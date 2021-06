Cuente historias en la mayor plataforma de medios y mejore su alcance

Cada empresa o emprendimiento, ya sea grande, mediano, pequeño o micro, tiene una historia propia. Cómo comenzó, quiénes lo integran, qué quieren lograr, cuáles productos los caracterizan, todo tiene importancia y la forma de contar estos aspectos puede llegar a muchos de sus potenciales clientes. Para esto es el marketing digital y de contenido, que no solo relaciona a las marcas con sus usuarios, sino que crea una conversación, la empresa cuenta su historia y tiene la oportunidad de conocer cómo reaccionan a ella las personas a las que quieren alcanzar.

Antonio Díaz Morales, decano del programa de Marketing y Negocios de la Universidad Sergio Arboleda, afirma que anteriormente el marketing se centraba en las cuatro Ps: producto, precio, punto de venta y promoción.



Ahora, con la revolución digital y el alcance de las redes sociales, siguen habiendo cuatro conceptos claves, pero estos son: participación del consumidor, que se basa en que los clientes pueden dar sus opiniones sobre un producto o servicio muy fácilmente a través de redes o blogs; modelos predictivos, que se refiere a que, gracias a toda la información que se recoge a través de las interacciones de los clientes en Internet, es posible saber qué funciona y qué no en las campañas de marketing; la personalización de los productos, que atrae a los clientes al darles la opción de, por ejemplo, escoger un diseño que vaya en la tapa de sus laptops o marcar sus productos desde un principio, la cual es mucho más atrayente que un producto inflexible, y, finalmente, las opiniones de otros consumidores pueden ser decisivas a la hora de la compra, así que con el marketing digital, un cliente insatisfecho puede ser mucho más peligroso que nunca antes.



En el campo de las redes sociales, Laura Urrego, editora de redes sociales en El Tiempo Casa Editorial, recomienda tener en cuenta que todas las redes tienen propósitos, herramientas y audiencias diferentes. Esto es cierto también para canales y plataformas como lo son la televisión o las publicaciones en print. Según esto, las estrategias de comunicación y de marketing tienen que tener en cuenta esta información para ser efectivas, porque si simplemente se manda un contenido a todas las redes sin pensar en cómo se recibirá, este puede fallar en su propósito de comunicación.



Por otra parte, Díaz habla de algunas estrategias novedosas del marketing a través de las redes sociales que pueden llegar a hacer resaltar a las empresas que las utilicen. En primer lugar, está el uso de microinfluencers. Díaz afirma que aunque pedirle a un gran artista que publicite su marca puede tener un gran alcance por sus millones de seguidores, cuando se define un público específico al que se quiere llegar es mejor contratar a pequeños influencers que tengan algunos miles de seguidores, pero que estén interesados en exactamente el servicio o producto que se trata de vender, porque así se alcanzarán más clientes reales.



Finalmente, otra razón por la cual se debería publicitar a través de lo digital son las nuevas tecnologías que ahora surgen más y más seguido. Díaz habla de dos en particular: SoLoMo y el marketing de las cosas.



El primero se refiere a las palabras en inglés ‘Social, Location y Mobile’, lo cual significa que a través de los sistemas de geolocalización y tracking de actividades que tienen las redes sociales, es posible apuntar un aviso a una persona que esté justo al frente de la tienda que se está publicitando y precisamente con los productos que necesita. El segundo se articula con el Internet de las cosas, ya que electrodomésticos como las neveras ya tienen tecnologías para avisar si hace falta algún artículo y pueden ofrecer comprarlo a través de su propio sistema, una oportunidad para publicitar descuentos o productos específicos.

¿Por qué contar historias?

Las historias que pueden surgir de su empresa son variadas y podrían afectar a diferentes audiencias. Tomando como punto de partida a su marca, se puede contar la historia de cómo se llegó a ese producto o servicio, la historia de los clientes que los han usado y cómo los han ayudado, se puede utilizar el humor para contar por qué debería seguir y consumir esa marca, se puede utilizar la historia nacional o mundial, la coyuntura actual, y hasta mundos de fantasía para vender un estilo de vida, en lugar de simplemente proveer un listado de beneficios que probablemente enajene a quien vea su publicidad en las plataformas digitales, que permiten simplemente ignorarla y seguir adelante.



Además, según la experta en redes sociales, el contenido que se crea debe ser lo más orgánico posible, debe contar una historia con personajes y situaciones que “muevan fibras” y no solo atraigan al consumidor, sino que lo hagan entender y lo lleven a consumir lo que se está tratando de comunicar. Para esto, es crucial tener un extenso conocimiento de su audiencia, saber a qué horas se conectan, qué páginas siguen, cuál es su presupuesto, entre varios otros aspectos que no solo llevarán a un mejor contenido, sino también a que su publicidad no sea una más a la que simplemente se le pueda hacer scroll e ignorarla.



Porque las historias acercan, historias son lo que nos cuentan nuestros padres cuando estamos pequeños e historias son lo que buscamos cuando vemos una película, leemos un libro, seguimos a alguien en una red social. Las historias nos hacen darnos cuenta de necesidades que no sabíamos que teníamos, de problemáticas mundiales, de cómo nos conectamos con otros sin siquiera saberlo.



Una historia bien contada y una difusión bien pensada son las claves para esta nueva era del marketing.



Entonces, el marketing digital y de contenidos se ha vuelto indispensable en este mundo interconectado y es clave mantenerse al tanto de las nuevas tendencias para tener una estrategia de comunicación efectiva y que conecte a su marca con los clientes que busca.



