Día de la Tierra, fecha para reflexionar sobre el estado del planeta

El compromiso ambiental con el planeta no se puede tomar a la ligera, es por esto que, para aprovechar la celebración internacional del Día de la Tierra, El Tiempo Casa Editorial llevará a cabo un gran foro virtual el próximo 22 de abril. La cita es a las 9:00 a.m. a través del canal de YouTube de El Tiempo y su página web.

En este espacio, expertos y activistas ambientales conversarán sobre economía circular, consumo responsable, sostenibilidad y cuidado del planeta, aportando diversos puntos de vista sobre las acciones que se pueden adelantar desde casa para proteger el planeta, un aspecto fundamental para la supervivencia.



Entre los invitados se encuentra José F. Charry, director de Cambio Climático y gestión del riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien lideró la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC), que reúne las acciones climáticas de Colombia al 2030.



Además participará Isabel Cavelier, cofundadora de Transforma y asesora senior en Mission2020, una empresa colaborativa creada para proteger a los más vulnerables frente al cambio climático; la exseñorita Colombia Catalina Robayo, creadora de Vida Friendly, un espacio dedicado a generar hábitos amigables con el planeta y presidente de la Fundación Animal Voices Colombia, dedicada a luchar por los derechos de los animales.



El líder del movimiento Desplastifícate y edil de Usaquén, Nicolás Gutiérrez, también estará en el encuentro aportando su visión sobre una vida sin plásticos. Por otra parte, en el foro hará presencia Eduardo Losada, creador de Loro Moro, emprendimiento que produce camisetas a partir de botellas recicladas, el cual propone un modelo de moda consciente y sostenible; así como Marce la recicladora, conocida como la primera “recicladora youtuber” de Bogotá y activista ambiental, interesada en educar a los colombianos en temas de separación de residuos de una manera fresca y divertida.



Y para demostrar que este tema nos atañe a todos, en el encuentro participará Francisco José Vera, un niño activista ambiental de 11 años quien, para conmemorar esta fecha, lidera la siembra de 200 árboles junto con el movimiento ‘Guardianes por la Vida’.

¿Por qué es tan importante el Día de la Tierra?

La celebración mundial del Día de la Tierra ha ocurrido desde el 22 de abril del año 1970, como respuesta a la iniciativa del senador de Estados Unidos, Gaylord Nelson, a la cual se unieron cerca de 20 millones de personas para manifestarse frente a los problemas ecológicos de la época.



Gracias a este movimiento, se logró dar un gran paso en la creación de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU (EPA) y, con ella, una serie de leyes destinadas a la protección del medioambiente.



Sin embargo, a pesar de los múltiples movimientos, aún es necesario continuar con iniciativas que promuevan la preservación y el cuidado del planeta. Por este motivo, El Tiempo Casa Editorial no solo se une a la celebración de este icónico día a través de este gran foro, sino que también creó un gran proyecto de contenidos que visibiliza los esfuerzos y acciones de personas y entidades comprometidas con el medioambiente.



Dicho despliegue de información, denominado ‘Más Sostenibles: manos que preservan el planeta’, se convierte en un espacio para compartir conocimientos valiosos en materia de desarrollo social y ambiental.



Y es que como especie estamos llamados al cuidado de la tierra. Es compromiso de todos informarnos y contribuir en la conservación y el cuidado del planeta. Todas las acciones, por más pequeñas que sean, impactarán positivamente y generarán grandes cambios para mejorar no solo la calidad del medioambiente, sino también la vida y la de futuras generaciones.



Así pues, la invitación es a que se conecte a este evento moderado por Tatiana Rojas, periodista de medioambiente de El Tiempo, este jueves 22 de abril por ElTiempo.com y través de nuestro canal de YouTube, haciendo clic aquí. La transmisión inicia a las 9:00 a.m.