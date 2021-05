Dímelo, un festival digital que inspira y transforma

En estos tiempos en que diferentes coyunturas convergen, las rutinas se han modificado generando cambios que impactan la convivencia, el relacionamiento, los estados de ánimo y el bienestar.

Así, la resiliencia se hace cada vez más necesaria, al igual que la capacidad de reaprender y adquirir herramientas que inspiren la transformación del ser y el hacer. Como respuesta a todo esto llega Dímelo Fest, un evento que durante tres días reúne más de 20 expertos nacionales e internacionales para darle las claves que necesita en:



- Bienestar y deporte como estilo de vida.

- Liderazgo, motivación y persistencia

- Resiliencia

- Marketing e innovación

- Moda y tendencias

- Fintech

- Vida saludable



Estas son algunas de las charlas que encontrará en este espacio en el mes de mayo, al que podrá acceder sin costo alguno conectándose a través de Eltiempo.com, el viernes 28 a las 4:00pm; sábado 29 y domingo 30 a partir de las 9:00am.

El éxito de la primera versión trae recargada la de este año

Gracias a la acogida que tuvo Dímelo Fest el año pasado, este 2021 El Tiempo Casa Editorial junto con Divinamente Speakers, traen su segunda edición que será transmitida de forma virtual. Lo interesante del formato es que cada invitado desde su experiencia, compartirá cómo llevar a la práctica las diferentes temáticas, dando lugar a la trasformación, la motivación y el crecimiento, que en estos días son necesarios.

Alimentación consciente y emociones saludables

El 28 de mayo la alimentación para una vida saludable, será protagonista con la doctora Mary Vitale, autora del libro “Mamá, ¡No más dulces!”; Xiomara Xibillé, terapeuta certificada en alimentación cruda del Instituto de Salud Natural Ann Wigmore; Laura Pérez, experta en bienestar y Mauricio Salazar, deportista, quien compartirá la importancia de adquirir hábitos transformadores y saludables.



Por otro lado, Silvia Escribano, conferencista internacional, con su enfoque en el área emocional y mental, ahondará en la importancia de la gestión inteligente de las emociones junto a Paul Raminfar, experto en romper barreras de la mente y en llevar la vida de las personas a niveles extraordinarios.



A este segmento también se sumarán Claudia Palacios, periodista, con su charla acerca de empoderamiento femenino; Carolina Gutiérrez, la mujer a quien la vida no le dio brazos, pero le dio alas para volar y nuevamente estará Mauricio Salazar, deportista de alto rendimiento con su historia llena de persistencia, liderazgo y determinación.

Desde el poder interior, hasta la innovación y el emprendimiento

El 29 de mayo, Alberto Linero y Silvia Corzo inspirarán desde el poder de las decisiones y la capacidad de conectarse con el poder interior, y con Francisco SanClemente, el primer colombiano en completar el IronMan en silla de ruedas, podrá conocer “la ruta de los valientes”.



Y para conversar de innovación, ‘startups FinTech’, diseño y emprendimiento, la cita será con los expertos Alejandra María Ortega, Matteo Rizzi y Juan Pablo Socarrás.

Un cierre que no se puede perder

Finalmente, el 30 de mayo estará presente Papá Jaime Jaramillo, quien con su amplio conocimiento humanista enfocado en el desarrollo de aptitudes de liderazgo, altruismo y amor hacia los demás, dará un mensaje emotivo a la audiencia.



Por otra parte, Daniel Herrera, contará cómo afrontar el cambio del NO al ON. Claudia Varela, le enseñará a alcanzar sus objetivos y Antonio Moar, a mantener a través de la escucha.



Y para que no se pierda la nueva edición de la pelota de letras, Andrés López también hará parte de este espacio.



¡Conéctese y disfrute! La cita es en mayo por Eltiempo.com y través de nuestro canal de YouTube, haciendo clic en el enlace correspondiente a cada fecha: viernes 28, 4 pm https://youtu.be/Qvm6UmysRI8; sábado 29, 9 am: https://youtu.be/U-yxhWnpKIM y domingo 30, 9 am: https://youtu.be/yW6wm-BwqCQ.