El catastro multipropósito es un tema que suele generar controversia en los ciudadanos. Sin embargo, los alcaldes aseguran que hacer esta actualización, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, resulta fundamental para el desarrollo territorial.

Así lo dieron a conocer durante el foro: Catastro Multipropósito: el futuro para ciudades ordenadas, organizado por Asocapitales y la alcaldía de Soacha, y transmitido por EL TIEMPO, el cual puede ver a través de este link

Este foro se hizo con el objetivo de dar a conocer las experiencias y los logros de las ciudades capitales luego de su implementación, así como los retos que aún enfrentan algunos municipios que no han hecho esta actualización. Los mandatarios consideran que la clave está en los territorios y ese es uno de los grandes lineamientos que plantearon al nuevo Gobierno Nacional.



Para Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga y presidente de Asocapitales, el catastro multipropósito, además de fortalecer las finanzas municipales, es la oportunidad de “dar estabilidad jurídica a los propietarios de los predios, saber quiénes habitan y demás datos clave que permitan tener una confianza ciudadana e invertir en salud, educación o en lo que necesite la población”.

Cárdenas agregó que también es una herramienta mas técnica que política y sirve como hoja de ruta para futuros planes de desarrollo y como base para elaborar políticas públicas de largo plazo.



En esa misma línea está Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, ciudad que se ha vuelto ejemplo a nivel nacional en la implementación del catastro multipropósito, pues, según explicó el mandatario, Soacha ya cuenta con una actualización catastral del ciento por ciento del área urbana y rural, lo que le permitió aumentar considerablemente el presupuesto para su ciudad, pasando de 400.000 millones de pesos a 1, 2 billones de pesos.



Este aumento del presupuesto se traduce en más obras públicas servicios sociales que le ha permitido a la ciudad desarrollarse.



Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales, señaló que desde la asociación entienden que “si no tenemos los catastros actualizados estamos dejando de ser eficientes y eficaces, además fallamos en planeación porque el catastro permite la organización del territorio y tener una gran fuente de recursos para financiar obras más importantes”.

A su turno, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, dio un panorama de la realidad del departamento. “De los 98 municipios 75 hace por lo menos 20 años no tienen actualización catastral. Este tema debe ser una obligación para todos los municipios y no una bandera”, precisó el mandatario departamental.



“El caso de Soacha evidencia una enorme inversión para un déficit histórico porque durante años la ciudad se fue urbanizando de manera legal e ilegal, debido a la gran cantidad de personas desplazadas”, dijo García y agregó: “Hoy con obras y realidades usted (alcalde de Soacha) está demostrando que vale la pena hacer la actualización y generar estabilidad presupuestal a una ciudad y que futuros alcaldes tengan las herramientas para seguir construyendo”.



Los mandatarios también aprovecharon el encuentro para hacer un llamado al próximo Gobierno para darle prioridad a este tema. Ricardo Bonilla, asesor económico del equipo del presidente electo Gustavo Petro, resaltó que precisamente el catastro multipropósito es una de las principales apuestas del próximo gobierno y, por ello, le apuntan a fortalecer y agilizar el desarrollo de este catastro multipropósito a nivel nacional. Incluso buscarán recursos adicionales para promover que los gestores catastrales logren desarrollar de manera autónoma el proceso y fortalecerán el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como ente regulador. Así, se impulsará el desarrollo urbano y rural en todo el país.

Juan Daniel Oviedo, director del Dane, aseguró que “el país tiene que resolver una asimetría de información histórica que se ha visto en la zona rural, pero también en el desarrollo urbanístico de ciudades intermedias esas asimetrías son supremamente costosas para la gestión ambiental”, y agregó: “La parte urbana del país que concentra la mayor fracción de población necesita una planeación minuciosa”.



Para Oviedo la actualización catastral permitiría tomar decisiones con mayor certeza, así como diseñar estrategias y políticas de intervención. El gran desafío, en su concepto, son las políticas focalizadas, ya que es el camino más importante para lograr la efectividad de los recursos que genera la actualización catastral.



El alcalde de Pereira, Carlos Maya, es otro mandatario que ha entendido que para sacar a su ciudad de los índices de pobreza necesitaba un proceso tributario mucho más equitativo y eficiente. “Quiero dejarle un legado a mi ciudad: un catastro multipropósito y justo porque sacar a la gente de la pobreza es nuestra responsabilidad”, dijo Maya.

El caso de Barranquilla en cuanto a la implementación del catastro ha sido referente para otras ciudades como Ibagué, Manizales y Sincelejo, que también fueron ponentes en el foro. Por ello, Diana Mantilla, secretaria de planeación de Barranquilla, dio a conocer su experiencia. “El catastro es muy importante en las finanzas municipales, pero en la parte de planeación y ordenamiento del territorio es aún más importante”.



Mantilla señaló que “no se hace un catastro para cobrar más impuestos, sino para tomar mejores decisiones, saber en dónde hacer las inversiones públicas. Sin el catastro hay necesidades que no se han identificado, sectores que no sabemos cómo llegar o qué tipo de población atender”.



Al finalizar el Foro, Asocapitales lideró la reunión de la Mesa de Gestores Catastrales de las ciudades capitales que, con la participación de 18 alcaldías, trabajaron en propuestas para articular con el gobierno del presidente electo Gustavo Petro.

