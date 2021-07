De cara al comercio mundial

Entre el océano Pacífico y una selva tropical recostada en la Cordillera Occidental crece el Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura. Estas dos riquezas naturales son sus fortalezas y diferenciales.

Allí está ubicado el principal puerto colombiano y es por donde se mueve la mitad del comercio internacional del país. Desde lo alto, se asemeja a una serpiente gris en medio de la selva, pero realmente es la vía que recorren centenares de tractomulas que mueven esas mercancías desde o hacia el interior del país.



De acuerdo con cifras del Dane, con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, se estableció que en cercanías al Puerto viven 313.508 habitantes. De estos, el 76,7 por ciento se ubica en la cabecera y el restante en la zona rural; pese a estar en contacto permanente con extranjeros, lo cierto es que la comunidad mantiene el legado cultural afrodescendiente.



Entre tanto, cabe resaltar que el Paro Nacional afectó la dinámica normal de la economía del Distrito de Buenaventura, especialmente en lo relacionado con la movilización de carga de comercio exterior por los terminales del puerto y el abastecimiento de productos de primera necesidad provenientes del interior del país, como lo son alimentos y gas, hacia el Distrito de Buenaventura y el litoral Pacífico.



El Comité Intergremial de Buenaventura señala que las mayores afectaciones de esta coyuntura nacional se vieron en los puertos graneleros, ya que en los días que permanecieron los bloqueos cerca de 305.000 toneladas de mercancía estuvieron represadas.



“Desde la Administración Distrital, se tomaron las medidas en materia de movilidad al interior de la ciudad para mantener el abastecimiento y comercio de los productos. Se adelantó una jornada de mercado popular-campesino que permitió colocar a disposición de los ciudadanos la producción que los agricultores y pescadores del Distrito tenían disponible y se implementaron corredores humanitarios concertados entre los ministerios de Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, Transporte y organizaciones sociales y comunitarias para lograr el abastecimiento de alimento y flujo de mercancía entre Buenaventura y el resto del litoral Pacífico con el interior de país”, dice Álvaro Arroyo García, secretario de Desarrollo Económico y Rural del Distrito de Buenaventura.



Por su parte, Katherine González Ibargüen, hoy presidenta ejecutiva (E) de la Cámara de Comercio de Buenaventura, precisa que en el 2020 el Puerto contaba con 5.541 empresas matriculadas, mientras que este año la cifra se redujo a 4.979, una disminución cercana al 10 por ciento.



Cabe resaltar que la mayoría de estas organizaciones hacen parte del sector comercio; seguido por compañías de servicios logísticos y de transporte, y servicios administrativos (incluidas las empresas temporales de vigilancia y aseo).



De otro lado, González resalta que el turismo es otro gran dinamizador que se está fortaleciendo en la región.



En esta línea, la Cámara de Comercio de Buenaventura, en alianza con la Corporación de Turismo, la Dimar y empresarios y productores audiovisuales, entre otros, adelanta la campaña ‘Buenaventura siente el Pacífico’, cuyo objetivo es impulsar el turismo de naturaleza.



Al respecto, la presidenta ejecutiva (E) manifiesta que “se busca constituir un clúster de turismo, con ejes como la pesca deportiva, el turismo de naturaleza y aventura con la selva tropical húmeda".

Buenaventura: principal

puerto de comercio exterior

Entre otros datos de interés, el Puerto de Buenaventura cuenta con cinco terminales marítimas que movilizan alrededor del 50 por ciento de las importaciones de productos no tradicionales del país.



Según un reciente informe realizado por la Cámara de Comercio de Cali sobre el comportamiento del comercio exterior durante el 2020, la zona portuaria de Buenaventura movilizó 35 por ciento del comercio exterior no minero-energético del país, es decir, 12,6 millones de toneladas durante ese año, lo que equivale a US $14.356 millones. Ese año, Buenaventura fue el segundo puerto con mayor movimiento de carga hacia los mercados internacionales (26 por ciento).



Así mismo, la Aduana de Buenaventura lideró la movilización de productos agropecuarios con 1.510 millones de kilogramos netos, representando el 26,3 por ciento del total exportado en Colombia. En materia de exportaciones, Buenaventura fue la aduana portuaria con mayor representación (25,8 por ciento).



“El sector productivo predominante es el terciario, que incluye actividades de comercio y servicios. Este sector agrupa cerca del 90 por ciento de los empleos y empresas del Distrito. Le sigue el sector secundario, donde resaltan actividades de manufacturas básicas. Seguidamente, está el sector primario, donde existen el menor número de empresas y empleos”, agregó Arroyo García.



Otra de las metas que se tiene es modernizar los buques de cabotaje que diariamente zarpan en Buenaventura y que transportan todo tipo de carga a los cuatro departamentos del litoral Pacífico.

Generación de empleo

Los transportadores esperan que, para principios de febrero del próximo año, inicie la construcción de los nuevos buques. El proyecto uniría 14 municipios del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó y generaría 13.000 empleos entre directos e indirectos.



Lo anterior se suma al proceso de acompañamiento a la formulación del Plan Integral Especial para el Desarrollo de Buenaventura (PIEDB) que -una vez estructurado- recopilará las acciones de corto, mediano y largo plazo y una visión compartida de desarrollo de la ciudad.

Proyectos en desarrollo

Ivonne Zúñiga y Harrinson Cuero, coordinadores del equipo del Plan Integral Especial, indicaron en una reunión llevada a cabo a principios de junio de este año que se encuentra en proceso la formulación de aproximadamente 10 proyectos enfocados en salud, emprendimiento, etnoeducación, reducción de impactos ambientales, mejoramiento de saneamiento básico, entre otros.



El pronunciamiento fue formulado en un acto que contó con la participación de representantes de cinco ministerios del Gobierno Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, la Alta Consejera Presidencial para las Naciones, Ana María Palau; la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán , y el alcalde del Distrito de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal.



Por su parte, Viviana Obando, directora ejecutiva de FonBuenaventura, reveló que con el equipo de formulación del PIEDB se han establecido elementos de planificación y se han diseñado ejes articulares de obras como el Coliseo Marino Klinger y el Polideportivo Los Cristales.