Periodismo; y la Certificación Internacional de la Sociedad Alemana de Industria y Comercio, entregada al programa de Administración de Empresas, modalidad dual.



También, se destaca el Premio Andesco a la eficiencia energética que recibió en 2019, en la categoría educación por la Especialización en Eficiencia Energética; y el primer puesto otorgado por la Gobernación del Valle, en la Semana Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, al proyecto ‘Métodos cuantitativos para el control ecoamigable del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue y otras enfermedades arbovirales’.



“Estos premios son un reconocimiento a los desarrollos de investigación de los grupos de la UAO, que denotan la pertinencia de la producción científica realizada en áreas tan relevantes como la salud y la eficiencia energética”, comentó Alexander García, director de la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad.