De acuerdo con Fenalco, es muy fuerte el impacto de los desperdicios de alimentos que representan el 10 % de los gases de efecto invernadero. “Con los desperdicios que se generan en un supermercado de América Latina se podría alimentar a la población en pobreza extrema de la región”, detalló el gremio.



La gestión de pérdidas y desperdicios de alimentos genera además ahorros (en transporte, logística, impuestos,) e ingresos (con nuevas oportunidades de negocio o por la emisión de bonos de carbono).

En ese sentido, para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los colombianos, recientemente se creó la política para prevenir la pérdida y el desperdicio de alimentos, con la expedición del decreto 375 del 14 de marzo de 2022 a través de la reglamentación de Ley 1990 de 2019.



Sin embargo, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en Colombia los alimentos que más se desperdician son frutas y verduras: 62 % (6,1 millones de toneladas, ton), 25 % de raíces y tubérculos (2,4 millones de ton), y por etapa de la cadena alimentaria, la producción agrícola es el eslabón responsable de la pérdida de alimentos, con un 40,5 %; distribución y retail, 20,6 %; poscosecha y almacenamiento, 19,8 %; consumo, 15,6 %, y el procesamiento industrial con el 3,5 %.



Por ello, el Ministerio de Ambiente recordó que la variabilidad climática también influye en la pérdida de alimentos; de ahí que en el sector agropecuario se puedan implementar diferentes medidas de adaptación al cambio climático, que contribuyan a disminuir esta problemática, como los sistemas de alertas tempranas; la recolección, el almacenamiento y la distribución de agua; los sistemas agro y silvopastoriles, y las huertas agrobiodiversas.



“Hay muchos problemas asociados al desperdicio de alimentos debido a la forma en que los administramos, cómo los almacenamos, cómo manejamos las porciones, así como algunas creencias que hemos identificado, por ejemplo, con respecto a la abundancia, eso de que tener más en mejor, con respecto a la comida no siempre es verdad, servir de más en un plato y no consumirlo, eso genera desperdicio, algo que se ha naturalizado y de lo cual no nos damos cuenta”, explicó Ferney Díaz, coordinador de Movilidad y Sostenibilidad de WWF Colombia.



Vale la pena recalcar que, para producir alimentos se utilizan agua, energía, grandes porciones de tierras; y cada vez que los alimentos no cumplen su función de alimentar pierden su valor; al tiempo que se afecta la biodiversidad. “Lo que se pierde en los restaurantes, lo que se compra en el supermercado y no se utiliza, lo que se sirve y no se consume, y se deja en el plato, todo eso es una gran amenaza para la naturaleza, para nosotros como seres humanos y que causa un gran problema ambiental”, detalló Díaz.

Pero, ¿cómo aportar desde el sector privado a la lucha contra el hambre?

Según la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, las empresas privadas pueden contribuir a mejorar la nutrición y erradicar el hambre en Colombia a través de varias modalidades. La primera con aportes primordiales en temas de agricultura y nutrición, fortificación de alimentos a gran escala, realizando la formulación de alimentos especiales para poblaciones específicas, con acciones desde los respectivos lugares de trabajo, implementando políticas que faciliten la continuación de la lactancia materna y la prevención integral de pérdidas y desperdicios de alimentos.

“Finalmente, es importante recalcar que las empresas pueden jugar un papel muy importante en el fortalecimiento de acciones sensibles a la nutrición, mejorando el acceso de la población a servicios y productos de salud, empoderando mujeres y sectores de la sociedad tradicionalmente excluidos de las dinámicas del mercado y la producción, y mejorando el acceso a educación “, manifestó el gremio.



Además si lo que se desea es aportar desde la individualidad, la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan), recomendó: comprar productos locales y apoyar a los productores de cada región, hacer una lista de compras y comprometerse a no salirse de lo que se planificó, no juzgar por la apariencia, elegir frutas y hortalizas feas, almacenar de forma estratégica los alimentos para alargar su ciclo, servir pequeñas porciones, y en restaurantes, si el plato es muy grande, compartirlo en familia, si se cocinó mucho, congelar y utilizar en otro día de la semana, hacer compost con los desechos de comida para el jardín y donar alimentos que se podrían desperdiciar.