¿Dónde estudiar? Una decisión inteligente

Una de las decisiones más difíciles en la vida, por lo menos eso dicen los especialistas, es escoger la universidad. Esta elección es clave si se tiene en cuenta que de ella dependerá el futuro profesional.

Más allá del dinero con el que se cuente para pagar la matrícula, la tradición, el nombre o el reconocimiento que tenga la institución, son claves aspectos como la calidad académica, la infraestructura y el perfil de los estudiantes, pues no hay nada más incómodo que ingresar a un sitio en el que se pasarán por lo menos cinco años de la vida y no sentirse cómodo o feliz.



Algunos jóvenes seguramente ya saben la carrera que quieren estudiar pero ¿Han pensado dónde? La respuesta puede ser todo un enigma, más si no se han tomado el tiempo necesario para pensar en esta importante elección.



¿Qué tan cerca es la universidad a mi casa? ¿Lo que deseo estudiar sí tiene mayor reconocimiento en esa institución? ¿Qué opciones de financiación me ofrece para pagar la matrícula? ¿Qué énfasis tiene o con qué convenios internacionales cuenta para hacer programas de intercambio? y ¿Me permite hacer doble programa? Son algunas de las preguntas que toda persona debe hacerse para tomar la decisión de a qué universidad desea ingresar.



Para Daniel Cardona, decano de la Facultad de Educación de la Universidad La Gran Colombia, una de las principales claves es dedicarse por lo menos un mes para hacer una investigación previa y visitar al menos tres instituciones. “Un consejo importante es contar con un listado, ir personalmente a las universidades elegidas, hablar con los estudiantes y preguntar por el día a día y su ambiente”, comentó.



Cardona también recomienda analizar ciertas ventajas que sin duda marcan la diferencia en esta elección. “Informarse sobre las becas, convenios de prácticas e intercambio, horarios de clase (si tiene jornada solo diurna o si además permite estudiar en las noches), qué tan buena reputación tienen sus graduados en el mercado laboral y si, por ejemplo, hay la posibilidad de estudiar en modalidad virtual o a distancia”, afirmó.

Otros aspectos muy prácticos que servirán para tomar una buena elección es si la institución cobra o no el formulario de inscripción, si entre los requisitos de ingreso es obligatorio presentar un examen de inglés o si hay una prueba técnica y qué rigurosidad tiene para ser admitido al programa o carrera de interés.



De otra parte Carlos Fernando Rojas, director de Promoción y Divulgación de la Universidad Manuela Beltrán, recomienda también analizar las distancias. “Qué tan lejos o cerca esté la universidad de la vivienda del estudiante determinará los tiempos que tendrá que invertir para llegar a clase. De hecho, estos recorridos también le permitirán conocer los medios de transporte que podrá utilizar, por ejemplo si se puede ir en bicicleta y qué ruta tomar”, señaló.



El tamaño de la institución igualmente es importante. “Hoy hay universidades con campus campestres, lejanos de las grandes ciudades, que están marcando una diferencia importante, más si se tiene en cuenta que ofrecen espacios llenos de paisaje, alejados del ruido de tráfico y libres de contaminación, que favorecen un excelente ambiente a la hora de estudiar”, agregó.



Igualmente, las actividades de bienestar son un buen criterio que no se debe olvidar al momento de tomar la decisión de dónde estudiar. ¿Organizan conciertos?, ¿Hay ciclos de cine?, ¿Qué tal es la biblioteca?, ¿Cómo son sus jornadas universitarias? ¿Hay equipos deportivos?, ¿Cobran la participación en actividades artísticas? Son algunas de las preguntas que no pueden faltar.



Por último, es clave conocer el tipo de acompañamiento que les dan a los estudiantes los primeros semestres y, además, si hay posibilidades de estudiar inglés u otros idiomas gratis o con descuentos.



Es fundamental manejar la presión familiar, ya que esto impide que el estudiante tome libremente la decisión de en cuál universidad desea matricularse. “Muchos padres deciden por sus hijos o influyen demasiado en esta elección, lo cual es una enorme equivocación”, dijo María Patricia Gómez, directora del Programa Integración a la Universidad (PIU) de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana.



Según Gómez, los acudientes deben asumir un rol de acompañantes y asesores. “Por eso la comunicación con ellos es clave, de hecho también deben conocer de primera mano las carreras que les interesan a sus hijos y así dar buenos consejos, que no es lo mismo que generar presión”.