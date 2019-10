Desarrollo sostenible en Bogotá, otro reto

No cabe duda que uno de los principales desafíos que deberá enfrentar la nueva administración en la capital de la República es el que tiene que ver con su desarrollo sostenible.

De acuerdo con Miguel Ángel Vargas Penagos, director del Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad ECCI, venimos de un proceso en Bogotá en donde se han hecho muchos cambios ambientales con la última Alcaldía, y por eso considera que el alcalde que tome las riendas de la ciudad en los próximos cuatro años tiene que responder ante unos problemas ambientales que hoy son muy evidentes.



Y es que, tal como lo comenta Dora Cecilia, líder ejecutiva de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad La Gran Colombia, “hablar de sostenibilidad implica reconocer y valorar recursos como el aire, los suelos (cada uno con su diferente vocación y capacidad), el agua, la biodiversidad (urbana y de la periferia rural), la población (es importante considerar esta ciudad como receptora y también la presión que hoy ejerce el flujo migratorio), el “ordenamiento urbano”, los sistemas de producción y transporte”.



De manera que el medioambiente abarca una de las grandes preocupaciones, poniendo principalmente en el tema del agua, porque hay nueve millones de personas en la capital a los cuales se les debe garantizar el abastecimiento de este líquido para su consumo. “Nosotros tenemos tres complejos de una zona de páramos que nos ayudan para ese fin, pero lo primero que hay que garantizar es que esos páramos (Chingaza y Sumapaz, más la red hídrica de Bogotá) cumplan con su función natural de suministrar agua a la ciudad”, dice Vargas.



Por otro lado, en cuanto al proceso de contaminación, Vargas sostiene que se tiene que seguir trabajando en la recuperación del río Bogotá, sin descuidar las demás redes hídricas que existen, como las de los ríos Tunjuelito y Fucha, las quebradas y los humedales.



Con los residuos sólidos, según el experto, se enfrenta el inminente colapso del relleno sanitario de Doña Juana, que ahora tiene una ampliación de la licencia de funcionamiento hasta el 2022. Eso significa que, después de esa fecha, los bogotanos no van a tener dónde disponer la basura y por eso se tienen dos opciones: seguir ampliando el relleno sanitario o buscar otra alternativa.



Para él lo mejor, de acuerdo con los temas ambientales en el ámbito mundial, sería disminuir la generación de residuos sólidos urbanos, y para eso están los programas de economía circular, recuperación en la fuente, separación y todo lo que tiene que ver con el manejo de esos residuos.



En lo que hace referencia a las políticas de calidad del aire, Vargas afirma que la ciudad tiene que tomar decisiones en cuanto a reconversión tecnológica para sistemas de transporte y para industrias. Actualmente Bogotá, en unas situaciones ambientales especiales, entra en alertas amarillas y naranjas en contaminación del aire, luego lo que se tiene que hacer es ver cómo se implementan tecnologías adecuadas para que eso no vuelva a suceder.



Según este ingeniero, otro tema muy complicado es la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre esos 17 objetivos que se tienen que cumplir están las ciudades sostenibles, generación de empleo, acceso a salud y a educación, entonces debe haber unas estrategias claras para cumplir con los alcances de los ODS.

El POT

Mientras que en lo que tiene que ver con el ordenamiento del suelo, indica que en la actualidad se está discutiendo el manejo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), algo que la capital debe actualizar cada 10 años. Aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuáles van a ser las zonas más urbanas, las de reserva, las que reconozcan y manejen todos los impactos que hay, y entre ellas está la administración de los humedales, de los cerros orientales y de la Reserva Forestal Thomas van der Hammen.



“Frente a la actual Alcaldía, hay una percepción de que en los temas ambientales la ciudadanía no pudo hacer muchas cosas. Se tienen proyectos muy ambiciosos que afectan irremediablemente muchos componentes ambientales claros de la ciudad: comenzó a operar una nueva flota de buses que no cumplía con las exigencias, se está discutiendo la organización de la van der Hammen, así como la elaboración del sendero de las mariposas, que va a impactar los cerros orientales desde el norte hasta el sur, y todo eso nos pone a pensar que el siguiente alcalde o alcaldesa tiene grandes desafíos en temas ambientales, porque si la ciudad no los maneja bien, se va a colapsar en todos los demás”, enfatiza el director del Programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad ECCI.



De todos ellos, Vargas cree que el principal reto será la armonización del POT, porque “si se maneja bien el territorio y lo armonizan adecuadamente con los recursos hídricos, creo que se puede lograr mucho”.