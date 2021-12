Alcira Román Hernández tiene desde hace cinco años una empresa denominada La Chila, ubicada en el corregimiento de Cite, en el municipio de Barbosa, Santander, una de las poblaciones que por primera vez está conectada a internet móvil 4G de Claro. El objetivo de su emprendimiento es rescatar los valores ancestrales a través de sus productos. “Ellos manejaban mucho los fermentos, eran muy importante los vinagres porque con eso manejaban muchas cosas incluso enfermedades”, explicó Román.

Asegura que debido a su ubicación, lo más cercano que tienen es Tunja, ubicada a hora y media. Por ello, tener cobertura de internet es clave para su negocio. “Acá manejamos todo es por internet porque no estamos cerca de las ciudades”, precisa.



De esta forma, necesita cobertura para hacer los cursos de emprendimiento que hace en línea y para las ventas y la publicidad de su negocio por medio de las redes sociales. “Si no tuviera el internet no podría estar vendiendo como estoy vendiendo. Para mí, como emprendedora ha sido un salto. Lo que yo hago es mi vida, vivo enamorada”.



Ella es solo una de las cerca de dos millones de personas que en el país se han visto beneficiadas por medio de distintas iniciativas de Claro por Colombia, el programa de sostenibilidad de Claro, relacionadas con ampliar el impacto de la tecnología y la conectividad y llevar los beneficios a la Colombia rural.

Al igual que Sandra Rodríguez y su familia, ella es campesina del municipio de Chocontá, en Cundinamarca, dedicada a la producción lechera, quien asegura que su vida ha mejorado desde que disfruta de la conectividad en su celular.



“Ha sido buenísimo tener internet acá porque antes era muy difícil la comunicación, se sentía uno perdido, tenía uno que desplazarse en carro para poder solucionar las necesidades. Ahora puedo solucionarlas y comunicarme por Whatsapp”, añade Rodríguez.



Incluso ha podido instalar cámaras, conectadas a su celular, para vigilar a sus 15 vacas. Y su hijo, Jesús de 11 años, también se ha beneficiado al tener internet por primera vez, tanto para su educación como su entretenimiento. “Me han gustado los videojuegos y que uno pueda darse a conocer en Youtube”, dijo.



De acuerdo con Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia, “el 2021 lo cerramos creando cerca de dos millones de oportunidades, impulsando el crecimiento de los colombianos y del país en su conjunto. En 2022 continuaremos con nuestro compromiso de conectar todos los rincones del país, ampliando los beneficios de la conectividad y transformando la vida de las personas”.

De igual forma, María Consuelo Castro, gerente de Claro por Colombia, aseguró que desde la sostenibilidad pudieron evidenciar cómo al llegar con cobertura e internet móvil 4G a más zonas rurales y apartadas del país ahora sus habitantes pueden disfrutar de los beneficios de estar conectados. “Ellos incrementan sus oportunidades en materia de cobertura, acceso, ecosistemas digitales y de inclusión para impulsar su estudio, trabajo, salud y entretenimiento”.



Si algo dejó claro la pandemia por el Coronavirus es la necesidad de estar conectados, por ejemplo, para facilitar y fortalecer los procesos educativos y las habilidades de los estudiantes, especialmente en las zonas rurales.



Por ello, en términos de acceso durante este 2021, Claro por Colombia conectó a internet gratuito a 60 instituciones educativas públicas de poblaciones apartadas del país, a través de su iniciativa de Escuelas Conectadas, beneficiando a más de 100.000 estudiantes y docentes.



Por ejemplo, la Institución Educativa Juan XXIII sede Manuel María Sánchez, ubicada en Jumbo- Valle del Cauca, es una de las que logró fortalecer su sistema educativo gracias al acceso gratuito a internet.



Yeiner Rodallega es estudiante de la institución y aseguró que además de poder usar los programas como Excel y Word, “el internet nos ha servido más que todo para buscar tareas”.

A su turno, Viviam Sánchez, rectora de la institución Juan XXIII, expresó: “nosotros no podemos pensar solo en la cátedra académica tradicional, tenemos que aprovechar el internet y todo lo que encuentran allí para mejorar la calidad educativa. Los chicos son muy interactivos y hay que aprovecharlo”.



En Soledad, en el departamento del Atlántico, la institución educativa pública Gabriel Escorcia Gravini y sus más de 3.000 estudiantes también hacen parte de la iniciativa Escuelas Conectadas.



Juan Esteban López, estudiante de la institución, resaltó que “antes no teníamos acceso a internet, entonces se nos hacía muy complicado hacer las tareas, pero ahora con el programa que Claro ha brindado es más fácil”.



Del mismo modo, Jéssica Galván, docente de la institución expresó que “este programa ha facilitado en muchos aspectos el cambio del rendimiento académico de los estudiantes, hemos observado que ellos se han acercado más a las plataformas digitales que requieren de conexión a internet”.



