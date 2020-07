Eatcloud aumenta la alimentación y baja el desperdicio de comida

Las Hermanitas de los Pobres fue la primera fundación que recibió donaciones de Eatcloud en Medellín y dejó tantas enseñanzas a los creadores de esta plataforma, que las tienen bien presentes.

Ellas ayudan a adultos mayores de escasos recursos. Los recogen de la calle, los llevan a su fundación y comienzan un proceso de sanación física para luego ayudarlos a sanar espiritualmente. Para las hermanitas es esencial comenzar por calmar el hambre y darles una buena nutrición. Una tarea bien difícil por la escasez de recursos y más en estos momentos de pandemia.



Por eso vieron en la plataforma Eatcloud una tabla de salvación para su misión. Sin embargo, ellas y los hermanos Correa -Luis Carlos, Juan David y Jorge -, creadores de esta iniciativa, tenían serias dudas de que pudieran adaptarse a esta tecnología, que busca conectar a todos los eslabones de la cadena alimenticia, ya sean restaurantes, empresas o personas particulares que quieran donar alimentos, con quienes los necesitan y, de esa manera disminuir el hambre y la pérdida de comida en Colombia.



Desde el 2001, los hermanos Correa se han dedicado a aprovechar las bondades de la tecnología para generar cambios sociales. Antes de Eatcloud crearon la App Centinela o Red Salvavidas con el fin de monitorear y alertar sobre posibles peligros contra la vida humana como desastres naturales, y Aquí Estoy diseñada para registrar y disminuir el trabajo infantil en las calles.

“Llevamos 18 años trabajando con empresas de consumo masivo (…), pero también desde siempre en nuestro ADN ha estado esa inquietud por generar valor social. Desde Red Salvavidas hemos podido generar aplicaciones para proteger personas, familias y comunidades.



Tenemos hoy un nuevo reto, colisionar empresas y marcas de consumo masivo, retails, la comunidad, el sector social e implementar este modelo de tres pasos: primero, convertir cada alimento en un dato; segundo, cada dato en una oportunidad; tercero, cada oportunidad en un llamado de atención”, explicó Jorge Correa, CEO de Eatcloud, en el concurso Change Makers de Microsoft en 2019.



Con ayuda de su gran aliada, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), este emprendimiento ha logrado conectar con bancos de alimentos y más de 1.800 fundaciones que aceptan las donaciones, las recogen y las entregan a población vulnerable como niños, ancianos y personas con discapacidades.



“A finales del 2018 nos conocimos con los hermanos Correa en Medellín y de manera inmediata hicimos un clic, porque nos necesitábamos. Ellos tenían toda la tecnología y nosotros teníamos los conocimientos del ecosistema de alimentos, de cómo buscar los alimentos en Colombia y cómo recuperarlos. Empezamos a trabajar juntos, hicimos pilotos entre octubre y noviembre de ese mismo año y comenzamos a sumar actores”, afirmó Juan Carlos Buitrago, director de Abaco.

Cero desperdicio y mucha más comida

En el planeta se desperdicia un tercio del total de la comida que se produce, lo que sería equivalente a botar 150.000 contenedores de transporte marítimo al año, algo inaudito ya que mientras eso sucede una de cada nueve personas en el mundo tiene hambre.



Según la primera Cumbre Latinoamericana sobre Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la ciudad de Bogotá a finales de 2019, en Colombia se botan 9,76 millones de toneladas de alimentos al año. Es decir, en el país se desperdicia aproximadamente el 34 por ciento de los alimentos, mientras que 13 millones de ciudadanos (el 27 por ciento de la población) no tienen cómo alimentarse.



Los creadores de Eatcloud calculan que con la comida que se desperdicia en Colombia se podrían alimentar 8 millones de personas al año, lo que sería igual a alimentar a toda la población de Bogotá. Por eso emplean la tecnología para recuperar alimentos que se desechan en las fases de distribución y consumo para dárselos a quienes más los necesitan. Su lema es: “EatCloud, cada día más alimentos con hogar y menos hogares sin alimentos”.



Para lograr esto los donantes ‘suben’ en la nube de Eatcloud los alimentos que no van a consumir, pueden ser preparados o empacados, y las organizaciones que se benefician reciben un mensaje sobre esa donación y la recogen.



