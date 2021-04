De la mula al avión, avances y cambios

En 1884, el sacerdote jesuita Federico Cornelio Aguilar (1834-1887) se refirió a ese afán desbordado de los gobiernos del siglo XIX por expandir las vías de comunicación para fomentar el comercio y atraer inmigrantes y capitales extranjeros con la expresión “la marcha del progreso”. Creía necesario ese esfuerzo porque, según su criterio, Colombia mantenía un vergonzoso atraso en comparación con otros países de la región: se habían construido tan solo 208 kilómetros de vías de ferrocarril mientras Argentina ya iba por los doce mil; apenas existían 200 kilómetros de carreteras, aún no llegaba el tranvía y los caminos parecían “senderos de cabras”.

Que el progreso parecía andar a paso de tortuga se evidenció en el hecho de que a pesar de que ya navegaban por el Magdalena diversos barcos a vapor, los champanes soportaban todavía el transporte de personas y abarrotes entre la costa Atlántica y el interior, llevando y trayendo metales preciosos, quina, añil, tabaco y café. Era tal ese atraso que todavía, en 1900, el transporte urbano en Bogotá estaba conformado exclusivamente por sillas de manos, parihuelas para las cargas pesadas, algunos coches de caballos y un tranvía de mulas.



Al comenzar el siglo XX, sin embargo, el país empezó a salir de ese letargo. A partir de la creación del ministerio de Obras Públicas, en 1905, las redes ferroviarias y los vías nacionales se expandieron –a lo cual contribuyó el proceso de modernización e industrialización del país– y empezaron a llegar los primeros automóviles, símbolos de cierta prosperidad económica y de que Colombia se insertaba en el mundo. En Bogotá, un Cadillac importado por Enrique Duperly en 1905; en Barranquilla, un automovil Reo traído por Diego De Castro, gobernador del Atlántico, también en 1905; en Bucaramanga, un bus comprado por los empresarios libaneses Chalelas, Stafis, Korgis y Chedrauis, en 1910, y en Cali un Reo modelo 1912, negro, con bocina aguda, propiedad de Vallejo González.



El auge vial de aquellos años quedó retratado en algunas cifras: entre 1922 y 1928 se importaron 13.246 vehículos, en 1949 se estableció el primer Plan Vial nacional, con la expedición de la Ley 12, que decretó la construcción de cuatro troncales: Occidental, que unió a Tumaco con Cartagena; Oriental, Tres Esquinas con Santa Marta, Transversal Bogotá-Pizarro y Transversal Puerto Carreño-Turbo. Como dice el investigador José Alvear Sanín, “sin la posibilidad de desplazar rápida, segura y eficazmente personas y mercancías no podía concebirse el progreso”.



Pero si bien la “marcha del progreso” no corrió con tanta celeridad (entre 1916 y 1930 se hicieron tan solo 9.300 km de vías), lo cierto es que sirvió de arranque y fue el motor que jalonó el desarrollo económico y social a la par con otros sistemas de transporte. La expansión de ferrocarril y particularmente la llegada de la aviación permitieron consolidar, a lo largo del siglo XX, la infraestructura del país, sus sistemas de comunicaciones, las centrales eléctricas, las escuelas, las instituciones financieras, los hospitales, los puentes, las represas, las redes de distribución de agua potable y energía, etc.

Del ferrocarril al avión

Aunque los ferrocarriles comenzaron a funcionar en Colombia en 1855 –con el de Panamá– , éstos se fortalecieron a partir de la expansión de la economía cafetera de exportación en 1880 y tomaron nuevo impulso con la llegada de Pedro Nel Ospina a la presidencia (1922-1926). El mandatario aprovechó los 25 millones de dólares de la indemnización hecha por los Estados Unidos por la separación de Panamá y promovió la construcción de varias líneas y el mantenimiento de otras más. Además brindó apoyo para el establecimiento de la aviación comercial y la creación de entidades financieras que permitieron el desarrollo de la agricultura y la ganadería.



