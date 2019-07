“Dedicación es la fuerza que mueve los sueños”: Dilian Francisca Toro

El pasado mes de junio, a la racha de reconocimientos que obtuvo la Gobernación del Valle se le sumó otra buena noticia: el departamento logró la mejor calificación a la gestión de las finanzas por parte de Fitch Ratings: una de las tres calificadoras internacionales de riesgo financiero más importantes del mundo.

La evaluación a las finanzas del departamento en cabeza de Dilian Francisca Toro reconoció no solo el buen manejo, sino también por el cumplimiento de metas en materia de desarrollo social y económico, infraestructura física, conectividad, competitividad e inclusión, entre otros aspectos, que le valieron la calificación AAA y F1+.

En entrevista con EL TIEMPO, la gobernadora da a conocer los resultados del trabajo que se ha venido realizando en el Valle del Cauca para recuperar la categoría especial y la condición de liderazgo de la región ante el país.



En primer lugar, ¿cuáles son sus impresiones el reconocimiento que les hizo la calificadora internacional?

La calificación que nos dio Fitch Ratings fue excelente noticia para nuestra Administración. Cuando entramos en el proceso de evaluación estábamos en Categoría -B y ya llegamos a una calificación AAA, lo que quiere decir que tenemos el mejor desempeño administrativo y financiero que el Valle nunca había tenido. El desempeño financiero y las calificadoras de riesgo lo comprueban.



¿Qué factores clave hacen del Valle del Cauca un departamento triple A?

El Valle el Cauca es un departamento competitivo, el cual crece por encima del promedio nacional. Además, aporta el 9,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y el 17 por ciento de la industria nacional.



En los últimos tres años, 44 empresas extranjeras se han asentado en el departamento, lo cual ha generado 5.000 empleos en Cali, Yumbo, Trujillo, Buga, Yotoco, Palmira y El Dovio. De igual manera, nuestra Administración ha creado ocho nuevos centros de emprendimiento e innovación, denominados ‘Valle INN’ que van ser un impulso para 5.000 emprendedores y esperamos 1.300 ideas de negocio novedosas.

Cabe destacar también que en educación también somos un departamento triple A. Los indicadores nacionales de calidad en el servicio educativo señalan que pasamos del puesto 67 al 18. Subimos 50 puestos.



Además, en tres años hemos garantizado el acceso de 5.000 nuevos estudiantes a las universidades públicas en sedes distintas a las de Cali y el programa ‘Los más porras’ entregó 245 becas a estudiante de estratos bajos de los 42 municipios del departamento, una estrategia que planteamos para evitar la deserción e incentivar la educación superior. Por su parte, desde este semestre, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) tiene cobertura del 100 por ciento en los grados de 0 a 11 y en las 149 instituciones de los 34 municipios no certificados. Recientemente, se entregó kit escolar y zapatos a 300.000 estudiantes.



Hemos realizado una inversión social de $8.000 millones de pesos y, además, se generaron 905 empleos a madres cabeza de hogar, quienes hoy trabajan en la fabricación de calzado.



A tres años del comienzo de su gobierno, ¿qué se ha logrado en materia turística?

Uno de mis propósitos al asumir el cargo fue posicionar al Valle del Cauca como destino turístico a nivel nacional e internacional, porque es un sector que dinamiza la economía y la competitividad de la región.



Por ello, ¿cómo no aprovechar los grandes atractivos naturales, los sitios históricos y religiosos y su gran riqueza cultural? Tenemos una oferta diversa, lo que precisamente buscan los visitantes, quienes llegan atraídos por los lugares increíbles que tenemos, por lo sin igual de nuestros climas, paisajes, culturas y cocinas tradicionales.



¿Por qué se dice que el Valle está clínicamente saludable?

Porque contamos con los mejores indicadores en salud pública. Hemos logrado progresos en la disminución de embarazos en adolescentes y controlado la proliferación de enfermedades como dengue, zika y chikunguña.



En materia de infraestructura en salud, nos destacamos por haber ubicado a seis de nuestros hospitales de nivel 1 en los primeros 10 lugares del ranking ‘Al Hospital’, el cual mide indicadores como gestión, salud pública y el funcionamiento departamental. Igualmente, no hay que pasar por alto que somos pioneros en la investigación de la malaria y enfermedades huérfanas gracias a la Red Pública Hospitalaria.

Háblenos de ‘Valle Oro puro’. ¿En qué ha contribuido esta estrategia?