Desde la dimensión de ecosistemas digitales e inclusión social, está otra iniciativa que tiene que ver con la inclusión laboral y social, cuyo objetivo es contribuir a la eliminación de las barreras que existen para que personas en situación de discapacidad o población vulnerable pueda acceder a un empleo formal.

Johana Yépez, migrante de Venezuela, es una de las beneficiadas con la ruta de inclusión social y laboral de población vulnerable (mujeres cabeza de hogar, jóvenes, víctimas del conflicto, migrantes, binacionales y retornados).



“Salía a la calle día y noche a vender tinto, bajo la lluvia o el sol”, recuerda sobre cómo se ganaba la vida antes. Sin embargo, desde hace año y medio tiene un trabajo formal en telemercadeo en la oficina de Claro en Medellín. “Gracias a esto he podido trabajar y ayudar a mi familia en Venezuela, ahora sueño con poder emprender algún día”, dijo Yépez.



Para María Consuelo Castro, “es una de las 11.000 historias de personas que han accedido a un empleo formal que nos motivan a promover la inclusión en Claro y en nuestras empresas aliadas. Además, con nuestra ruta de inclusión social y laboral, la historia de Johana es una de las más de 320 personas en situación vulnerable que han accedido a un empleo formal. Una oportunidad que de otra manera no la hubieran podido tener”.



Debido a esto, la compañía recibió el Sello como Empresa INCluyente de la ANDI y su Fundación, siendo la primera empresa en telecomunicaciones en recibir esta certificación por su compromiso con el empleo inclusivo.

Más zonas apartadas cuentan con cobertura

Más de 210 localidades rurales de 23 departamentos del país, ahora disfrutan de los beneficios de estar conectados Foto: Archivo Particular

Con Travesía Claro por Colombia hasta los sitios más apartados y vulnerables del país está llegando la señal móvil 4G de Claro.



Según la compañía, más de 210 localidades rurales de 23 departamentos del país, ahora disfrutan de los beneficios de estar conectados, ya sea para estudiar, trabajar, entretenerse, o estar en contacto con sus seres queridos. Incluso, muchas de estas zonas rurales se conectaron a la señal 4G por primera vez.



Gracias a la cobertura los pequeños productores y comerciantes pueden impulsar sus negocios haciendo uso de diferentes plataformas virtuales y redes sociales para darse a conocer. Con conectividad, la compañía impulsó el crecimiento de más de 50.000 habitantes de departamentos como el Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés.

Con el acceso a internet se mejoran las oportunidades

Claro conectó a internet fijo sin costo a 60 instituciones educativas en todo el país. Foto: Archivo Particular

Con el programa de Escuelas Conectadas, Claro conectó a internet fijo sin costo a 60 instituciones educativas en todo el país beneficiando a más de 100.000 estudiantes, educadores y directivos.



Entre ellos, se encuentran 6.000 estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas, 6.900 víctimas del conflicto armado en el país, 6.100 migrantes y más de 1.400 en condición de discapacidad. Algunas de estas escuelas están ubicadas en Chigorodó, Carepa y Maicao.



Otra de las estrategias que llevaron a cabo para mejorar las oportunidades de estudiantes, emprendedores o personas en búsqueda de empleo, fue con la apertura de salas de tecnología en Suba, Soacha, Montería y Barichara. Se trata de lugares abiertos a todo el público y dotado con tabletas o computadores donde las personas pueden acceder gratuitamente a internet y a las herramientas de formación que mejoren su conocimiento y perfil profesional.

Fortalecen los ecosistemas digitales e inclusión social

El programa 'Niños y niñas Primero con la Tecnología', iniciativa que agrupa la Copa Claro por Colombia y Becas Musicales. Foto: EL TIEMPO

En la actualidad, más de 1.8 millones de colombianos de todas las edades han hecho uso de las plataformas de educación y formación en línea y gratuitas, recomendadas por la Fundación Carlos Slim, para fortalecer sus conocimientos, habilidades y competencias. Estas son: Aprende.org (https://aprende.org/), Capacítate para el Empleo (https://capacitateparaelempleo.org/) y PruébaT (https://pruebat.org/).



Por otra parte, en materia de inclusión laboral, Claro logró la vinculación efectiva de más de 11.000 personas a un empleo formal en los roles de auxiliares técnicos de instalación, call center y tropas.



Por último, con el programa 'Niños y niñas Primero con la Tecnología', iniciativa que agrupa la Copa Claro por Colombia y Becas Musicales, cerca de 3.200 niños, niñas, adolescentes y jóvenes fortalecieron sus habilidades para la vida por medio de la tecnología, la educación, el arte y el deporte.

+Contenido*. Un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el auspicio de Claro Colombia.