“Activamos completamente la región”. Con estas palabras, Ana Piñeres, quien desde hace 22 años dirige con Clara María Ochoa CMO Producciones, recuerda el rodaje de la segunda temporada de 'Pasión de gavilanes'. Una producción que lideró, junto a su equipo, en Villa de Leyva para Telemundo.

Y es que mucho se ha hablado del verdadero impacto de la Política de Economía Naranja para el país, pero para Ana no hay discusión. “Este ha sido el atractivo que ha convertido, en medio de una pandemia, a Colombia como epicentro mundial del audiovisual”. Piñeres habla de los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA), herramienta creada por el Gobierno Nacional que otorga estímulos económicos a empresas extranjeras que vienen a realizar producciones audiovisuales en el país.



Gracias a los CINA, productoras internacionales como Netflix, Amazon Prime, Telemundo y Disney se han instalado en el país para realizar, de la mano de productoras nacionales, series, películas y ‘realities’. Esto, no solo ha activado el empleo de quienes trabajan en el sector (actores, productores, directores, camarógrafos, maquilladores, vestuaristas), sino que “ha servido para mover la economía en otras áreas donde se desarrollan los rodajes, como la hotelería, el transporte o los alimentos”, insiste Piñeres, quien además cuenta entre sus éxitos, ‘Pálpito’. La serie, que también obtuvo incentivo del Gobierno, estuvo en los primeros lugares de Netflix por varias semanas.



A la fecha, se han otorgado 59 CINA, los cuales respaldan inversiones por 1,3 billones de pesos. A su vez, han generado más de 8.000 empleos directos y un sin número de indirectos. Y es que el impacto de un rodaje para una población es impresionante. Andrés Vargas, director de Operaciones de Dynamo, se refiere al gasto en el país de 38 millones de dólares en la producción de Longboard, una serie que espera ver la luz el próximo año en la plataforma de Apple TV. “Se trata de la inversión más alta que se haya realizado en Colombia para una producción audiovisual. Se crearon más de 10.000 empleos indirectos en solo este proyecto y 720 empleos directos, que estuvieron con nosotros un año”.



A través de los CINA, que otorga el 35 por ciento de los gastos en producción que las empresas extranjeras realizan en el país, Colombia se ha ido posicionando como uno de los lugares más atractivos para producir contenidos audiovisuales en la región. Pero el tema no se queda en lo audiovisual.

Otra de las estrategias para impulsar la economía naranja durante estos cuatro años fue la puesta en marcha de la Corporación Colombia Crea Talento (CoCrea), en 2020, que buscó financiar proyectos culturales y creativos, que con frecuencia no consiguen recursos para realizarse.



El mecanismo CoCrea funciona como intermediario para que empresas privadas financien proyectos de los emprendedores culturales y creativos. En contraprestación, reciben un Certificado de Inversión o Donación (CID), que a su vez les permite tener deducciones en su impuesto de renta. A la fecha, gracias a Cocrea se han financiado 76 proyectos culturales y creativos, por un valor de 97.000 millones de pesos.



Uno de estos es Volarte. Se trata de una iniciativa “que quiere llevar el arte y la cultura a más de 500 millones de personas que transitan por los aeropuertos de América Latina, exponiendo las 10 colecciones de arte más importantes de la región”, dice Paola Bahamón, directora de Alianzas Estratégicas para Latinoamérica del proyecto.



Volarte, que se gestó desde hace más de un año, pudo ejecutarse en el aeropuerto internacional El Dorado y espera expandirse a nueve de los aeropuertos más importantes de la región. Con Volarte, se expone en la terminal bogotana el patrimonio cultural colombiano, en alianza con los museos que hacen parte de la red del Banco de la República. Las obras son proyectadas en 360 grados, en pantallas LED de última generación.