El Valle es una región de campeones deportivos. Hemos logrado recuperar la gloria deportiva a nivel nacional con estrategias como ‘Valle Oro Puro’ y otros programas como ‘Fomento Deportivo’, ‘Semilleros deportivos para la paz’, ‘Recreapaz’, deporte comunitario y competencias de alto rendimiento. Precisamente, estamos muy comprometidos con el deporte de alto rendimiento porque tenemos el talento, hay sueños y muchas ganas.



Nuestra meta es traer al Valle el título de los Juegos Nacionales 2019, una meta que estamos encaminados a lograr a través de inversiones en infraestructura deportiva, como lo son importantes obras para masificar el deporte en los municipios, tales como el Coliseo de Pesas, en Cartago; el Patinódromo, en Buga; la recuperación del Polideportivo El Cristal, en Buenaventura; y la entrega de canchas biosaludables.



Gobernadora, ¿considera que hoy el Valle es una región inclusiva?

Somos un departamento triple A en inclusión. El Valle está diseñado para que todos convivamos en armonía, con respeto por las diferencias. A la fecha, contamos con programas de empoderamiento a la mujer que promueven el crecimiento productivo, el liderazgo y la independencia económica, al mismo tiempo que se trabaja en los protocolos de asistencia y protección de la mujer violentada. De otro lado, nos comprometemos y visibilizamos con la población LGBTI; diseñamos un Plan Decenal para la población afrocolombiana e incluimos a la comunidad indígena en un Plan de Desarrollo. Y, de manera especial, contamos con una unidad para las personas en condición de discapacidad con programas sociales como: ‘Pasarela de inclusión’ y proyectos de vivienda para personas con limitación auditiva, visual y de movilidad.



¿El Valle también es triple A en cultura?

Tenemos una gran riqueza cultural en todas nuestras manifestaciones artísticas, ya sea danza, teatro, música, baile o cocina tradicional. Por cada expresión artística hay un programa para fomentar y multiplicar la cultura. En esta materia se destacan estrategias como las ‘Escuelas Culturales para la paz, ‘Rockopolis’, el Plan de Departamental de Música, ‘Valle al cine’, ‘Cita con los maestros’, ‘Formación de públicos’ o la campaña ‘Oiga, mire, lea’. Todos estos son proyectos que permiten que la cultura ocupe un lugar especial en el Valle mientras se busca mantener vivas sus raíces.



¿Qué apuestas por la paz resaltan en la región?

En el departamento le hemos dado a la paz la importancia que merece, un tema que paso de ser cuestión de una Alta Consejería únicamente a una Secretaría de Paz con mayores recursos. A través del Modelo de Gestión Territorial para la Paz, la Reconciliación y la Convivencia, la Gobernación ha trabajado desde tres líneas: promoción de una cultura de paz y convivencia, desarrollo de procesos productivos en territorios golpeados por la violencia y gestión de paz en zonas urbanas y rurales de Tuluá, Buga, Florida, Pradera, Buenaventura, Trujillo, Palmira y la comuna 1 de Cali. A su vez, con las Escuelas Deportivas para la Paz, creamos un espacio pedagógico y social dirigido a niños y adolescentes en edades de 7 a 16 años que busca aportar al desarrollo de sus procesos deportivos, pensando en la masificación del deporte y la detección de prospectos y talentos.



Lo anterior, va de la mano con las actividades de formación para el buen uso del tiempo libre en la población, al mismo tiempo que se involucra a los dirigentes deportivos de los municipios, las instituciones del sistema deportivo y a los líderes de diferentes comunidades.



¿Qué está haciendo en pro de los servicios institucionales?

Hoy en día existe innovación y modernización en el Sistema Inteligente de liquidación y el pago del impuesto de Escrituración y Registro de Propiedad Inmueble, con lo cual brindamos un servicio ágil y seguro a la comunidad, asegurándoles su patrimonio. Hemos optimizado el recaudo de estos impuestos en un 30 por ciento. Con estos esfuerzos el ciudadano gana tiempo a través de trámites inteligentes y accesibles en lo que respecta a la expedición de pasaportes, una ventaja que se apalanca en una moderna oficina con tecnología de punta que permite reducir tiempos y mejorar la atención.



Hay que reconocer también la función informativa y de producción de alta calidad que genera el canal público Telepacífico, por su excelente producción audiovisual y contenidos culturales que han ganado 35 premios nacionales e internacionales.