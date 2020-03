Diferencias entre híbridos y eléctricos

Pese a que el auge en estas nuevas tecnologías para la movilidad sostenible cada día es mayor, todavía para muchos pueden resultar desconocidos algunos aspectos. Uno de ellos, algo básico, en que se diferencian los vehículos eléctricos de los híbridos.

Juan Carlos López, gerente de Mercadeo de Dinissan, afirma que los vehículos híbridos cuentan con dos motores: uno eléctrico y otro de gasolina y que, junto con la batería, estos tres elementos son los encargados de poner al motor híbrido en marcha, mientras que los vehículos eléctricos son aquellos que usan un motor eléctrico y cuya energía se almacena en baterías recargables (siendo estas, generalmente, de iones de litio).



A su vez, la compañía Celsia señala que los vehículos híbridos son una tecnología de transición entre los de combustión y los eléctricos, de manera que usan las dos fuentes de energía para mover el vehículo, y que de ahí viene su nombre; funcionan como una opción en las zonas donde la red de recarga no es lo suficientemente robusta para garantizar los desplazamientos de los vehículos 100 por ciento eléctricos.

Tipos de híbridos

Existen varias clases de híbridos, cada uno con unas características ligeramente diferentes, pero se pueden catalogar por la cantidad de protagonismo del motor eléctrico o por el tamaño de la batería. Está el híbrido leve, que tiene una pequeña batería que permite recuperar energía de las frenadas y los descensos para usarla en los arranques.



El híbrido no enchufable tiene una batería de mayor tamaño, aprovechando más la energía del frenado regenerativo, sin embargo, también permite andar un par de kilómetros en modo ciento por ciento eléctrico. No obstante, al no tener puerto de conexión, cuando la batería se agota, es el motor a combustión el que la va a recargar, funcionando como una planta generadora.



“En un híbrido enchufable, la capacidad de la batería ya permite varias decenas de kilómetros en modo 100 por ciento eléctrico, de tal manera que un trayecto urbano se puede hacer sin problema, sin emisiones. Un paso final antes del 100 por ciento eléctrico es el híbrido de rango extendido, que es un vehículo ciento por ciento eléctrico, con un pequeño motor a combustión, cuya función es únicamente garantizar que se puedan recorrer un par de kilómetros extra con un galón de gasolina”, indica la organización, para quien todas estas opciones intermedias tienen la desventaja de requerir el mantenimiento y uso tradicional de un motor a combustión, con los costos y las tasas de fallas que esto conlleva.



Adicionalmente, dependiendo del modo de operación, tendrán algún nivel de emisiones en ruta.



El gerente de Mercadeo de Dinissan destaca que este tipo de vehículos de alto rendimiento emiten bajas o incluso cero emisiones y aportan al cuidado del medioambiente, mitigando la huella de carbono en las ciudades.



Otra ventaja de estos autos, que él ve, es que cuentan con materiales especiales que minimizan el ruido que producen. Además, el uso del motor eléctrico no genera altos decibeles, contribuyen a la reducción auditiva de las ciudades, mejorando no solo para los ocupantes sino también para su entorno.



“En el caso de los vehículos ciento por ciento eléctricos no generan residuos contaminantes, ni emisiones CO2 al ambiente, ni otros gases de efecto invernadero. Aparte, al ser totalmente silenciosos, reducen también la contaminación sonora”, manifiesta López.



A esto, Celsia anota que la reducción de contaminantes en ruta debido a la operación de vehículos eléctricos es evidente: su operación se caracteriza por tener cero emisiones en ruta, adicionalmente, considerando que la generación eléctrica en Colombia es una de las más limpias del planeta, incluso las emisiones indirectas son mucho más bajas que las de un vehículo a combustión.