Entre los proyectos financiados también hay festivales de creación artística, educación cultural, ‘storytelling’, músicas tradicionales, memoria, patrimonio, arte y producción audiovisual y de sonido, como es el caso de la microempresa de Javier Prada, Arcadia Sonora, a quien la inversión le sirvió para realizar todo el acondicionamiento acústico de su estudio. “CoCrea brinda una gran alternativa a los que estamos empezando o tenemos pequeñas empresas para hacer inyecciones de capital en proyectos culturales en nuestras empresas. Además, que le podemos ofrecer un muy buen negocio a las personas que son aportantes”.



Como lo dice Javier, los incentivos tributarios no fueron solo para las grandes compañías que apoyaran proyectos culturales. Otro de los mecanismos para promover el talento de los emprendedores y gestores culturales es el de renta exenta para las micro, pequeñas y medianas empresas de la economía naranja.

Con este mecanismo, se les otorgó exención de renta, por siete y cinco años, a las empresas que desarrollan actividades culturales, creativas y/o de base tecnológica y que generaron al menos tres empleos relacionados con estos sectores. A la fecha, el beneficio ha impactado a 1.200 empresas, generando 10.047 nuevos empleos en el sector e inversiones por más de 300.000 millones de pesos.



A las buenas cifras se le suma el testimonio de Juan Diego Villegas, socio de Fidelio Films, una productora y desarrolladora de contenidos que ha invertido el dinero, antes destinado para el pago del impuesto de renta, para ampliar su equipo de desarrollo y, con esto, “hemos podido llegar más rápido a nuestra meta que ha sido exportar servicios de desarrollo de Colombia hacia el mundo”.



Otra de las estrategias de impulsó a las industrias culturales y creativas que llegaron a lo largo y ancho del país son las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN), que ya alcanzaron las 98 declaratorias, en 51 municipios. Las ADN son espacios geográficos que por su importancia y cercanía se consolidan como focos de las industrias culturales y creativas.



Uno de los ejemplos que resume el éxito de las ADN es el del municipio de Pamplona (Norte de Santander), que reactivó la antigua plaza de toros de San Fermín para convertirla en el escenario cultural del municipio. Cerca de allí se encuentra la Biblioteca Pública Municipal Jorge Gaitán Durán y el Centro de Integración Ciudadana. Cada uno de estos espacios funcionaba de manera independiente, hasta que se declaró el ADN.



“El Ministerio de Cultura nos brindó asesoría para emitir la declaratoria de este polígono, por medio de un decreto, en el 2021”, cuenta Margarita Camacho, directora del Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona.



El cambio para el municipio es descrito por la funcionaria como asombroso: “Se convirtió en un nuevo espacio para las artes escénicas con conciertos, lunadas, actividades de orden social. Se han beneficiado 154 agentes del ecosistema cultural de Pamplona, dedicados a los sectores audiovisual, de artesanías, calzado y musical”.

Estos distritos creativos se destinan para los espectáculos, las artes y la cultura y permiten que los privados financien obras de infraestructura cultural, redireccionando para estas obras los impuestos de renta. Sopó se convirtió en el primer municipio de Colombia, con AND, donde se aplicó Obras por Impuestos.



Con esta figura, el municipio cundinamarqués espera que la empresa privada redireccione su impuesto de renta a la construcción del Biblioplanetario, proyecto que ya está avalado por el Ministerio de Cultura y busca convertirse en un gran centro de la cultura y el conocimiento para la comunidad soposeña.



Fueron varias las estrategias que el Ministerio de Cultura adelantó para consolidar a la economía naranja como un modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la creatividad fueran pilares fundamentales de transformación social y económica del país. Los incentivos económicos y el trabajo realizado en territorio con gestores culturales, artistas, emprendedores y empresarios para generar empleo digno en el sector, fortalecer los saberes ancestrales y las prácticas del patrimonio cultural, y apoyar la materialización de nuevas ideas creativas y productos innovadores, en la voz de los beneficiados, se cumplió.

