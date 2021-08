Donación de instrumentos para transformar la vida de los niños

La primera vez que Héctor Buitrago, músico y compositor de la banda Aterciopelados, tuvo un instrumento musical entre sus manos tenía 17 años.Recuerda que compró un bajo que le costó 40 pesos y con un amigo decidieron adquirirlo, junto con una guitarra, para comenzar con una banda.

En ese entonces “nunca formamos la banda, pero gracias a ese instrumento aprendí a sacar a oído las primeras canciones de punk”, precisó Buitrago.



Mientras tanto, Andrea Echeverri, vocalista líder y guitarrista de Aterciopelados, señala que su primer instrumento fue una guitarra de palo acústica de nailon. “Mi mamá canta y toca guitarra desde que yo tengo memoria, y en un momento nos llevaron a los cuatro hijos a clases de guitarra, todos aprendimos la canción Limeña”, sostuvo Echeverri.

Ambos coinciden al afirmar que la música es amor, sanación, compañía y armonía. “Es el son que sincroniza el corazón, un ritual amoroso de gozo poderoso. Es como entrar a otro mundo en el que las cosas fluyen, en el que se puede escuchar y bailar con el otro. Es un lenguaje estético, respetuoso y hermoso, y para estos tiempos tan críticos y tan raros también es un refugio”, explicó Echeverri.



Por su parte, Juan Diego Moreno, voz y guacharaca de Los Rolling Ruanas, afirma que su primer instrumento fue una guitarra que era de su abuelo y, a su vez, heredó su madre. Aunque, recuerda con nostalgia, las cuerdas estaban viejas, la guitarra estaba en buen estado y pudo interpretar una canción de Nirvana, uno de sus grupos favoritos, sintiéndose como todo un roquero.

“Gracias a ese primer instrumento que tuve pude soñar con ser músico, y no me imaginé que ese momento tan especial se iba a convertir en el resto de mi vida”, destacó Moreno.



La oportunidad de tener un instrumento por primera vez para estos artistas fue una experiencia que los marcó y determinó el futuro musical que tendrían. Por ello decidieron unirse a la campaña ‘Haz parte de la banda sonora de sus vidas’, liderada por La Vitrola Música y con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, que busca la donación de instrumentos musicales, nuevos o usados, para ser entregados a los pequeños que viven en los municipios de quinta y sexta categoría, es decir, los municipios con menos habitantes de Cundinamarca, que en su mayoría presentan más necesidades y están en estado de vulnerabilidad.

“Un instrumento musical en las manos de un niño puede transformar su futuro y brindarle más y mejores opciones de vida. Por eso queremos sumarnos como Administración Departamental a esta maravillosa campaña de La Vitrola Música, invitándolos a todos a donar instrumentos nuevos o aquellos que tengamos en la casa y no usemos”, señaló Nicolás García Bustos, gobernador de Cundinamarca.



Desde el pasado 15 de agosto y hasta finalizar el mes de noviembre se van a estar recibiendo los instrumentos musicales en las instalaciones de La Vitrola Música en Bogotá (carrera 28 n.º 71-58).

Además de los instrumentos, se aceptarán forros, cables, amplificadores y demás accesorios relacionados con la música. El objetivo es poder entregarles a los niños los instrumentos en diciembre de este año.



Nicolás Avendaño, fundador de La Vitrola Música, dijo al respecto: “Soy una persona que cree firmemente que el arte puede transformar vidas, inculcar disciplina, potencializar la imaginación, acrecentar el amor, el compañerismo y dar opciones de vida con múltiples campos de aplicación”.



Además, agregó que en muchas ocasiones los instrumentos “los tenemos abandonados o nadie los utiliza en casa, permitámosles volver a sonar en las manos de un niño del departamento”.



Otra forma como se puede participar en esta campaña es que quienes tengan conocimientos en la reparación de algunos instrumentos con pequeñas averías puedan dar de su tiempo para realizar esta labor.



“Queremos brindar la posibilidad a los niños de estos municipios de nuestro departamento de que expresen todo su talento, sus sentimientos y emociones a través de la música. Por eso queremos que todos puedan sumar con su aporte, ya sea donando un instrumento, o si tienen el conocimiento en su reparación”, declaró la gestora social del departamento, Natalia Tavera.

El trabajo de la Vitrola por la dignificación de los artistas

La campana 'Haz parte de la banda sonora de sus vidas’ busca la donación de instrumentos para los niños de Cundinamarca. Foto: Archivo Particular

La Vitrola Música es una empresa que ofrece música en vivo para eventos, se creó en el 2010 con el propósito de dignificar la carrera musical, mejorar los pagos de los músicos y desestigmatizar a todos los artistas.



Nicolás Avendaño, su fundador, es músico y abogado, por lo que unió sus conocimientos para crear esta empresa que hoy tiene más de 120 bandas propias, es decir, creadas y nacidas en La Vitrola, y cerca de 370 músicos profesionales.



“Los eventos que nosotros hacemos generalmente son en sectores rurales, y en uno de ellos vi niños tocando con instrumentos a media vida, con guitarras de cuatro cuerdas; les pregunté qué necesitaban, y me respondieron que cuerdas. Les compré las cuerdas y con unos músicos les dimos unas clases para enseñarles a tocar y a raíz de eso me puse a buscar más niños”, explicó Avendaño.



En el 2019 estuvo en la isla de Providencia y se encontró con niños que amaban la música, pero que casi no tenían instrumentos. “Allá solo hay un violín para ensayar y tienen que ponerse en una lista para poder tocar”, precisó Avendaño. Ese fue el detonante para hacer la primera convocatoria de instrumentos, en la que lograron recolectar 60 instrumentos de cuerda, electrónicos y de percusión, entre otros.



“Incluso nos ayudaron a reparar los que estaban en mal estado, dejándolos en perfectas condiciones, afinados y con forros”, dijo Avendaño, y aclaró que por la pandemia y el huracán están a la espera de poder entregarlos para así dotar la escuela de instrumentos.



Ahora el turno es para los niños que aman la música de Cundinamarca, por lo que la meta es poder entregarles en Navidad los instrumentos que no solo les permitirán tener una formación musical, sino que también les brindarán una opción de vida y de alejarlos de cosas negativas.