Sin embargo, los ferrocarrilles perdieron importancia con las crisis económica de 1928, la Segunda Guerra Mundial y la competencia que les hicieron camiones, buses y vehículos automores ya en los años cuarenta y cincuenta, sin desconocer el aumento de las tarifas, los detrimentos de los vagones, la falta de mantenimiento de las máquinas y el abandono y desgreño de diversos gobiernos con el sistema ferroviario. Al convertirse en un transporte menos importante y eficiente fue decayendo y finalmente desapareció en 1991. La empresa se liquidó por 20.000 millones de pesos. Para entonces Colombia tenía 2.622 kilómetros de vías, 133 locomotoras y 7.011 empleados. En 1998 el gobierno entregó en concesión todo el sistema férreo nacional.

Con todo y ello, el transporte férreo trajo desarrollo. Como dice Gustavo Arias de Greif en su estudio sobre el desarrollo del sistema, “éste resolvió el problema de la comunicación entre las ciudades centrales y el río Magdalena. Unió a la capital con los puertos. Fue estratégico para que Medellín y Cali se convirtieran en capitales relevantes y consolidó urbes como Palmira y Buenaventura. Además benefició al sector cafetero, al impulsar la exportación del café. Antioquia posicionó en el mercado internacional el cuero de res y el caucho, y se pudo exportar cemento blanco de alta calidad”.



A pesar del aporte del ferrocarril, de la construcción de carreteras, de la importación de los primeros camiones y vehículos de carga, la llegada de la aviación marcó el despegue definitivo hacia la modernización de la infraestructura nacional y su desarrollo económico. Nadie en los años veinte imaginó el impacto que tendría el sector cien años después como generador de más de 600.000 empleos, US$7.500 millones como impacto para la economía y promotor de 282.000 trabajos directos. Cuando en 1919 el aviador estadounidense William Knox Martin realizó el primer sobrevuelo en Bogotá –del que fue testigo el presidente Marco Fidel Suárez– muchos creyeron que el “esperpento volador” era uno de los siete jinetes del apocalipsis. “Los bogotanos creyeron que era el fin del mundo”, dice el filósofo e historiador Dionel Benítez.



Suárez quedó impactado con aquel sobrevuelo y de inmediato comenzó a pensar en establecer un servicio aéreo postal en Colombia, como ya existía en Estados Unidos y Europa. “Viajar desde Bogotá hasta Barranquilla, Santa Marta y Cartagena tomaba algo más de 40 días”, acota el investigador. “Suárez se enteró que en Chile y Estados Unidos ya no se transportaba el correo en mula, caballo o barco, sino en avión, y que por este medio todo resultaba tan eficiente que una carta podía llegar –en una distancia de 200 kilómetros– en menos de un día e inclusive horas”.



Informado de estos acontecimientos, el mandatario expidió la resolución 34 del 27 de febrero de 1919, con la que convocó a empresas nacionales o extranjeras para que se animaran y participaran en la licitación y conformación de una flota de aviones con suficiente capacidad para transportar el correo nacional desde cualquier punto de la geografía. Y le hicieron caso: el 5 de diciembre de ese año se constituyó la Sociedad Colombo Alemanda de Transporte Aéreo, SCADTA, y meses después, el 5 de septiembre de 1920, comenzó operaciones. El 1940 pasó a llamarse Avianca.



Hoy, el 71% de la carga transportada al interior del país se moviliza por carreteras, el 28% en vías férreas, el 1% a través de los ríos y menos del 0,5% en avión. Aunque estos indicadores explican que el país tiene un rezago considerable en la inversión en infraestructura de transporte y que requiere de grandes cambios para mejorar la productividad y competitividad de sus sectores productivos, lo cierto es que el tránsito de la Colonia a la República se hizo en Colombia de la mula al avión.