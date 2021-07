Ecosistema Gamer, una ficha clave para la reactivación económica

¿Cómo no estar agradecidos con la industria Gamer? Para muchos, plantearse esta pregunta puede llegar a tener un tinte irrisorio, pues tradicionalmente la práctica de jugar videojuegos de manera apasionada, no ha sido muy bien vista por los antepasados, ya que el concepto que se genera alrededor de esto es que se está perdiendo un tiempo que pudiese ser aprovechado en otras actividades:

- ¿No tiene más qué hacer?



- ¡Eso no le va a dar de comer!



- ¡Estudie más bien!



Son algunas de las anotaciones que más hacen al respecto o ¿quién no ha escuchado alguna frase por el estilo proveniente de algunos familiares?



Pero es que ¿cómo no estar agradecidos con esta industria? Si más allá de aquellos estigmas generados alrededor del tema, es innegable su aporte al esparcimiento, a la recreación y hoy más que nunca, al deporte, al desarrollo de habilidades, a la formación personal y ¡oh gran noticia!: a la reactivación económica.



Así es, a como hace referencia el título de este artículo, el ecosistema gamer hoy es uno de los actores protagonistas de esa reactivación, pues según cuenta Juan José Cañón, director de Mercadeo y Comunicaciones de la Unión E-Gamers - UDE, en este, los jóvenes encuentran oportunidades para desarrollarse, social, económica y hasta políticamente, dejando de lado la acción de jugar únicamente a manera de ocio, encontrando en esta industria nuevos modelos de negocio y de crecimiento en general.



Aquí ya se entra a hablar de competiciones de videojuegos estructuradas a través de jugadores, equipos, ligas, publishers, organizadores, casters, patrocinadores y/o espectadores, entre otros actores.



Es de resaltar que, de acuerdo con Cañón, en estos torneos se generan sinergias, comunidades nuevas, se crean tribus entorno a videojuegos, se unen y se defienden cuando están en sintonía con un mismo juego.



Además, ni hablar de la gamificación de las cosas: aprender a través de los juegos, una tendencia que ha venido tomando fuerza en los últimos años, con la que se fortalece el trabajo colaborativo, el liderazgo, la toma de decisiones y la implementación de nuevas estrategias.



Los beneficios aparecen en cantidades, de hecho, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) fomentó el uso de videojuegos para sobrellevar el confinamiento durante la pandemia, mediante su campaña #PlayApartTogether.

Facebook Twitter Linkedin

Con esto, se entra a hablar de oportunidades para los creadores de contenido y las personas dedicadas al streaming en vivo. Foto: iStock

La incógnita

Ahora bien, hasta el momento, queda a resolver una incógnita bastante interesante y es sobre por qué ese ecosistema Gamer funciona como “motor de reactivación”, la respuesta puede ser tan sencilla como ganar una partida de Pong o, tan compleja de entender como superar más de dos niveles de Battletoads.



De entrada, y con el ánimo de responder a esa incógnita, se debe entender que más allá de los creadores de los videojuegos y los jugadores, este campo involucra muchos más actores que son fundamentales para el desarrollo óptimo de la industria.



Pero antes de pasar a explorar cada uno de los puntos que hacen posible ese ecosistema, si es un apasionado a los videojuegos, dese una vuelta por este pequeño diccionario Gamer, en donde de seguro podrá identificarse con alguno de estos términos:

Gran diccionario Gamer

Baitear: se refiere a cuando un jugador —débil y/o aparentemente solitario— atrae al equipo contrario a una zona actuando como trampa para, de esta manera, emboscar con el resto del equipo.



Banear: bloqueo de acceso, generalmente a un servicio o un servidor online de un juego.



Campear: es una táctica que consiste en permanecer inmóvil en un punto estratégico del mapa de difícil acceso o escasa visibilidad esperando a que otros jugadores aparezcan en línea de tiro para dispararles.



