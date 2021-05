Retos de la educación para la recuperación de América Latina

Luego de más de un año desde que se inició la pandemia, el panorama actual de la educación en América Latina evidencia retos por enfrentar. Y es que, precisamente, “esta situación no solo vino a profundizar las históricas desigualdades socioeconómicas que caracterizan a la región, sino que, en el caso de la educación, las medidas de aislamiento y el cierre de escuelas, visibilizaron y aumentaron las disparidades en el acceso a una formación inclusiva, equitativa y de calidad”, explicó Mary Guinn Delaney, Asesora Regional en Educación para la Salud y el Bienestar de la Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe.

Según informó la Unesco, prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe decidieron suspender las clases presenciales, por lo que durante este tiempo la región ha acumulado el mayor número de semanas de cierres escolares en el mundo, superando hasta cuatro veces el promedio mundial. “Nunca antes habíamos tenido una disrupción educativa de esta dimensión. Si bien la decisión de los gobiernos fue acertada y buscaba proteger a las comunidades, el impacto educativo real de la pandemia solo podrá evaluarse en el largo plazo”, añadió Guinn Delaney.

Adicionalmente, los modelos de negocio y de producción están en constante transformación y evolución, por lo que las exigencias actuales de las empresas distan mucho de las de hace años.



Es allí donde los jóvenes y la educación que reciben juegan un papel clave en este contexto. Se calcula que en la región hay cerca de 160 millones de personas entre los 15 y 24 años. “Tenemos un capital humano en serio peligro, también a causa de la pandemia. Necesitamos una juventud protagonista de la transformación necesaria de nuestra sociedad en esta nueva realidad, que contemple cuestiones de vital interés para la región. Es necesario un esfuerzo para distribuir mejor los recursos de cara a la recuperación económica y mirar con optimismo hacia el futuro”, enfatizó Narciso Casado, Secretario General del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB).

Estos retos sociales, económicos, culturales y ambientales que se han acrecentado generan la necesidad de hacer cambios a la hora de formar nuevos líderes. Y es bajo esta premisa que CEU Universities en España prepara a sus estudiantes para que sean futuros líderes capaces de afrontar la situación de América Latina. “Una sociedad con visión de futuro necesita universidades que no se limiten a las fronteras de la nación, que se atrevan a asomarse más allá. Por ello, en las Universidades CEU trabajamos para promover la internacionalización de nuestros campus, desde el convencimiento de que no hay que poner barreras al aprendizaje y a la búsqueda de la verdad”, resaltó Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo - CEU Universities. Por lo que aseguran ser una universidad con las puertas siempre abiertas a los estudiantes procedentes de países latinoamericanos.

¿Cómo deben ser los futuros profesionales?

La formación de los estudiantes es clave para que enfrenten los retos que se avecinan. Foto: CEU Universities

Para Víctor Hugo Malagón, empresario, académico y presidente del Foro de presidentes de empresas y embajador CEU en Colombia, las empresas necesitarán profesionales con habilidades como: la inteligencia social, el pensamiento innovador y adaptativo, la interculturalidad y diversidad, la comprensión y el manejo del big data, mentalidad creativa, toma de decisiones rápidas y con sentido común, la educación mediática y sentido de la información, la transdisciplinariedad, la gestión del conocimiento, y la colaboración en ambientes presenciales y virtuales.

“La pandemia y las exigencias de la nueva normalidad aceleraron el proceso de adaptación y transformación a las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Por fin hemos entendido que los grandes retos de pertinencia, acceso y calidad de la educación superior, no son solamente retos técnicos (infraestructura, conectividad, virtualidad…) sino que son profundamente retos adaptativos”, enfatizó Malagón.

Otra de las habilidades más valoradas por parte de las empresas para hacerles frente a los cambios que se avecinan es un trabajo en equipo con rasgos definitorios muy claros e incluyente. La fuerza de los jóvenes ayuda a “forjar un ecosistema empresarial colaborativo y responsable, siendo esta una de las prioridades de las empresas, si quieren sobrevivir y tener éxito en el contexto actual”, dijo Casado, del CEIB.

Por su parte, Natalia Valderrama, presidenta de AIESEC en Colombia (una organización global, sin fines de lucro, formada por jóvenes), recomienda a las universidades priorizar la educación en habilidades de liderazgo en sus estudiantes, de forma transversal y con modelos definidos de desarrollo.

