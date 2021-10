Descubra cómo hacer que su negocio resalte en lo digital

Cada vez más, Colombia se llena de emprendedores, de personas que crean productos o servicios para ofrecerlos a compradores y, con la cantidad de oferta, es clave saber cómo hacer que su negocio resalte. Como se evidenció el día en que Whatsapp, Facebook e Instagram se cayeron por varias horas, el canal de ventas más importante para estos nuevos negocios, en el momento, son las redes sociales. En ellas, especialmente en Instagram, una buena imagen es clave, sin dejar de lado una descripción concisa y clara y una estrategia de difusión estudiada. Para eso, le damos algunos consejos de profesionales expertos en este campo.

Según voceros de la marca tecnológica Vivo, “recientemente, emprender se ha vuelto una alternativa para muchos colombianos, ya sea para obtener dinero extra o como forma principal de ingresos, lo cual se ha vuelto más sencillo gracias a la transformación digital que ha vivido el país en los últimos dos años. Según cifras del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en un estudio publicado en mayo del presente año, Colombia ocupa el cuarto lugar en la tasa de actividad emprendedora en etapa temprana”. Por eso es clave que estos emprendedores aprendan a mostrar sus creaciones de la mejor manera, para resaltar en el mercado digital.



Entonces, ¿por dónde se debe empezar? Andrés Peralta Corradine, director general de CAPCOMstudio, comenta que “nuestro primer consejo es que el cliente identifique las características que diferencian su producto o servicio de los demás, y que no escatime en mostrar todos sus beneficios a través de fotos y videos, recordemos que son ventas digitales y no nos sobra cualquier información adicional”.



Después de esto, Diego Fernando Plata Rugeles, director del Centro de Innovación, Emprendimiento y Empresa de la Universidad Sergio Arboleda, afirma que es clave “conocer al cliente. Esto determinará dos cosas: primero, el tipo de contenido que se debe subir para atraer al público objetivo al que se quiere llegar; y segundo, ayudará a definir las plataformas en las cuales el emprendimiento tendrá presencia, porque es posible que el cliente esté en todas las redes sociales, sin embargo, hay una en la cual es más activo y es esa en la que se deben enfocar las estrategias para evitar perder tiempo y dinero en la captación de clientes”.



Idear y crear un nuevo objeto o servicio es solo una parte de la ecuación, ya que al momento de encontrar clientes es que se pone a prueba su efectividad y atractivo. Por eso, Peralta aconseja “jamás subestimar ni al cliente, ni al producto”. Para esto no es necesario un gran presupuesto ni gran experticia en marketing, sino tener muy presente el valor y la identidad de su marca y demostrar su voluntad de ayudar a sus clientes.



Según esto, para emprendedores, cuyo presupuesto es bajo en general, el experto de la Universidad Sergio Arboleda aconseja “compartir las experiencias que han tenido los clientes con su marca, para demostrar la calidad que tienen los productos o servicios de una forma honesta, real y económica. Otra opción es organizar eventos, ya sean charlas o seminarios, esto con el fin de posicionar el emprendimiento como uno que se preocupa por sus clientes, al compartir información que pueda ser relevante para su vida.



“Adicionalmente, se puede invitar a los clientes para que vivan una experiencia real con el emprendimiento. De esta forma, se creará un espacio de experiencias palpables para los consumidores, por medio de testimonios almacenados en las plataformas digitales”, agrega Plata.

Fotografía de producto

La fotografía es un elemento clave a la hora de vender por internet, dado que si no se puede ver bien el producto y todas sus características, es posible que las personas no lo compren.



Sobre esto, el ejecutivo de CAPCOMstudio afirma que existen tres elementos claves a la hora de fotografiar un artículo para venderlo por internet, estos son: “Su forma, el objeto mostrado lo más tridimensional posible, destacando proporción, altura, fondo, etc.; la iluminación, a luz destaca sus características, color, textura, etc., y es más importante de lo que creemos; y el color, ya que la mayoría de las devoluciones en comercio electrónico son por este aspecto, así que una buena corrección de color siempre será necesaria”.



Por su parte, los voceros de vivo hacen un listado de lo que se necesita, no solo en la imagen ya capturada, sino en todo el proceso de creación de contenido para sus redes. “Tener una buena cámara es fundamental para tomar fotos y videos de calidad, que resalten el producto o servicio ofrecido. La tendencia del uso de fotografía móvil ha aumentado en los últimos años gracias a la evolución tecnológica que han tenido las grandes marcas a escala global. Por esto, es fundamental contar con un dispositivo que permita tomar contenidos nítidos, con buena iluminación, que resalte los colores y que sea fiel con la realidad”, comentan.



Adicionalmente, agregan que “la composición también importa: esto tiene que ver con la decoración o implementos que le dan más valor e información a la foto, o incluso el uso de filtros para destacar detalles. Para esto, el emprendedor se puede inspirar viendo perfiles de fotógrafos profesionales e incluso ver tutoriales de cómo hacerlo”.



Y no se debe olvidar “acompañar la foto o video con mayor información: es importante que en este tipo de publicaciones se incluya información breve del producto o servicio, con hashtags que estén alineados a lo que se está ofreciendo e incluir de forma clara los datos de contacto. Además, es crucial trabajar en la edición de los contenidos, ya que esto es una parte fundamental de las ventas digitales. Algunas aplicaciones, como Figma, permiten editar gráficos y generar piezas de muy alta calidad”, comentan desde la empresa de tecnología.



Teniendo en cuenta todo lo anterior, el director del Centro de Innovación, Emprendimiento y Empresa de la Universidad Sergio Arboleda afirma que el marketing de contenido “es una forma excelente de conectar con el cliente sin tener que vender los productos o servicios que ofrece el emprendimiento. Esto permite tener una conexión mucho más profunda con las personas que compran la marca, y pasan de ser clientes, a convertirse en seguidores del negocio. Sin embargo, esta es una labor que requiere de tiempo y paciencia y es un proceso lento para establecer un vínculo con el consumidor”.