Actualmente, este emprendimiento cuenta con más de 1.520 donantes, 1.832 fundaciones conectadas y 317.477 kilogramos de alimentos donados, que equivalen a unos 705.505 platos de comida entregados. Adicional a esto, tiene una red de más de 1.684 organizaciones conectadas que reciben alimentos y los entregan para donación, ya sea bancos de alimentos u otras organizaciones sin ánimo de lucro.



Las Hermanitas de los Pobres es una de las organizaciones que se benefician con la aplicación, y para sorpresa de ellas mismas y de los hermanos Correa ha sido muy fácil utilizarla. “Creíamos que se iban a demorar un día en responder a la aplicación y manifestarnos su interés en las donaciones que publicábamos para ellas, pero encontramos que el promedio de respuesta fue de siete minutos. Finalmente, han tenido un proceso fluido en el que rescatan alimentos de diferentes donantes y con ello pueden llevar a cabo su obra de calmar el hambre física para después calmar el hambre espiritual”, explica el Ceo de Eatcloud.



El director de Abaco cuenta que la plataforma estaba siendo piloteada con el Éxito, Macro y varios restaurantes en el país, pero debido a la pandemia se decidió expandirla. De hecho, hoy no solo reciben alimentos, también elementos como neveras y computadores que se encuentren en buen estado.



También el tiempo de personas voluntarias que quieran ayudar en la organización y el transporte de los alimentos o con otras funciones que se requieran. Para más información: www.eatcloud.com/

Bioseguridad y desinfección aseguran inocuidad en cadena de alimentos

El abastecimiento de los productos vegetales y cárnicos que llegan a los hogares comienza desde la protección del personal logístico privado y gubernamental. La reflexión en torno a cómo se lleva a cabo la producción de los alimentos que ponemos en nuestras mesas, por lo general, se reduce al valioso rol que cumplen los campesinos del país y de otras naciones donde estos se originan, dejando de lado el papel de quienes intervienen en las labores de supervisión y control de la cadena logística, especialmente, en puertos y aeropuertos que reciben la carga.

La pandemia de covid-19 impuso una serie de alertas a la mayor parte de las actividades diarias y de la economía, al tiempo que extremó los controles y protocolos para garantizar la inocuidad de la cadena de abastecimiento de alimentos, donde el transporte desde sus lugares de origen o puertos de importación y exportación es actor decisivo.



Protección personal y teletrabajo

Los protocolos de bioseguridad tienen como eje central a los trabajadores que, por la naturaleza de su función, deben hacer su labor de manera presencial en actividades de recibo, despacho o inspección de alimentos que posteriormente serán consumidos por los colombianos o que parten de nuestro país hacia otros mercados.



Por esta razón, aspectos como el distanciamiento social, el lavado permanente de las manos y sobre todo, el uso de los elementos de protección personal, se convierten en requisitos de obligatorio cumplimiento tanto para los operadores logísticos como para los empleados que desempeñan sus actividades en puertos y aeropuertos.



“Lo primero que se busca es no parar la operación y para eso debes contar con tu equipo disponible al 100 por ciento. Cuando inició la pandemia, vimos a trabajadores en terminales portuarias utilizando tapabocas y caretas enviando un mensaje claro sobre cómo implementar las medidas de bioseguridad”, asegura Carlos José González, socio de Empresa Multimodal.



Al igual que la mayor parte de los sectores económicos del país, el traslado de miles de tareas hacia el teletrabajo y la virtualización han fortalecido el objetivo de los operadores logísticos de preservar la integridad de sus trabajadores, un punto clave para concentrar esfuerzos en la conservación de la inocuidad de la cadena de alimentos.



Una vez que se implementan los protocolos de bioseguridad y son adoptados por los trabajadores, los riesgos biológicos se convierten en la siguiente amenaza que debe ser enfrentada en la cadena logística de alimentos. Por tanto, la pandemia ha llevado a que procedimientos como la desinfección de superficies adquieran una mayor notoriedad.



Como consecuencia del grado de detalle que alcanzan las operaciones de desinfección, compañías especializadas en la limpieza de camiones transportadores de alimentos han incorporado a sus procesos compuestos químicos más sofisticados para asegurar la asepsia de las superficies.



“Ahora tenemos tres productos que antes no se usaban. El primero es un viricida, el segundo es un limpiador multipropósito y el tercero es un sanitizante oxigenado. Este procedimiento garantiza la eliminación de los microorganismos de todas las superficies y ambientes del vehículo”, manifiesta Santiago Villamizar, gerente general de Spv Corp, empresa que presta sus servicios a compañías como Alpina y Bavaria.