“Algo que la crisis evidenció es que las universidades necesitan encontrar formas de adaptarse constantemente a las nuevas tendencias de enseñanza para responder con éxito a las nuevas necesidades de aprendizaje. Como organización proponemos que, para esto, se terminen de incorporar las dinámicas de virtualidad y trabajo remoto a largo plazo, para facilitar la inclusión y el acceso a la educación superior. Este es el momento para finalmente evolucionar las herramientas de enseñanza y adaptarse a las nuevas tecnologías”, explicó Valderrama.

Además, recomiendan generar experiencias prácticas en ambientes que los reten y reflejen los posibles escenarios en los que van a desempeñarse, así como la retroalimentación de sus dinámicas de formación.



TRES PREGUNTAS A:

Rosa Visiedo, rectora Universidad San Pablo - CEU Universities

Rosa Visiedo, rectora Universidad San Pablo - CEU Universities. Foto: CEU Universities

1. ¿Cómo están formando desde CEU a los futuros profesionales que van a liderar los cambios que se necesitan?

​

En las Universidades CEU (CEU San Pablo en Madrid, CEU Cardenal Herrera en Valencia y Abat Oliba CEU en Barcelona) la pandemia ha acelerado nuestro proceso de digitalización que ya estaba en marcha. Estos acuerdos estratégicos, nuestra anticipación y la formación de nuestro profesorado nos permitió pasar con éxito y en tan solo 48 horas de la formación presencial a la virtual. En este curso hemos garantizado la seguridad de nuestros alumnos y la enseñanza de calidad con nuestro formato de ‘doble presencialidad’, muy valorado por alumnos y profesores.



En un tiempo en el que el cambio es constante, debemos proteger aquello que es esencial y permanente, convirtiéndonos en un espacio para el crecimiento intelectual y moral de los miembros de nuestra comunidad.



Además, somos pioneros en el desarrollo y certificación de las habilidades trasversales (soft skills) que determinan la capacidad que tienen los profesionales de desenvolverse en el día a día y son la suma de cuatro elementos: saber (conocimientos), saber hacer (habilidades), poder hacer (aptitudes) y querer hacer (actitud). Nuestros alumnos cuentan también con programas de mentorización para el crecimiento personal y profesional, como uno de los pilares fundamentales de su formación.

2. En su opinión, ¿cuáles son los retos y los cambios que debe atender la educación superior en América Latina y España?



Para nosotros el principal reto de la educación superior es recuperar el sentido del aprendizaje universitario. Repensamos la Universidad en el contexto de la sociedad digital, ante el nuevo perfil de estudiantes nacidos en el siglo XXI y con formas de ser y de aprender diferentes. Lo que supone tomar como referencia el futuro y, al hacerlo, nos damos cuenta que la mejor forma de construir la Universidad del futuro es volver al origen.



Somos conscientes de que la universidad no es solo una entidad que proporciona servicios de formación, sino una comunidad de aprendizaje que recupere el sentido de comunidad entre maestros y estudiantes y ponga el foco en activar al estudiante como protagonista del proceso universitario, para dotarlo de criterio, de capacidad para pensar, de la flexibilidad para saber adaptarse a una realidad profesional, cultural y científica que ya no va a dejar de cambiar.



3. ¿Cómo continuará CEU su proceso de internacionalización, en la coyuntura por la pandemia?

Una de nuestras apuestas, incluso en tiempo de pandemia, es el programa CEU Global Classroom. El cual, incorpora el desarrollo de los COIL, (Collaborative Online International Learning), a programas de aprendizaje colaborativo entre estudiantes CEU y estudiantes de otras Universidades extranjeras, que les ofrecen una experiencia académica y de “movilidad” internacional sin moverse del campus, apta para la situación actual pero igualmente adecuada y formativa en un escenario de total presencialidad. Se han programado cerca de un centenar de seminarios COIL con la participación de más de doscientos profesores y unos 4.000 alumnos.



A pesar de la pandemia, hemos sido destino de numerosos estudiantes de movilidad y hemos continuado nuestra política de alianzas con Universidades internacionales de prestigio. Del mismo modo, hemos recibido más de 900 estudiantes de primer año que nos han elegido para cursar estudios de grado o posgrado. Los que no han podido desplazarse a causa de la pandemia, han recibido sus clases online, en modalidad síncrona o asíncrona, y hemos reprogramado sus prácticas para concentrarlas en los periodos del año en los que la movilidad sea factible.

