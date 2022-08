Sharid Yunque nació a los 7 meses de gestación, y perdió la visión debido a un desprendimiento de retina que le ocasionó retinopatía de la prematurez. Pero esta condición no ha sido impedimento para que hoy, a sus 17 años, tenga ya varias medallas de oro como nadadora paralímpica y, además, esté cursando su primer semestre de psicología en la Universidad Sergio Arboleda.



(Lea también: Con videojuegos, niños exploran las matemáticas en la Sergio Arboleda)

A los 12 años empezó prácticas de natación pensando que solo sería un pasatiempo, sin imaginar que cinco años después estaría viajando por el mundo como nadadora paralímpica representando a Colombia.



Hoy acumula 3 medallas de oro, 1 de bronce, 1 de plata y 3 récords mundiales en la categoría S11 paralímpica femenina. Varios de estos logros los obtuvo en el primer semestre de este año, al tiempo que iniciaba su formación profesional.



(Le puede interesar: La Sergio Arboleda, primera en dictar clases en el metaverso)

Los retos de ‘la U’

Escogí La Sergio como mi casa de estudios porque es una universidad que promueve el deporte y a la vez me ofrecía un programa en psicología muy completo FACEBOOK

TWITTER

Ninguna de las dificultades que se han presentado ha sido obstáculo para que esta joven bogotana no continúe trabajando tras sus sueños. Durante la cuarentena ocasionada por el covid-19, y aún en el colegio, Sharid continuó entrenando de forma virtual con todo su equipo. “Nos conectábamos a una videoconferencia y hacíamos ejercicios de cardio, peso y flexibilidad. Durante esa época cuadraba mis clases o me adelantaba si debía faltar”, recuerda.



A pesar de que circunstancias como esta le han mostrado que se puede adaptar a situaciones inesperadas, la universidad representaba un reto, por tratarse de un mundo desconocido para ella, pues era incierto saber si iba a poder desarrollar su carrera y su deporte simultáneamente, si iba a recibir apoyo por parte de los docentes y de la institución o si alguno de los dos caminos se iba a ver truncado por el otro.



“Escogí La Sergio como mi casa de estudios porque es una universidad que promueve el deporte y a la vez me ofrecía un programa en psicología muy completo”, reconoce. Dice que desde la primera vez que contactó al centro educativo ha sentido la especial atención que han puesto en ella y en su proceso; además, una vez que ingresó como estudiante empezó a hacer parte del Proyecto Universidad Sergio Arboleda Por la Inclusión (USAPI), que busca eliminar las barreras en la educación de personas con diversidad funcional o discapacidad.



(Lea: La Sergio Arboleda, 15 años estimulando el talento artístico de los jóvenes)

Se trata de un equipo que da orientación académica y emocional, que gestiona o media con los docentes para dar todas las garantías que los estudiantes necesitan para adaptarse: “Ellos están al tanto no solo de nuestro rendimiento académico, sino también de cómo nos sentimos en las instalaciones”.



A sus clases asiste con normalidad, escribe y lee en braille, pero constantemente se le encuentra hablando con los profesores para pedirles que le compartan el material que se socializó en la clase, con el fin de estudiarlo en casa con ayuda de los lectores de pantalla de computador o del celular. Reconoce que los profesores son muy accesibles y en el caso de la presentación de parciales le permiten hacerlo de forma oral o, mientras ella les da las respuestas, sus maestros toman apuntes para que el examen quede por escrito.



La joven nadadora se alegra al recordar que sus competencias no se le han cruzado con época de parciales: “Justo cuando tuve que viajar, llegaba Semana Santa y pude ponerme al día. Para cada salida que debo hacer, los profesores y la universidad han sido muy flexibles y comprensivos conmigo, me han facilitado poder continuar andando mis dos caminos”.



(Vea también: La Sergio Arboleda apoya al Inpec y a las personas privadas de la libertad)

Carrera deportiva

Facebook Twitter Linkedin

Hoy, después de cinco años, Sharid pertenece a la liga de Bogotá del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y viaja con la Selección Colombia por el mundo. Foto: Cortesía

Sharid llegó a las piscinas buscando un pasatiempo para practicar y, entre una clase y otra, Diego Mayorga, su entrenador, la motivó a lanzarse a la aventura de convertirse en nadadora profesional. “En el 2019 me dijo que tenía talento, que fuera a Medellín a competir representando a Boyacá y, aunque yo no le creía, gracias a él y al apoyo de mis papás, decidí arriesgarme”, recuerda y agrega que su carrera inició muy rápido y de forma inesperada, aunque en un principio su equipo eran sus papás, y su liga estaba conformada únicamente por ella y por Mayorga.



Hoy, cinco años después de que empezó con lo que creyó que sería una afición, la natación ha dado sus frutos: pertenece a la liga de Bogotá del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y viaja con la Selección Colombia por el mundo.



(Lea: ‘Soy el primero en hacer una carrera universitaria en mi familia’)

Del futuro

Sharid planea dedicar al menos unos 10 años más al deporte, “dando todo lo que pueda”. Aunque dice que la carrera de un nadador no tiene fecha de caducidad, se visualiza ejerciendo simultáneamente la psicología para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, sueño que La Sergio le está ayudando a materializar.



“Debo agradecer al personal y a los maestros de la universidad que me han ayudado a ser mejor ser humano, a construir mi sueño, a mi familia por estar siempre, y al IDRD, por apoyar mi carrera deportiva”.

*Este es un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO, con el auspicio de la Universidad Sergio Arboleda.