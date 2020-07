Cundinamarca pasa de 179 a 739 camas de cuidado intensivo para covid

Nelly Baquero vive en la zona rural del municipio de Choachí, en el departamento de Cundinamarca, y cuenta que se recuperó del covid-19 luego de completar casi un mes en el hospital Cardiovascular de Soacha.

Ingresó el 27 de marzo y solo hasta el 7 de abril, un día antes de su cumpleaños número 45, volvió a estar consciente. Con un celular que, según dice, le regaló el alcalde del municipio, habló con su familia mientras los pudo ver el 25 de abril, cuando salió del hospital y regresó a las montañas de la vereda Chivate, donde vive con el esposo y dos hijos, que la cuidan porque padece de diabetes y problemas renales. “Lo terrible es que mucha gente cree que lo de la pandemia es mentira, pero hasta que no se sufre en el cuerito propio, no se sabe de las consecuencias. Yo les digo que se cuiden, que llamen al centro de salud si tienen los síntomas, que usen tapabocas”, insistió Nelly.



De los 116 municipios que tiene Cundinamarca, 39 son no covid porque durante los últimos 28 días (dos periodos epidemiológicos) no se han presentado casos de la enfermedad.



La tasa de contagio en el departamento es de 1,8, y ocupa el séptimo lugar en el país en casos confirmados con 5.835, de los cuales 2.697, es decir, 46% ya se han recuperado. El departamento ha presentado, hasta el 20 de julio, 130 fallecimientos, para una tasa de letalidad de 2,2.



Públicos y privados, un equipo



En el departamento, tanto en el sector de la salud con el del Gobierno, resulta familiar hablar del plan de expansión, que ha sido pilar en la región para la atención del virus. Dicho plan permitirá aumentar de 179 a 739 las camas de cuidado intensivo y de 160 a 224 las de cuidado intermedio (ver gráfico).



“Un trabajo que ha liderado el gobernador Nicolás García y que nos ha invitado a la articulación entre la red pública y privada es lo que ha permitido proyectar un plan de expansión. Muchas de las IPS privadas han puesto en servicio ventiladores que tenían guardados y se han podido explorar estrategias conjuntas”, aseguró Diego Alejandro García, gerente para el covid-19 en Cundinamarca.

Ejemplos del crecimiento en el número de camas en municipios del departamento son: Facatativá, que pasó de tener 22 camas de cuidado intensivo, antes del covid-19, a contar con 66 en el plan de expansión, y Fusagasugá, donde hay 11 camas de este tipo y se proyecta llegar a 56.



“Es importante resaltar que la ocupación de camas de UCI adulto en el departamento no supera el 51 %, por eso, Cundinamarca ha apoyado a Bogotá cediendo parte de sus camas del plan de expansión ubicadas en clínicas de la capital del país, como la Santa Laura –y algunas en municipios–, para la atención de los bogotanos”, informaron en la gobernación.



En el plan de expansión se trabaja con cinco hospitales que son referente en el departamento y están ubicados en sitios estratégicos para atender los casos de covid-19: Clínica San Rafael Dumian de Girardot y los hospitales Regional de Zipaquirá, San Rafael de Facatativá, San Rafael de Fusagasugá y Cardiovascular del Niño de Cundinamarca, en Soacha. Se cuenta además, en Bogotá, con el hospital de alta complejidad La Samaritana y las clínicas Proseguir y Santa Laura.



No solo cuidado intensivo



Doña Ana Joaquina, en los últimos meses, pasó de la tristeza de perder a su hijo, quien murió por covid-19, a la tranquilidad porque ella se recuperó de la enfermedad a sus 92 años.



“Aunque muchos se han enfocado más en camas de cuidado intensivo, nosotros también pusimos especial atención en los hospitales de primer nivel. Aumentamos esa capacidad de respuesta porque muchos llegan a la hospitalización básica, como fue el caso de Ana Joaquina, en el municipio de Suesca, que estuvo dos semanas en recuperación”, aseguró Diego García, gerente para el covid-19.



El número de camas de hospitalización básica casi se duplica, pasando de 2.515 antes del covid-19 a 4.865. Asimismo, de acuerdo con la gobernación, hubo una inversión de $ 43.000 millones de recursos de regalías para la compra de 11 ambulancias medicalizadas, elementos de protección para el personal de la salud, de desinfección para los hospitales y centros de salud, y compra de equipos biomédicos, entre otros.



Waldetrudes Aguirre, gerente del hospital de Facatativá, asegura que no hay que bajar la guardia. Cuando ella recién llegó a su cargo en el hospital, el 16 de mayo, había 3 pacientes de covid-19. El 17 de julio había 32 y el 20 de julio había 49, de estos 7 están en cuidados intensivos. Hoy tienen la capacidad suficiente para responder, pues se abrió una zona de expansión en el segundo piso del hospital (con 28 camas para cuidado intensivo y 10 para intermedio). “Nuestro compromiso es insistir en la importancia del lavado de manos cada dos horas, en el uso del tapabocas y en quedarse en casa”, dijo la gerente Waldetrudes.

Tome nota:

​

En caso de necesitar atención ante posibles síntomas o signos de covid-19, el primer paso es llamar a los centros de salud de su municipio. Si no los tiene, puede marcar a la línea departamental 123. Otros canales a los que puede acudir en Cundinamarca:



Teléfonos: 3232297975 y 3232289831.



Correo electrónico: tramitesenlinea@convida.com.co y Página web: www.cundinamarca.gov.co



Notas de servicio de Cundinamarca



Créditos sin interés



Los pequeños comerciantes o microempresarios del departamento que se han visto afectados por la pandemia podrán solicitar ante la Corporación Social de Cundinamarca (CSC) créditos que van desde los $ 100.000 hasta 5 salarios mínimos.



Esta nueva línea de crédito tiene una tasa de interés del 0 %, es decir, los intereses serán subsidiados en su totalidad por el departamento.



7.000 canastas con productos del agro de la región



La invitación para los bogotanos es a comprar una canasta con 18 productos de Cundinamarca.



Es una apuesta liderada por la alcaldía de Bogotá para impulsar la economía, pero también para reactivar los mercados campesinos que se realizaban antes en la capital.

Los mercados, que serán entregados a domicilio, cuestan 100.000 pesos y tendrán productos típicos de la región: arándano, papa criolla y pastusa, limón, mandarina, aguacate Lorena, cebolla larga y cabezona, naranja valencia/tangelo, fríjol bola roja, tomate, chicharrones de soya, café, huevos de gallina, panela pulverizada y en pastilla, miel de abejas y arequipe.



Los interesados en adquirir estos mercados tienen hasta el 25 de julio y pueden consultar en la página web www.mercadoscampesinos.gov.co. Para hacer su pedido, también pueden llamar a la línea fija (1) 3693757.

Una alianza de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO y la Gobernación de Cundinamarca.