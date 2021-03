Demolieron todos los esquemas y prejuicios

La buena suerte tiene mucho que ver con la disciplina y estas mujeres pueden certificarlo. No solo se han preparado académica y profesionalmente para demostrar su talento y experiencia, sino que han tenido que lidiar con los estereotipos e imaginarios que persisten en Colombia, para librar, como miles, una lucha diaria por el respeto, la aceptación y los merecimientos que les corresponden. Lo lograron y gracias a ello han empoderado a cientos de mujeres que se ven reflejadas su vida en estas historias.

El abanico de inspiradoras se despliega con Brigitte Baptiste, reconocida bióloga colombiana, que actualmente se desempeña como como rectora de la Universidad EAN, con una hoja de vida y trayectoria ampliamente conocidas en el país. Por eso su voz ha sido tan importante en temas de empoderamiento femenino y diversidad.



“Yo diría que el empoderamiento femenino es el que viene de la conciencia de la exclusión y la búsqueda de alternativas para hacernos presentes y firmes ahora y en el futuro. Creo que la condición femenina se construye, que parte de un punto de vista en la historia y se sobrepone a cualquier frustración, independientemente de la anatomía”, asegura.



Para Briggitte, ícono de las mujeres trans en Colombia, uno de sus mayores logros consiste en haber tenido la claridad de aceptarse e imponerse por encima de los estereotipos, conquistando su condición de mujer, pero también de profesional exitosa e influyente.



“No es una tarea sencilla. Por eso yo admiro a muchas mujeres, sobre todo a las jóvenes que hoy en día se plantan firmes contra las limitaciones, con el patriarcado, esas chicas que no le tienen miedo a definir sus caminos, su cuerpo y sus afectos. Estudiando para ser mañana esas profesionales de las que todos nos sentiremos muy orgullosos”, concluye.



Y no es la única que se encumbra desde la argumentación política. Tatiana Piñeros, primera alcaldesa transgénero (e) de los Mártires, localidad del centro de Bogotá, es contadora, especialista en Recursos Humanos y defensora innata de los derechos de las mujeres, sobre todo en esta zona de la capital colombiana donde ha adelantado importantes proyectos para combatir la explotación laboral y el microtráfico.



“Hay un avance importante en el rol de la mujer, nos hemos empoderado, reconocido e identificado todas nuestras capacidades y luchado para que sean respetadas, en igualdad de condiciones, en todos los ámbitos”, explica la funcionaria.



Ella sabe que gran parte de sus objetivos se han logrado porque es una mujer coherente, que enfrentó su esencia y decidió ser feliz. “He logrado vivir mi vida atendiendo a lo que pienso, siento y hago. También he podido ayudar a muchas personas que no creen que esta puede ser una sociedad diversa y yo, desde el ejemplo, se los demostré”, añade.



La alcaldesa cree que es el momento para seguir rompiendo las barreras y superando los estigmas sociales. Ella espera seguir luchando para que el género no constituya ninguna clase de obstáculo en el camino de ninguna mujer en el país. “Yo admiro a todas esas mujeres que rompen los esquemas desde todos los ámbitos, que luchan con sus hijos, sus carreras, que se sobreponen al machismo que sigue existiendo en nuestro país. Es hora de que todas sigamos ese camino”, culmina diciendo.

Lo que es derecho

Johana Maturana se abrió camino en el Chocó, un territorio complejo en muchos sentidos. Su interés por los proyectos comunitarios se despertó gracias a una lucha personal que libró para que su EPS la reconociera como mujer y le entregara unos medicamentos. Allí supo que su llamado sería a trabajar en pro de la defensa de muchas minorías.



“Inicié en un territorio donde no hay garantías en muchos sentidos, pero puedo decir que hemos logrado cambiar estereotipos. Yo trabajo con mujeres y con niños y mi vocación no está orientada a mujeres trans, aunque les he demostrado que soy una de las que hace parte de muchos proyectos porque sé de la importancia de trabajar por una sociedad más incluyente”, asegura.



Catalina Arias también quiso romper el molde en favor de los derechos de los demás. Esta comunicadora social, presentadora y periodista ha sido una activista muy importante para los derechos de las mujeres de la comunidad LGBTI. “Por medio de mis conferencias he llegado a lugares inhóspitos, donde aún hay mucho que trabajar en temas de diversidad e igualdad y donde la discriminación necesita una construcción pedagógica para ser erradicada de manera total. Eso es lo que hago yo, educar”, asegura.



Su historia y su rol en la comunidad fueron narrados por la escritora Ángela Lancheros en el libro Ella, donde recogió el testimonio de 11 mujeres distintas e inspiradoras, que se encargaron de hacer la diferencia desde diferentes roles.



Estas mujeres colombianas se han librado de muchos estereotipos para llegar a donde están y hoy representan una fuerza influyente en la sociedad y una voz contundente en temas de género. Su experiencia y profesionalismo abrirá paso a otras que vienen surgiendo y que seguramente encontrarán el camino más expedito que el de las pioneras que rompieron el molde, pero todo ha valido la pena.

Mujeres alrededor del mundo

-Rachel Levine, de 64 años, fue nombrada por el presidente Joe Biden como su subsecretaria de Salud. Ella es una de las figuras políticas más importantes de Estados Unidos y también es una de las mayores luchadoras por los derechos y la diversidad. Rachel comenzó su transición en 2011 a los 52 años, fue médico generalista en Pensilvania, profesora de Pediatría y Psiquiatría en el Penn State College of Medicine (PSCOM).



-Ophelia Pastrana es colombiana. Física, economista, conferencista y tecnóloga, actualmente está radica en México. Es una figura importante e influyente en el mundo digital y sus charlas sobre inclusión y otros temas, le han dado la vuelta al mundo por estar mágicamente impregnados de inteligencia y comedia. Es un referente mundial para muchas mujeres trans.