Castear: se usa tanto para definir el tiempo y forma a la hora de lanzar un hechizo, como al momento de publicar videos, en directo o grabados, de partidas de videojuegos competitivos, haciendo comentarios sobre su desarrollo.



Dropear: soltar o deshacerse de un objeto del inventario del personaje, por ya no ser necesario o bien por dejar hueco a otros objetos más valiosos.



Feedear: morir repetidas veces a manos de jugadores rivales, generalmente de forma intencionada, con el fin de servir como fuente de experiencia u otro tipo de ventajas.



Flamear: increpar o insultar de forma exagerada y sin motivación racional a otros jugadores.



Kitear: realizar movimientos para evitar que un enemigo de ataque cuerpo a cuerpo se acerque mientras se le ataca a distancia.



Levelear: jugar con el único fin de subir el nivel de un personaje para desbloquear nuevas misiones, enemigos o ventajas.



Manco: jugador extremadamente malo, debido a su inexperiencia o carencia de habilidad para el juego.



Ownear: ganarle repetidamente a un rival, de una manera muy superior.



Pokear: realizar ataques a distancia de escaso poder, desde una posición segura, para debilitar al rival.



Pinguear: el ping es la velocidad de salida y entrada de los paquetes de datos; cuanto más alto esté el ping, peor funciona la conexión.



Stunear: acción que deja temporalmente aturdido o incapacitado a un rival.



Zonear: realizar ataques a distancia sobre el rival para mantenerlo alejado.*Información extraída del sitio web VIX

Facebook Twitter Linkedin

A raíz de su auge, esto ha permitido que se desarrollen torneos y ligas alrededor de ese eje central (videojuegos). Aquí, las universidades han participado de manera exponencial. Foto: iStock

Oportunidades del ecosistema

Continuando, resulta imposible imaginar un mundo Gamer tan solo con la presencia de jugadores y grandes desarrolladores, pues a partir de ahí se empieza a generar un ecosistema que incluye actores como la industria tecnológica que provee los dispositivos como pantallas, teclados, consolas, etc.; el sector dedicado a la producción de muebles, sillas y demás herramientas para desarrollar actividades.



Así mismo, como ya se ha mencionado inicialmente, esto ha permitido que se desarrollen torneos y ligas alrededor de ese eje central (videojuegos). Tan solo imaginar un torneo, ya involucra aspectos tales como: las camisetas de los equipos, bebidas, alimentación, apoyo tecnológico, narradores, jugadores e incluso periodistas que cubran el evento.



No sobra resaltar que las universidades también representan una oportunidad de crecimiento en y para el sector, no solo con la formación de esos nuevos profesionales que demanda la industria, sino con la participación activa en diferentes ligas y torneos. De hecho, el director de Mercadeo y Comunicaciones de la UDE anota que el anterior año se realizó la primera liga universitaria que contó con la participación de más de 1.000 jugadores; para este año se espera tener la liga universitaria más grande, donde se busca involucrar a todas las universidades del país.



Sin duda, estos escenarios abren oportunidades a nuevos negocios y a su vez funcionan como una catapulta de talentos, no solo de Gamers, sino de desarrolladores, narradores, periodistas, entre las demás profesiones que se involucran en este ecosistema.



Y si hasta el momento no ha quedado claro el por qué se habla de un motor de reactivación a partir de este sector, súmele a lo anterior el hecho de contar con espectadores que destinan su tiempo a visualizar contenidos de sus jugadores favoritos, convirtiendo a estos Gamers en figuras reconocidas e ídolos para una gran parte de la población. Sin duda, otra oportunidad de negocio al convertir a los fans en un ‘target’ perfecto para las marcas.



En ese contexto también se entra a hablar de los creadores de contenido, de las personas dedicadas al streaming en vivo, los casters ya mencionados con anterioridad, y no menos importante, los desarrolladores 'Indi' que son los desarrolladores independientes que luchan para que sus videojuegos sean tenidos en cuenta por los grandes distribuidores.



Y claro que sí, los operadores de Internet también son indispensables para el óptimo desarrollo de esta industria, un punto que se debe fortalecer en aras de que a todos los municipios del país llegue cobertura de este servicio, con ánimos de abrir más oportunidades a los colombianos.

Facebook Twitter Linkedin

Sin duda, estos escenarios abren oportunidades a nuevos negocios y a su vez funcionan como una catapulta de talentos y profesionales que se involucran en este ecosistema. Foto: iStock

El sector público y privado aportan

A propósito del tema, es de resaltar que se espera que desde el sector público esto se pueda considerar oficialmente como un deporte y se comiencen a crear políticas públicas en materia, de cara a contribuir e incentivar a aquellos actores pertenecientes a ese ecosistema que requieren de un apoyo y acompañamiento adicional.



No debe dejarse de lado que en materia de conectividad, desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se han venido adelantando diversas iniciativas materializadas en la instalación de 1.000 Zonas Digitales que empezaron a operar a finales de 2019, aportando para que las comunidades que habitan en el campo colombiano puedan acceder gratuitamente al servicio de Internet las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde un teléfono inteligente, tablet o computador portátil. El gobierno avanza, además, en el desarrollo del nuevo proyecto de conectividad rural denominado “Centros Digitales”, el más grande en la historia del país, con el que llevará el servicio de Internet gratuito a 10.000 comunidades rurales.



Por su parte, desde el sector privado se viene trabajando en diferentes apuestas con las que se busca apoyar el tema de reactivación económica, enfocados en esa importante comunidad Gamer.



A propósito, es de resaltar que actualmente la Empresa Internacional Para el Desarrollo del Deporte y la Recreación en Colombia- Indercol, ha puesto en marcha su proyecto Unión E-Gamers (UDE) desde donde según cuenta Cañón, se busca traer a todos esos protagonistas a un ecosistema grande, conectándolo con marcas poderosas en temas de comunicación, relacionándolos con comercializadores de dispositivos, teclados, pantallas, earpods, acercándolos con grandes marcas privadas y creando equipos que puedan representar al país en toda clase de torneos, tanto nacionales como internacionales.



La entidad, de la mano de algunos deportólogos, expertos en videojuegos, psicólogos y demás, vienen concentrando esfuerzos en la búsqueda de un reconocimiento oficial de esta práctica como deporte, un reconocimiento que por ahora ya se obtuvo por parte del Comité Olímpico Internacional.



“Segmentos económicos han encontrado grandes oportunidades en este sector, y vemos cómo el financiero, Visa por ejemplo, patrocina la liga de videojuegos nacional de España, desde la industria de alimentos y bebidas Red Bull se ha involucrado, en el sector automotor marcas como BMW y Mercedes Benz también le han venido apostando a esto, entre algunos otros sectores y marcas que cada día se suman”, cuenta Cañón.



Todo este panorama que se ha presentado hasta el momento, motiva a que desde Casa Editorial El Tiempo, se desarrollen alianzas estratégicas que buscan próximamente llevar de la mano de la Unión E-Gamers, experiencias que permitirán que este ecosistema sea cada vez más fuerte y en donde se tenga en cuenta a todos los jóvenes y a todas esas profesiones que van a seguirse desarrollando.



Debe tenerse muy presente que el sector ha experimentado un crecimiento exponencial, no solo en el consumo, sino también en el número de empresas que se dedican a ello.



La manera de consumir videojuegos ha sido blanco de constantes transformaciones que a su vez abren paso a nuevas oportunidades de inversión para las grandes empresas.



Una vez más, se puede comprobar que, definitivamente el mundo de los videojuegos no se limita exclusivamente a una consola y una pantalla y el 'por qué' se está convirtiendo en ficha clave de la reactivación económica en el país y el continente.